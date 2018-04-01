От разжигания костров во время выходных лучше отказаться

Режим чрезвычайной пожарной опасности, объявленный на территории Одесской области в конце прошлой недели, продолжит действовать и в предстоящие выходные.

Об этом сообщает Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей.

Благоприятные условия для развития пожаров возникнут из-за засушливой тёплой погоды (17-23 градуса выше нуля) и ощутимом ветре (скоростью до 12 метров в секунду).

В этой ситуации любой, даже незначительный источник огня может привести к пожару, погасить который будет весьма непросто. Поэтому если вы запланировали на предстоящие выходные поездку на природу, то от разжигания костров лучше отказаться.

В преддверии майских праздников спасатели обращаются к жителям Одессы и области с напоминанием, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах. Важно осознавать, к какой беде может привести случайно выброшенная спичка или окурок, тлеющее кострище, оставленный без присмотра мангал, брошенная после пикника стеклянная или пластиковая посуда — всё это потенциальные источники пожара.

Костер, разведенный под кронами деревьев, в сухой траве, в хвойном лесу, а также в ветреную погоду, может стать причиной огромного пожара, который в считанные минуты может погубить всю зеленую зону, на восстановление которой понадобятся столетия.

В случае, если вы стали свидетелем пожара или если сами не справляетесь с возгоранием, сообщите о нем по единому телефону службы спасения "101".