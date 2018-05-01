В Одессе состоится благотворительный фестиваль в поддержку животных из приютов АНОНС

В Одессе впервые проведут благотворительный фестиваль «Home me Fest» в поддержку животных из приютов.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщили организаторы.

В благотворительном фестивале, который состоится 27 мая в ТЦ «Ривьера», можно будет увидеть порядка 120 животных.

На фестивале покажут котят и щенков, начиная от 3 месяцев. В этом возрасте их уже можно прививать. Четвероногие друзья обучены и социализированы.

Кроме того, на фестивале будет организована маркет-зона, развлекательная зона для детей, фудкорты, пригласят кинологов и ветврачей. Для самых маленьких гостей проведут урок доброты и научат, как правильно обращаться с животными.

Перед фестивалем владельцы животных из приютов проведут флешмоб. Благотворительную выставку планируют проводить дважды в год – весной и осенью. По мнению организаторов, таким образом больше хвостатых и пушистых питомцев удастся пристроить в хорошие руки.