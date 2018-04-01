Долг Одесской области за газ перед НАК «Нафтогаз Украины» равен 5 миллиардам

Суммарная задолженность предприятий Одесской области перед НАК «Нафтогаз Украины» в конце апреля 2018 года составляет 5 миллиардов 252 миллиона гривен.

Соответствующая информация опубликована на сайте «Нафтогаза».

В частности, 1,5 миллиарда гривен должны за газ теплогенерирующие предприятия области. Главные должники — КП «Теплоснабжение Одессы» (789 миллионов гривен) и Одесская ТЭЦ (549 миллионов). Однако существенные долги перед «Нафтогазом» имеются и у теплоснабжающих предприятий других городов области: например, ильичёвские тепловики должны за газ 39,6 миллиона гривен, тепловики Котовска (Подольска) — 24,9 миллиона.

Ещё 189 миллионов должна Одесская ТЭЦ за газ, потреблённый при производстве электроэнергии.

Поставляющее жителям региона голубое топливо ЧАО «Одессагаз» должно «Нафтогазу» свыше 2 миллиардов гривен.

Кроме того, ещё 1,5 миллиарда гривен долга «висят» на Одесском припортовом заводе.