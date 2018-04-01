32-я годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС

Ровно 32 года назад произошла Чернобыльская катастрофа - самая масштабная за всю историю атомной энергетики. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на запущенной в эксплуатацию в 1977 году Чернобыльской атомной электростанции в нескольких километрах от Припяти произошел взрыв, разрушивший реактор четвертого энергоблока. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух после аварии в Чернобыле, была в 30-40 раз большей, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме. Трагедия, ставшая печальным уроком для всего человечества, унесла жизни сотен тысяч граждан нашей страны. Самое страшное то, что реальные последствия катастрофы, которые ощутила вся планета, невозможно оценить до конца. Даже по прошествии стольких лет никто не берется сказать, как именно повлияют последствия аварии на ЧАЕС на будущие поколения и на генофонд нашей страны в целом. Однако всё могло бы быть и гораздо хуже, если бы не героический подвиг ликвидаторов, которые положили жизни и здоровье на то, чтобы минимизировать для нас последствия той страшной катастрофы. В борьбе с невидимым врагом – радиацией, они получили крайне высокие дозы облучения. Выжившие в адском Чернобыльском огне ликвидаторы, которые смогли вернуться домой живыми, и те, кто самоотверженно боролся с последствиями катастрофы, сегодня вынуждены жить на мизерные выплаты, и буквально поставлены государством на грань выживания.

Это категорически недопустимо, ведь мы обязаны этим людям самой жизнью и должны сделать все для того, чтобы они чувствовали нашу благодарность не просто на словах. Главная задача – обеспечить для них максимально комфортные условия жизни и ввести в действие эффективные программы поддержки со стороны государства. — написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов, который также принимал участие в ликвидации последствий аварии и имеет вторую степень ликвидатора.

Отметим, что накануне 32-ой годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС народный депутат совместно с коллегами из «Оппоблока» поддержал проект закона № 6230 о внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».