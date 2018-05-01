В Одесской Юракадемии состоялась олимпиада «Иностранный язык и профессиональная карьера: право, политика, коммуникация»

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» в рамках общеуниверситетских мероприятий, направленных на изучение иностранных языков, и с целью создания условий для творческого развития одаренной студенческой молодежи, а также активизации научно-исследовательской деятельности студентов прошел юбилейный Х Конкурс «Иностранный язык и профессиональная карьера: право, политика, коммуникация».

В зале заседаний ученого совета НУ «ОЮА» состоялось торжественное награждение победителей конкурса, специальными гостями которого стали директор Центра изучения немецкого языка «Баварский Дом, Одесса» Мария Дегтяренко, директор французского центра «Aльянс Франсез» в Одессе Диана Бангура, референт Почетного консула Германии в Одессе Александра Личагина, руководитель учебного языкового центра «Sprachcafe» в г. Одесса Екатерина Штуца.

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов на церемонии вручения дипломов победителям сказал:

Иностранные языки в Национальном университете «Одесская юридическая академия» развиваются довольно успешно. Очень важно, чтобы современные специалисты - юристы, журналисты, политологи, социологи, психологи – хорошо знали свой профессиональный язык. И вот сегодня – юбилейная десятая олимпиада, связанная с профессиональным знанием иностранного языка, который они выбрали для себя. В дальнейшем благодаря хорошему знанию языков они смогут построить карьеру, работать в различных международных организациях. Хороший юрист, хороший психолог, хороший журналист, если он еще знает профессионально иностранные языки, то ему цены нет. Подготовку именно таких специалистов мы осуществляем в нашем университете. А для того, чтобы выделить лучших, мы проводим эти олимпиады. Я понимаю, что тяжело учиться в нашем вузе, потому что помимо специальных предметов, таких как гражданское право, уголовное право, административное право, значительная часть времени идет на изучение иностранного языка. Наши студенты занимаются по книгам, которые издаются за рубежом, а для этого нужно хорошо знать не просто разговорный язык, но и профессиональную терминологию.

Один из многолетних спонсоров олимпиады по немецкому языку, проводимой среди студентов Одесской юридической академии – «Баварский дом, Одесса». В прошлом году, помимо стипендий на изучение немецкого языка и сдачи экзаменов, в «Баварском доме» был особый приз – поездка в Германию на семинар по демократии, где ребята имели возможность на практике пообщаться с политиками, с юристами, с людьми, от которых зависит правовая сфера в этой стране, а также проявить себя в новых ролях, которые были предоставлены им во время тренингов. Ну и культурную программу, разумеется, никто не отменял. Уровень подготовки участников проекта произвел такое впечатление на принимающую сторону, что в этом году те же ребята поедут снова. Победители олимпиады этого года, разумеется, также не останутся без поощрительных призов.

Рассказывает Мария Дегтяренко, директор «Баварского дома, Одесса».

Я считаю, что современное общество – это общество космополитов, потому настоящий специалист успешен лишь тогда, когда он востребован в любой точке земного шара, в любой точке мира. А поскольку не секрет, что Германия – европейский лидер во многих сферах, будь то экономика, образование, наука, новые технологии, у молодых людей, участвующих в проектах по изучению языков, в частности, немецкого, есть все шансы на успешное будущее. Мы стараемся привозить в академию интересных лекторов, представителей посольства, в том числе посла Германии и руководителя политического отдела, чтобы у студентов Юракадемии была возможность провести интересные дискуссии, круглые столы. В Юракадемии очень активные студенты, которые хотят знать больше, очень активные педагоги и руководители, которые ищут возможности взаимодействия и возможности создания для своих студентов оптимальных условий для успешного обучения. Я думаю, в этом и есть секрет успешности нашего сотрудничества. Мы с большим удовольствием предоставляем призы победителям, и я убеждена, что тот высокий уровень владения языком, который демонстрируют студенты Юридической академии – это достойный уровень, который стоит поддерживать. — говорит Мария Владимировна.

Директор французского культурного центра Альянс Франсез Диана Бангура способствует популяризации французского языка:

В Юракадемии на высоком уровне преподают французский язык, как разговорный, так и юридический, что особенно важно. Мы давно сотрудничаем с Юракадемией и предоставляем обычно французского лектора, преподавателя и носителя языка, принимаем участие в проведении многих конкурсов, как, например, сегодня. По традиции многие учат английский язык, и это хорошо, но надо понимать, что изучение как минимум второго иностранного языка очень важно, потому что одним знанием английского сегодня никого уже не удивишь. Сегодняшний конкурс показывает высокий уровень подготовки студентов Юракадемии, а интерес к французскому языку понятен – французский язык наравне с английским является языком общения многих международных организаций, в частности, НАТО.

Традиционно в олимпиаде принимают участие студенты, владеющие английским, французским и немецким языками. Проведение конкурса разделено на два тура, в первом из которых принимает участие большое количество желающих. Проходит он в формате международных экзаменов, здесь проявляются такие навыки студентов, как понимание текста, устная речь и письмо. Во второй тур выходят сильнейшие, те, кто может продемонстрировать ораторские навыки, которые во все времена были самыми востребованными в среде юристов – навыки человека, владеющего презентацией и могущего привлечь аудиторию.

Евгений Малярчук, студент первого курса МПО, победил в первенстве по английскому языку.

Когда я поступал сюда, для меня главную роль в выборе вуза сыграло то, что здесь есть все условия для изучения иностранных языков, причем сразу нескольких. И ни разу не пожалел об этом. У нас читаются лекции по английскому, французскому и немецкому языкам. Есть возможность изучать специальные предметы на иностранных языках, мы даже пишем курсовые на иностранных языках по выбору. Сегодня я победил в олимпиаде по английскому языку, и хочу сказать, что проведение таких мероприятий стимулирует к еще большему совершенствованию своих знаний. Хочу поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова за то, мы имеем такие возможности для изучения иностранных языков, а также всех организаторов мероприятия. Участники получают многие разнообразные призы, а это, ясное дело, всем приятно!

— сказал Евгений.

Димитрий Стриченко – также победитель первенства по английскому языку, но среди старших курсов. Димитрий – студент четвертого курса факультета адвокатуры.

Тема олимпиады была «Новые тренды и вызовы твоей будущей профессии». Были прекрасные презентации, интересные выступления, из которых много чего можно было почерпнуть. Вообще у нас в академии созданы все условия не просто для изучения иностранных языков, но я бы даже сказал, что это переход на новый уровень языкознания. Благодаря тому, что 15 лет назад нашим президентом была успешно разработана принципиально новая концепция изучения иностранных языков, мы сегодня пожинаем плоды – это широчайшие возможности для профессионального роста. Иди куда хочешь – тебя возьмут везде, особенно с таким знанием иностранного языка. Это более чем реально.

Болдырева Екатерина уже второй год в числе призеров олимпиады по немецкому языку. В прошлом году она в составе группы студентов НУ «ОЮА» ездила на две недели в Германию в рамках проекта «Баварского дома, Одесса».

Тема проекта была – демократия. Мы сравнивали немецкое и украинское законодательства, у нас были презентации и игровой европейский суд, нас делили на «министерства». Мы общались со студентами Мюнхенского университета. Принимающая сторона была в восторге от наших знаний, они были удивлены, что юридический университет дает студентам такие знания иностранного языка. — поделилась впечатлениями той поездки Екатерина.

Лучший результат среди студентов, владеющих французским языком, показала Салаева Валерия, студентка 2 курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции.

Я начала изучать французский язык еще в 10-й одесской гимназии. Наш директор говорил нам, что английский - это практично, а французский – это престижно. Я выбрала для себя этот язык, и теперь в Национальном университете «Одесская юридическая академия» мы имеем уникальную возможность изучать профессиональный французский. Я точно знаю, что такого больше нет нигде во всей Украине. С таким образованием я смогу продолжить свою карьеру в европейских судах, и к этому стремлюсь.

— сказала Валерия.

Кафедрой иностранных языков №2, которая организовывала олимпиаду, заведует Наталья Владимировна Петлюченко. Она рассказала, что иностранные языки являются едва ли не культом в Одесской Юракадемии, и это поддерживается, прежде всего, президентом вуза.

Ни в одном вузе Украины и Германии я не видела такой поддержки иностранных языков, как здесь – от олимпиад до преподавания юридических дисциплин на иностранных языках, английском, немецком и французском. И сегодняшняя олимпиада – это вершина. Потому что это юбилейный конкурс, и он проводится в новом режиме: первый тур прошел с применением компьютерных технологий. Поэтому она и юбилейная, и инновационная, и победоносная. В сегодняшней олимпиаде представлены классические секции, это английский, немецкий и французский профессиональные языки, но есть и новинка - впервые принимают участие политологи и журналисты, поэтому мы расширили название, и проект называется «Иностранные языки и профессиональная карьера: политика, право, коммуникация». В нашем вузе действует уникальный проект, которого нет ни в одном вузе Украины – преподавание юридических дисциплин на иностранных языках. Также студенты Юракадемии имеют возможность изучать два языка, один из которых – профессиональный, а второй – дополнительный по выбору, и факультатив. Таким образом, нашим студентам предоставлена широчайшая палитра выбора.

— рассказала Наталья Владимировна.

Оксана Бабий, старший преподаватель кафедры иностранных языков №1.

На международную арену без знания языков не выйдешь, именно поэтому десять лет назад был организован конкурс, призванный выявлять звездочек, которых с каждым годом на небосводе иностранных языков становится все больше. Мы видим, что не зря сделали такой выбор, дети растут, и, что интересно, они начинают принимать участие в международных поездках для общения с представителями разных международных организаций. Очень ценно, что руководство академии поддерживает изучение иностранных языков на протяжении всего периода обучения. В частности, наша кафедра разработала очень интересный курс, на котором студенты могут изучать правовой английский язык, что они и делают, поскольку понимают, что успешную карьеру без знания языков не построишь.

Победители конкурса традиционно примут участие во втором туре всеукраинской студенческой олимпиады по английскому, немецкому и французскому языку.

Лучших знатоков иностранных языков поздравил лично президент университета академик Сергей Васильевич Кивалов. Все победители были награждены грамотами и памятными призами. Кроме того, они получили подарки от многолетних партнеров НУ «ОЮА» и спонсоров конкурса - Почетного консула Федеративной республики Германия Кифака Александра Николаевича, от центра изучения немецкого языка «Баварский Дом, Одесса», учебного языкового центра «Sprachcafe» в г. Одесса и французского центра «Альянс Франсез» - литературу для углубленного изучения немецкого языка, а также сертификаты на бесплатное прохождение курсов немецкого и французского языков и подготовки к прохождению международных экзаменов по английскому языку.

По традиции, все участники конкурса стали участниками памятной фотосессии. Объектив фотокамеры запечатлел их с радостными улыбками и с поднятыми над головами дипломами. Пожелаем им идти по жизни с оптимизмом и уверенностью в том, что путевка в жизнь, выданная им «альма матер» – Национальным университетом «Одесская юридическая академия» - поможет им покорить множество высот.