В Юридическом и Экономико-правовом колледжах прошли Дни открытых дверей

Гостей в этот День открытых дверей собралось – просто яблоку негде упасть, большая лекционная аудитория Юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия» была переполнена. Директор колледжа, Сергей Стародубов поинтересовался, кто из пришедших уже бывал на подобных мероприятиях в колледже. Результат голосования показал, что «новичков» - подавляющее меньшинство. Директор колледжа предложил абитуриентам и их родителям осмотреть аудитории, компьютерные классы и спортивные площадки колледжа.

К вопросу о качестве знаний

Важно отметить, что, обучаясь в Юридическом колледже, студенты получают стипендию, а те из них, которые имеют особые достижения в учёбе, удостаиваются стипендий Президента Украины, Кабинета Министров Украины и специальных именных стипендий.

Преподавание юридических и гуманитарных дисциплин ведется профессорско-преподавательским составом университета, а общеобразовательных – штатными преподавателями колледжа. Штатные преподаватели Юридического колледжа принимают активное участие в республиканских, областных, городских научно-практических конференциях, а также готовят студентов 1 курса на олимпиады по общеобразовательным дисциплинам. Студенты второго и третьего курсов могут по желанию посещать лекции по юридическим дисциплинам на английском, немецком и французском языках.

Наряду с образовательной программой приоритетом колледжа является формирование и усовершенствование научного потенциала. На базе колледжа проводятся конференции по актуальным вопросам правовой науки, круглые столы, брейн-ринги, интеллектуальные игры и парламентские дебаты, в которых наряду с профессорско-преподавательским составом участвуют члены Студенческого научного сообщества. Студенты колледжа стабильно занимают призовые места на областных и всеукраинских олимпиадах и образовательно-научных конкурсах всех уровней.

Хочется подчеркнуть для родителей: если ваш ребенок, закончив колледж, примет решение продолжить образование в Одесской Юракадемии, то выигрывает год, поступая сразу на третий курс по любой специальности, минуя при этом сдачу независимого внешнего тестирования при поступлении. Как видим, учеба в колледже дает преимущества.

Педагогов колледжа ребята без преувеличения считают своими друзьями. И это несмотря на высокие требования к качеству знаний: преподаватели колледжа в подавляющем большинстве носят звание заслуженных и имеют многолетний стаж. А лекторы академии – остепененные, доценты с кандидатами.

Преподаватели здесь – наши друзья. Они относятся к нам не так, как в школе, где нас по инерции продолжали считать детьми, а с уважением, которого заслуживают взрослые люди. При таком формате отношений учиться интересно и легко. Кстати, очень мобилизует обязательное ношение формы: не отвлекаешься на вопрос, что сегодня надеть, все мысли об учебе,

– говорит первокурсница Дария Гребенюк.

Кстати, упоминание о форме плавно подводит нас к вопросу о дисциплине.

Корпоративная дисциплина

Поскольку каждый из членов преподавательского коллектива испытывает чувство личной ответственности за уровень морали и нравственности нашей молодежи, то катализаторы негативных процессов – устраняются из студенческой среды. Что же касается формы, то это фактор не только дисциплинирующий, но и формирующий культуру дресс-кода на будущее.

Забота о здоровье

В соответствии с новыми правилами, студенты проходят медицинский осмотр не накануне подачи документов в приемную комиссию, а уже после поступления. В Юридическом колледже забота о здоровье ребят не ограничивается обязательной медкомиссией. Здесь ежедневно открыт медпункт, в котором работают квалифицированные медики, заботящиеся о студентах, ну буквально, как о собственных детях. Во дворе колледжа «прописан» автобус передвижной амбулатории, здесь же можно пройти флюорографию или сделать рентген.

Физическая культура и спорт

Неотъемлемой составной частью студенческой жизни и основой формирования профессиональной культуры, развития волевых качеств будущих юристов является физическое воспитание. Благодаря современнейшей спортивной материально-технической базе, а также высококвалифицированным преподавателям физического воспитания студенты юридического колледжа занимают призовые места на городских, областных, всеукраинских и международных соревнованиях и конкурсах.

Говоря неформальным языком, «здесь немодно не учиться». Вести здоровый образ жизни – еще один из популярных трендов колледжа.

Хочется замолвить словечко о любимом колледже. Это самый лучший Юридический колледж, в нем учатся самые лучшие студенты, и преподают лучшие педагоги. Не каждое учебное заведение проводит такие разнообразные и увлекательные студенческие мероприятия, а мы привыкли все делать вместе. Вот, у нас группа 26 человек, и все мы – она команда. Гулять, в гости, на природу – все делаем вместе, никто не выпадает,

- рассказывает член студенческого совета Влада.

Забота о питании

Говоря о здоровье, невозможно обойти молчанием вопрос питания. Ведь, еще Гиппократ говорил: «Ты есть то, что ты ешь». Мамы могут быть уверены: находясь в колледже, их чада будут питаться только самой качественной пищей. Весомым аргументом в пользу этого утверждения является недавний запуск в эксплуатацию обновленного студенческого кафе с самым лучшим кухонным оборудованием новейшего поколения. На открытии кафе президент Одесской Юракадемии Сергей Васильевич Кивалов не только присутствовал, но и лично продегустировал некоторые блюда.

Качество, вкус и оформление блюд – отменные без преувеличения. Интересный момент: обедать в студенческое кафе ходят не только врачи и пациенты соседнего медучреждения и соседние жители, но в этом замечены даже преподаватели Юракадемии. Утверждают, что здесь не только вкуснее, но и дешевле.

Забота о досуге

Студенческий комитет молодежи – центр вдохновения и развития творческих способностей студентов, на базе которого действуют вокальные и хореографические коллективы, радио Юридического колледжа и пресс-центр. Здесь, в самом сердце студенческого организма, генерируются самые яркие идеи, которые впоследствии администрирует руководство колледжа и университета. Результатом такого взаимодействия является то, что студенты колледжа предельно достойно представляют Национальный университет «Одесская юридическая академия» и города на всеукраинском и международном уровнях, становятся призерами и лауреатами престижных фестивалей и конкурсов.

Забота о безопасности

В колледже оборудованы посты круглосуточной охраны, обеспечивающие безопасность студентов во время пребывания их в учебном заведении, и ведется наблюдение за территорией, прилегающей к колледжу. Как метко сказал Сергей Стародубов, «так спокойнее не только для студентов и их родителей, но и для жильцов соседних домов, и, даже, для прохожих».

Кстати, верхняя одежда студентов в гардеробе охраняется не менее надежно. Там же, в гардеробе, оборудованы места для хранения спортивной одежды и обуви.

Друзья и соседи

На той же территории и в том же учебном корпусе, но на разных этажах с Юридическим колледжем Национального университета «Одесская юридическая академия» находится Экономико-правовой колледж Международного гуманитарного университета.

Обучение в Экономико-правовом колледже проводится по нескольким наиболее востребованным на рынке труда специальностям: правоведение, экономика предприятий, дизайн, иностранные языки, перевод, обслуживание компьютерных сетей и систем, оценочная деятельность. Студенты могут обучаться как на стационарной, так и на заочной форме. Выпускники колледжа имеют привилегии и в получении высшего образования. По окончанию Экономико-правового колледжа они имеют возможность поступить сразу на третий курс Международного гуманитарного университета.

В эти дни Экономико-правовой колледж МГУ также открыл свои двери для абитуриентов. Узнать о правилах поступления и преимуществах экономико-правового колледжа пришли девятиклассники и их родители. Гостей было не менее трехсот человек. Большинство абитуриентов уже определились с будущей специальностью:

Нам посоветовали Экономико-правовой колледж, и мы решили поступать сюда после девятого класса. Были прекрасные отзывы. Вообще, я решила поступить именно в этот колледж потому, что у меня здесь много друзей учится, и подкупила возможность сразу поступить на третий курс университета без экзаменов по окончанию колледжа,

- говорит Марианна, пришедшая сегодня сюда вместе с папой.

Также, как и при поступлении в Юридический колледж, для поступления в Экономико-правовой колледж обязательным этапом является экзамен по украинскому языку. Далее – в зависимости от выбранной специальности. Так, будущие переводчики показывают знания в иностранных языках, правоведы – в истории Украины, экономисты – в географии или математике, а вот будущие дизайнеры сдают творческий экзамен.

Обучение в колледже, к тому же, отличается и невысокой стоимостью контракта. При поступлении выпускники девятых классов не сдают внешнее независимое оценивание, а получив диплом младшего специалиста, они могут одновременно учиться и работать.

В Экономико-правовом колледже предусмотрена и заочная и очная форма обучения. Заочная начинается со второго курса на базе 11-ти классов. Обучение на базе 9-ти лет длится три года, только ребята на факультете дизайна учатся четыре года.

Экономико-правовой колледж МГУ - это одно из самых динамично развивающихся структурных подразделений университета. Условий, лучших созданным в этом колледже, в других учебных заведениях просто нет, и родители абитуриентов должны это четко понимать, так как они, как никто другой, влияют на выбор своих детей. Окончив Экономико-правовой колледж, студенты сразу же поступают на 3-й курс МГУ по выбранной специальности. В Международном гуманитарном университете целенаправленно создавались достаточно редкие специальности, которые позволят нашим выпускникам конкурировать на рынке труда. Приведу пример – факультет дизайна и искусства, на котором собраны лучшие преподаватели нашей страны, аналогичных специалистов в Одессе просто нет. Факультет лингвистики и перевода – один из самых перспективных, тут готовят не только магистров, но и кандидатов наук. Для этого в Международном гуманитарном университете собран лучший профессорско-преподавательский состав, который позволил открыть в вузе совет по защите кандидатских диссертаций. Хочется обратить внимание на то, что в МГУ функционирует Институт права, экономики и международных отношений - ни в одном другом вузе Украине нет такой специализации – юристов-международников готовят только в МГУ. Сегодня это наиболее востребованная специальность, так как многие молодые люди, заканчивая учебу, мечтают пойти на дипломатическую работу. А для того, чтобы стать профессиональным дипломатом, нужно учиться в Международном гуманитарном университете, так как именно здесь студенты углубленно изучают международное право,

- говорит директор Экономико-правового колледжа МГУ Юлия Шарапановская.

Также при Международном гуманитарном университете действует Медицинский колледж, где осуществляют подготовку будущих провизоров и фармацевтов.

Колледжная система образования – это мировой бренд, однако в нашей стране некоторые власть имущие почему-то решили вовсе отменить её. Одним из главных лоббистов за сохранение колледжей выступил президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. Благодаря его усилиям удалось отстоять колледжное образование в нашей стране ещё до 2019 года. Почему это так важно?

Во-первых, те ребята, которые обучаются в Юридическом или Экономико-правовом колледже поступают сразу на третий курс НУ «ОЮА» или МГУ, показывая очень высокий уровень знаний, даже выше, чем у однокурсников, которые учились в университете с первого курса, ведь ранняя профориентация даёт стимул развиваться и совершенствовать свои знания. Во-вторых, по окончании колледжа его выпускники получают диплом младшего специалиста, который уже даёт право трудоустроиться по выбранной специальности.