История и традиции праздника: 1 Мая отмечают в 142 странах мира

Сегодня в мире отмечают День труда, Первомай, День весны. Люди собираются большими компаниями, запихивают шампуры в рюкзаки и едут за город – жарить мясо или сажать картошку.

У украинцев отношение к этому празднику довольно противоречивое. Часть радуется дополнительному выходному, другие – называют его пережитком "совка". На самом деле эта дата уходит корнями совсем в другую эпоху и континент. А от ее пролетарского символизма более чем за сто лет осталось не так уж и много.

Первомай и язычество

Три тысячи лет назад итальянцы поклонялись богине плодородия и земли Майе, поэтому и назвали последний месяц весны в ее честь. А первый его день сделали праздничным, чтобы работа в поле была плодотворной. У кельтских народов отмечался праздник скотоводства, это связано с культом солнца. В средневековой Германии 1 мая проходила Вальпургиева ночь –вроде бы нечисть устраивала шабаш. Чтобы уберечься от темных сил, люди разжигали костер и пели всю ночь песни.

У славянских народов этот день считался пробуждением духов стихий и был связан с эротизмом (молодожены шли в поле и "дарили друг другу любовь" – ритуально передавая плодородие будущему урожаю).

Пролетарский праздник: История возникновения

Международный день труда является знаком памяти рабочих протестов в Чикаго (США) в 1886 году. Тогда 1 мая сотни американцев вышли с требованиями введения восьмичасового рабочего дня (вместо 15-20-часового), увеличения зарплаты и права на создание рабочих организаций. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией - взрывом бомбы и стрельбой. В целом погибли по меньшей мере 8 забастовщиков, 7 полицейских, десятки получили ранения.

По предложению американских рабочих в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала постановил, что каждый год 1 мая будут проводиться мирные демонстрации рабочих.

Впервые День международной солидарности трудящихся отметили в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Праздник 1 Мая в СССР

В Российской империи День труда отметили в 1890 году в Варшаве. С тех пор проводились подпольные собрания рабочих и массовые демонстрации.

В СССР этот день впервые отпраздновали открыто после Октябрьской революции в 1917 году. Со временем лозунги митингов изменились на призывы к всемирной революции, борьбе с милитаризмом. Ключевым девизом, который ассоциируется с этим праздником, стал "Мир! Труд! Май!".

Присутствие на парадах в честь Дня солидарности трудящихся в СССР было обязательным. Празднично одетые рабочие шли колонной с красными флагами, цветами и транспарантами под торжественный бой барабанов и политические лозунги, а верхушка коммунистической партии приветствовала их с трибун.

После распада СССР контекст праздника трансформировался и сегодня в большинстве европейских государств он ассоциируется с праздником весны и труда, а не с революцией и классовой борьбой.

Праздник 1 Мая в Украине

День рабочей солидарности на украинских землях, находившихся под властью Австро-Венгрии, впервые был отмечен во Львове 1 мая 1890 года. Тогда возле городской ратуши собрались около 4 тыс. украинских, польских и еврейских рабочих. Вече, на котором присутствовали Иван Франко и Михаил Павлик, приняло резолюцию с требованиями установить восьмичасовой рабочий день, запретить детский труд и ночной женский, ввести всеобщее избирательное право.

В Харькове праздник отметили демонстрацией в 1900 году, в 1913 году – в Киеве, Екатеринославе, Николаеве, Одессе, Херсоне, Юзовке.

До 2017 года в Украине праздник носил название "День международной солидарности трудящихся". Однако после изменений Трудового кодекса (в рамках декоммунизации) был переименован в "День труда".

Что такое маевка: Когда-то и сейчас

С 1 Мая тесно связано возникновение маевок. В дореволюционной России так назывались нелегальные собрания рабочих за городом, эти встречи преследовались царской полицией. Позже маевками начали называть выезды семьей или с друзьями на пикники.

Этот день ассоциируется с шашлыком, салатами и спортивными играми. Кроме того, для многих этот выходной является возможностью открыть дачно-огородный сезон, в частности посадить картошку.

От Дня рождения Будды до Дня суслика: Что еще можно праздновать 1 мая?

Если же вам все-таки не удается избавиться от "советского привкуса" этой даты, и День труда вам чем-то не нравится, повод для празднования можно найти без проблем.

Например, 1 мая в Литве – День матери, в Корее – День рождения Будды, Во Франции – День ландышей, В Канаде – День суслика, на Гавайях – Праздник танцев, в Казахстане – Праздник единства, в Финляндии – День студенчества, в США – День велосипедистов, в Ирландии и Шотландии – Праздник начала лета.

Выбирайте праздник по душе и отмечайте на здоровье!