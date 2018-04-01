Владельцам авто моложе пяти лет и проживающим в квартире площадью более 120 квадратных метров субсидии теперь не положены

Владельцам авто и больших квартир субсидии больше давать не будут. Кабинет министров Украины ужесточает правила выдачи субсидий на оплату услуг ЖКХ.

Новые ограничения, налагаемые на граждан, претендующих на получение субсидий, опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, с 1 мая 2018 года субсидию больше не будут давать семьям, в которых есть авто моложе пяти лет. Также не смогут претендовать на субсидию люди, проживающие в квартире площадью более 120 квадратных метров или частном доме площадью свыше 200 квадратных метров.

При расчёте размера субсидии для лиц, которые считаются безработными, но при этом не стоят на учёте в центре занятости, будет считаться, что их ежемесячный доход составил 5286 гривен.

Также Кабмин понизил предельные нормы расхода газа и электроэнергии при отоплении жилья. Для газового отопления установлена норма в 4,5 кубометра газа на 1 квадратный метр площади в месяц, для электричества- 30 киловатт-часов на квадратный метр в месяц. В случае, если на отопление дома или квартиры потратили больше газа и электричества, то на все затраты сверх нормы субсидия начисляться не будет.

Поводом для очередного «закручивания гаек» в сфере выплаты субсидий стали планы правительства провести их монетизацию. Если сейчас государство перечисляет субсидии сразу на счёт предприятия, поставляющего услуги ЖКХ, и сумма счетов, выставленных потребителю, уменьшается на эту сумму, то в будущем планируется, что получателям субсидий будут выдавать на руки живые деньги, но зато и счета им будут выставлять в полном объёме. Дело в том, что средства на выплату субсидий выделяются из бюджета не слишком регулярно, в результате чего у предприятий сферы ЖКХ накапливаются долги перед поставщиками газа и электроэнергии. После монетизации нерегулярность выплаты субсидий станет уже проблемой граждан: долги перед коммунальщиками в связи с этим будут возникать уже непосредственно у них.