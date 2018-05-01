Одессит в свой 100-й юбилей принимает поздравления!

4 Мая отмечает свой 100-й день рождения полковник медицинской службы в отставке, заслуженный врач Украины, врач-дерматолог высшей категории Петр Асланович Петросян.

Народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов сегодня начал свой рабочий день с поздравления ветерана-юбиляра.

Петру Аслановичу - сто лет сегодня! У него за плечами целая эпоха. Этот человек в войну участвовал в боевых действиях, был ранен, а сегодня еще два-три раза в неделю ведет прием пациентов в клинике. Вот, наверное, на таких людях, как Петр Асланович, и держится наша земля. Настоящий боевой офицер, для которого лучшим отдыхом является любимая работа – он является примером жизнелюбия для нас. Сегодня, когда государство отвернулось от тех, кто вынес на своих плечах страшные тяготы военного времени, Петр Асланович продолжает активно вести врачебный прием, является востребованным специалистом, и дай Бог, чтоб он еще многие десятилетия был вместе с нами. Желаем крепкого здоровья, энергии, сил и вдохновения и пусть его Господь хранит – такие люди нам нужны. Он – настоящий одессит!

— говорит Сергей Кивалов.

Жизнь знает, кого выбирает

В этом еще раз убеждаешься, когда встречаешь таких людей, как Петр Асланович Петросян. Мальчишке, который родился в небольшом селении Кемракуч в нагорном Карабахе, было суждено стать врачом, пройти тяжелыми верстами войны, послужить в военных госпиталях германии, Польши, Венгрии, Чехословакии и наконец осесть в Одессе – городе, с которым теперь неразрывно связана жизнь всех членов семьи Петра Аслановича.

Впрочем, судьба, как бы точно зная, на какую дорогу вывести парнишку, прежде всего, дала ему шанс получить хорошее образование – семья переезжает сначала в Ташкент, потом в Баку, где Петр с отличием заканчивает местный политехникум. Дабы не терять время (а раньше обязательно надо было отработать два года перед поступлением в вуз), он все-таки отправился попытать счастья в местный политехнический и институт и на физико-математический факультет университета. Но везде прозвучал ответ: приходите через два года. И лишь в мединституте словоохотливый товарищ Петра Коля Ходжанов так заговорил членов приемной комиссии, что документы у них приняли, и ребята, успешно сдав экзамены, стали студентами.

Медицина оказалась настолько увлекательной наукой, что кроме нее, я уже ни о чем и не мечтал. — вспоминает Петр Асланович..

Как только началась война, студент Петросян вместе с сокурсниками отправился в военкомат. Однако ребятам посоветовали сначала завершить учебу. И лишь в августе 1942 года, сдав экзамены, ему удалось попасть на фронт.

Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах

После курсов военных врачей меня направили в 76-й мотоциклетный батальон, а затем 766-й штурмовой полк 211-й штурмовой невской ордена Ленина, дважды Краснознаменной ордена Суворова авиационной дивизии. Довелось побывать на Килининском, Первом Прибалтийском, Третьем белорусском фронтах. Ими, кстати, командовал тоже выходец из нагорного Карабаха маршал И.Х. Баграмян. Иван Христофорович много внимания уделял военной медицине, благодаря чему до 70 процентов раненых удавалось возвращать в строй.

Уйдя на фронт в августе 1942-го года, Петр Асланович завершил войну в Кенигсберге. Вспоминая фронтовые дни, любит рассказать о фронтовых друзьях, живых и уже ушедших.

Была у меня в полку любимая эскадрилья – третья, - вспоминает Петр асланович. – Ею командовал майор Дмитрий Помукчинский - коренной одессит, настоящий ас, Герой Советского Союза. Потом, после войны, я его встретил в нашем военном госпитале. Смотрю, кто-то знакомый в шахматы играет. «Дмитрий Иванович, какими судьбами вы здесь?» - спросил я. «Да лечусь вот»- ответил бывший военный летчик. – «А вы?» - «Я здесь работаю». Вот так иногда жизнь мне дарила радостные встречи с друзьями военных лет. Тогда люди если дружили, то это было на многие годы.

Будни мирного времени

Интересна история о том, как Петр Асланович стал главным дерматологом Одесского военного округа. В Восточной Пруссии по окончании войны он попросился на стажировку в военный госпиталь в Черняховске. Молодой врач пришелся ко двору, и ему предложили перейти на постоянную работу, занимаясь лечением кожных и венерических заболеваний. Главным военным медицинским учреждением в те годы считалась военно-медицинская академия. Туда и отправился повышать свою квалификацию доктор Петросян. Его учителем стал выдающийся ученый Сергей Тимофеевич Павлов. Именно он порекомендовал толкового специалиста на должность главного дерматолога Одесского военного округа, и с 1966 года доктор Петросян начал работать в Одессе.

Я проработал в военном госпитале до февраля 1983 года, был уже самым старым, - улыбаясь, говорит Петр Асланович. – Успел подготовить более двадцати врачей-дерматологов, среди них есть кандидаты и доктора наук, заведующие кафедрами крупных научных центров и вузов. После ухода из армии меня сразу пригласили консультантом в городскую хозрасчетную клинику, где я тружусь уже 35 лет.

За плечами доктора много прожитых лет и самых разных случаев, о которых он может подолгу рассказывать. К ордену Красной Звезды, полученному во время войны, прибавились знаки отличия мирного времени: «Заслуженный врач Украины», «Отличник здравоохранения». С женой Эммой Ивановной, с которой Петр Асланович познакомился еще до войны, они вырастили прекрасных детей: дочь, Веста Петровна – доцент ОНАПТ, а сын, Армен Петрович – кардиолог. Внуки, правда, отдали предпочтение не медицине, но это Петра Аслановича не смущает. Каждый, по его мнению, имеет право на свой выбор. Заслуженный врач Украины Петросян является автором 25 научных работ и 10 рационализаторских изобретений, старейшим практикующим врачом-дерматовенерологом не только в Одессе, но и в Украине, высокопрофессиональным специалистом в своей отрасли.

Первые сто лет

Петр Асланович – чрезвычайно добрый, обаятельный, дружелюбный и приветливый человек. Соседи утверждают:

Мы очень рады, что живем рядом с таким человеком. Он всегда каждого заметит, со старым и с малым приветливо поздоровается, помогает, как может. добрым словом и советом, на него можно положиться. Я сама ходила к нему на прием, могу сказать, что такие люди сегодня редки. Я с прошлого года ждала наступления этого дня, предвкушая, как радостно будет поздравить нашего Петра Аслановича с таким круглым юбилеем. — делится впечатлениями Мария Степановна.

Я сегодня чуть свет поспешила поздравить нашего именинника, обняла его от имени всех соседей. — поддерживает соседку Лариса Алексеевна.

В этот, безусловно, знаменательный день юбиляр был чрезвычайно рад получить поздравления от почетного гражданина Одессы и области, народного депутата Сергея Кивалова. Выслушав слова поздравлений и теплые сердечные пожелания, ветеран благодарил Сергея Васильевича за поддержкуи заботу, которые он проявляет к пенсионерам вообще, а в особенности к участникам той войны. Петр Асланович искренне радовался и благодарил за то, что парламентарий отстоял празднование 9 мая. Скорбно осознавать, что сегодня эти люди не пользуются той поддержкой государства, которой они достойны. Мало того, сама важность их подвига в наши неспокойные дни нивелируется: к сожалению, у нашей власти другие приоритеты. Все то, что мы впитали с молоком матери - любовь к Родине, уважение к ветеранам, благодарность за их подвиг – сегодня ошельмовано и подвергнуто забвению. Вот, уже не первый год ведутся споры об отмене празднования 9 Мая.

Сергей Васильевич, поздравляя именинника, отметил:

Петр Асланович – тот человек, который много сделал для города и для страны. Конечно, государство не уделяет внимания нашим героям, оно практически отказалось от заботы о тех, кто завоевал для нас мир. Для людей, воевавших за то, чтоб мы сегодня жили, празднование 9 мая является основным праздником их жизни, символом того, что все подвиги и жертвы были не напрасны. И сегодня отказаться от этого великого праздника в угоду чьим-то политическим амбициям – означает перечеркнуть жизни миллионов людей в нашей стране. Мы не допустим этого. Жаль, что люди, инициирующие отмену празднования 9 Мая, не общаются с такими людьми, как наш сегодняшний юбиляр. Петр Асланович – живой носитель истории, один из наших удивительных ветеранов. Пока эти люди с нами, вряд ли кому-то удастся отменить память о нашей общей победе, мы праздновали, и будем праздновать 9 мая. Мы искренне любим ветеранов, стараемся сделать все для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и оставались с нами еще долгое время.

Наверное, не зря День рождения Петра Аслановича выпадает на эти майские дни, когда все мы вспоминаем о последних залпах страшной войны. Поздравим же еще раз нашего удивительного именинника, и дай Бог всем, дожив до таких лет, сохранять такой же интерес к жизни, бодрость духа, азарт спортивного болельщика и спокойствие умудренного опытом человека. Жизнь знает, кого выбирает!