Одессит в свой 100-й юбилей принимает поздравления!

4 Мая отмечает свой 100-й день рождения полковник медицинской службы в отставке, заслуженный врач Украины, врач-дерматолог высшей категории Петр Асланович Петросян.
Народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов сегодня начал свой рабочий день с поздравления ветерана-юбиляра.
Жизнь знает, кого выбирает
В этом еще раз убеждаешься, когда встречаешь таких людей, как Петр Асланович Петросян. Мальчишке, который родился в небольшом селении Кемракуч в нагорном Карабахе, было суждено стать врачом, пройти тяжелыми верстами войны, послужить в военных госпиталях германии, Польши, Венгрии, Чехословакии и наконец осесть в Одессе – городе, с которым теперь неразрывно связана жизнь всех членов семьи Петра Аслановича.
Впрочем, судьба, как бы точно зная, на какую дорогу вывести парнишку, прежде всего, дала ему шанс получить хорошее образование – семья переезжает сначала в Ташкент, потом в Баку, где Петр с отличием заканчивает местный политехникум. Дабы не терять время (а раньше обязательно надо было отработать два года перед поступлением в вуз), он все-таки отправился попытать счастья в местный политехнический и институт и на физико-математический факультет университета. Но везде прозвучал ответ: приходите через два года. И лишь в мединституте словоохотливый товарищ Петра Коля Ходжанов так заговорил членов приемной комиссии, что документы у них приняли, и ребята, успешно сдав экзамены, стали студентами.
Как только началась война, студент Петросян вместе с сокурсниками отправился в военкомат. Однако ребятам посоветовали сначала завершить учебу. И лишь в августе 1942 года, сдав экзамены, ему удалось попасть на фронт.
Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах
Уйдя на фронт в августе 1942-го года, Петр Асланович завершил войну в Кенигсберге. Вспоминая фронтовые дни, любит рассказать о фронтовых друзьях, живых и уже ушедших.
Будни мирного времени
Интересна история о том, как Петр Асланович стал главным дерматологом Одесского военного округа. В Восточной Пруссии по окончании войны он попросился на стажировку в военный госпиталь в Черняховске. Молодой врач пришелся ко двору, и ему предложили перейти на постоянную работу, занимаясь лечением кожных и венерических заболеваний. Главным военным медицинским учреждением в те годы считалась военно-медицинская академия. Туда и отправился повышать свою квалификацию доктор Петросян. Его учителем стал выдающийся ученый Сергей Тимофеевич Павлов. Именно он порекомендовал толкового специалиста на должность главного дерматолога Одесского военного округа, и с 1966 года доктор Петросян начал работать в Одессе.
За плечами доктора много прожитых лет и самых разных случаев, о которых он может подолгу рассказывать. К ордену Красной Звезды, полученному во время войны, прибавились знаки отличия мирного времени: «Заслуженный врач Украины», «Отличник здравоохранения». С женой Эммой Ивановной, с которой Петр Асланович познакомился еще до войны, они вырастили прекрасных детей: дочь, Веста Петровна – доцент ОНАПТ, а сын, Армен Петрович – кардиолог. Внуки, правда, отдали предпочтение не медицине, но это Петра Аслановича не смущает. Каждый, по его мнению, имеет право на свой выбор. Заслуженный врач Украины Петросян является автором 25 научных работ и 10 рационализаторских изобретений, старейшим практикующим врачом-дерматовенерологом не только в Одессе, но и в Украине, высокопрофессиональным специалистом в своей отрасли.
Первые сто лет
Петр Асланович – чрезвычайно добрый, обаятельный, дружелюбный и приветливый человек. Соседи утверждают:
В этот, безусловно, знаменательный день юбиляр был чрезвычайно рад получить поздравления от почетного гражданина Одессы и области, народного депутата Сергея Кивалова. Выслушав слова поздравлений и теплые сердечные пожелания, ветеран благодарил Сергея Васильевича за поддержкуи заботу, которые он проявляет к пенсионерам вообще, а в особенности к участникам той войны. Петр Асланович искренне радовался и благодарил за то, что парламентарий отстоял празднование 9 мая. Скорбно осознавать, что сегодня эти люди не пользуются той поддержкой государства, которой они достойны. Мало того, сама важность их подвига в наши неспокойные дни нивелируется: к сожалению, у нашей власти другие приоритеты. Все то, что мы впитали с молоком матери - любовь к Родине, уважение к ветеранам, благодарность за их подвиг – сегодня ошельмовано и подвергнуто забвению. Вот, уже не первый год ведутся споры об отмене празднования 9 Мая.
Сергей Васильевич, поздравляя именинника, отметил:
Наверное, не зря День рождения Петра Аслановича выпадает на эти майские дни, когда все мы вспоминаем о последних залпах страшной войны. Поздравим же еще раз нашего удивительного именинника, и дай Бог всем, дожив до таких лет, сохранять такой же интерес к жизни, бодрость духа, азарт спортивного болельщика и спокойствие умудренного опытом человека. Жизнь знает, кого выбирает!