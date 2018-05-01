Одесские часы – как олицетворение одесского интернационализма

Часы – своеобразная мандола (элемент ее построения – круг), символ отмеренного времени и вечного движения. Часы репрезентируют мировые силы, воплощают идеи длительности, неотвратимости, неумолимости. В Греции они считались дочерьми Зевса и Темис и составляли свиту бога Солнца Гелиоса. Часы песочные, солнечные, механические, электронные и т. п. олицетворяет скоротечность времени и мировой порядок. Часы – это сдержанность, спокойствие.

В старину существовало поверье - город жив до тех пор, пока идут его башенные часы. Получается, что в этом плане Одесса гораздо живее многих! Наши главные часы, установленные на здании мэрии, из года в год обнадеживают нас мелодией "Ты всюду со мной, ты в сердце моем…" из оперетты "Белая акация" Исаака Дунаевского. Мелодия из "Белой акации" стала позывным города в 1950-е годы благодаря настойчивости тогдашнего председателя горисполкома Григория Ладвищенко, который очень любил эту оперетту. С тех пор музыка и не менялась - разве что качество звучания стало намного лучше, потому что ныне механизм компьютеризирован, и даже не верится, что еще несколько лет назад, вместо того чтобы одним нажатием кнопки задать нужную программу, прокручивалась закольцованная и достаточно "потертая" от многократного использования магнитофонная лента.

В начале XIX века часовой механизм был дорогим удовольствием, так что первые часы сначала появлялись во дворцах знати и при различных ведомствах: в управлении генерал-губернатора, в здании городской думы, в городской полиции.

Что касается часов общественных — башенного типа, — то первые украсили приблизительно в 1816-м году фасад Покровской церкви, находившейся вплоть до 1934-го на пересечении Александровского проспекта и улицы Жуковского.

К середине XIX века на балансе города значилось уже около полутора десятков башенных часов.

Главные часы - на здании Старой биржи изготовлены английской фирмой «Смит и сыновья» специально для одесской мэрии в 1868-м году. Следить за механизмом, уже 145 лет отсчитывающим одесское время, несложно. Заводятся часы раз в два дня, сделаны на совесть. Ломались они лишь раз в 1988-м: зубья анкерного колеса сработались до толщины папиросной бумаги. Пришлось заказывать новое колесо на заводе фрезерных станков имени Кирова.

Выше всех расположены часы Спасо-Преображенского собора. Они приехали в Одессу из Греции вместе с первыми колоколами храма. Куранты изготовила греческая фирма «Братья Цитурас».

В нынешнем, послевоенной постройки здании железнодорожных ворот Одессы тоже есть часы. И не одни. Главные — механические, как и часы Старой Биржи (других механических общественных часов в городе нет). Завода курантов хватает на шесть дней. За это время часы могут приврать максимум на 2 минуты.

Интересных часов в Одессе много. Например, самые большие в городе — куранты римо-католического собора Успения Пресвятой Богородицы на Екатерининской. Их диаметр — почти два метра!