Выдающийся учёный-юрист отметил свой 80-летний юбилей

Четвертого мая коллектив Национального университета «Одесская юридическая академия» поздравлял с 80-летием известного ученого, профессора кафедры организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры Валентина Долежана.

Доктор юридических наук, профессор Валентин Владимирович Долежан родился 4 мая 1938 года в Черкассах. Получил столичное образование, окончив Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Занимался адвокатской деятельностью и практической работой в органах прокуратуры в Харькове. Занялся наукой и преподавательской деятельностью в Волыни. Там же защитил докторскую диссертацию.

И уже пятнадцать лет, с февраля 2003 года, жизнь и научная деятельность Валентина Долежана связана с Национальным университетом «Одесская юридическая академия», где он является профессором кафедры организации судебных и правоохранительных органов.

Сфера научных интересов ученого – проблемы конституционного и законодательного регулирования судоустройства, статуса судей и прокуратуры.

В день юбилея президент университета Сергей Васильевич Кивалов поздравил юбиляра и вручил ему знак отличия III степени Национального университета «Одесская юридическая академия» за высокие достижения в организации учебного процесса, плодотворную научно-педагогическую деятельность и весомый вклад в развитие НУ «ОЮА».

По случаю юбилея нашего уважаемого профессора и педагога был рад вручить памятный орден родного университета и искренне поблагодарить его за долгие годы плодотворной работы на благо развития нашей alma mater и отечественной юридической науки. Крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и благополучия!

- сказал Сергей Кивалов.

О вкладе В. Долежана много говорилось в этот знаменательный для него день. Уважаемого Валентина Владимировича Долежана поздравил также коллектив его родной кафедры организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры.

Юбилей профессора Долежана – праздник не только для Университета, но и для всего украинского научного сообщества. Валентин Владимирович внес значительный вклад в развитие отечественной правовой науки. Библиографический указатель насчитывает более четырехсот его научных работ – статей, публикаций, монографий, учебников. Мы очень гордимся ученым, рядом с которым трудимся,

– отметила заведующая кафедрой судебных, правоохранительных органов и адвокатуры НУ «ОЮА» Нана Бакаянова.

Поздравить с 80-летним юбилеем одесского ученого приехали его коллеги, ученые из многих университетов страны.

Доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского и хозяйственного права и процесса Академии адвокатуры Украины Оксана Хотинская-Нор:

Валентин Владимирович, как мне кажется, является одним из редких представителей классической профессуры. Я считаю, именно с легкой руки профессора Долежана мой научный путь оказался интересен и многогранен. Каждый из представителей десятой специальности, которая охватывает науку организации судоустройства, прокуратуры и адвокатуры, считает должным причислять Валентина Долежана именно к представителям своей узкой специализации, что очень ценно и важно.

Являясь старшим советником юстиции, почетным работником прокуратуры, членом Научно-методического совета Генеральной прокуратуры Украины, Лауреатом Государственной премии Украины (2012 г.), Валентин Долежан не придает особого значения званиям и регалиям, а старается быть полезным кафедре, университету. За годы работы профессор помог найти свой путь в науке не одному студенту-юристу.

Кандидат юридических наук, ассистент кафедры организации судебных и правоохранительных органов Национального университета имени Ярослава Мудрого Елена Овчаренко:

Профессор Долежан – это корифей правовой науки. От имени Харьковской школы права имею честь поздравить уважаемого Валентина Владимировича Долежана с 80-летием и передать наилучшие пожелания от ректората и кафедры организации судебных и правоохранительных органов, от коллег.

В НУ «ОЮА» поступили и продолжают поступать многочисленные поздравления от многих университетов, практических работников, известных правоведов. Юбиляра поздравили коллеги и руководители многих украинских вузов, известные юристы и государственные деятели, в частности: коллектив Львовского государственного университета внутренних дел, юридического факультета Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, кафедры правосудия юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Донецкого национального университета имени Василия Стуса, кафедры правосудия Черновецкого национального университета имени Юрия Федьковича, кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени Василия Назаровича Каразнина, Луганского государственного университета внутренних дел имени Эдуарда Алексеевича Дидоренка, Национальной академии прокуратуры Украины, учёный совет и коллектив Одесского государственного университета внутренних дел и многие другие.

Среди многочисленных гостей, приехавших в Одессу поздравить ученого, – заведующая кафедрой правосудия Черновецкого национального университета Оксана Щербанюк:

Мы поздравляем нашего Учителя уважаемого Валентина Владимировича, желаем ему крепкого здоровья, творческого вдохновения и долгих лет жизни!

Кроме основной преподавательской работы у профессора Долежана немало и других обязанностей. Он является членом диссертационного совета по защите диссертаций Национального университета «Одесская юридическая академия» и членом редакционного совета журнала «Вестник Академии прокуратуры Украины». И в свои восемьдесят лет Валентин Владимирович не собирается снижать обороты.

Сам юбиляр поблагодарил всех за поздравления и выразил желание и дальше служить на благо развития университета и Одесской школы права:

Я восхищён тем, как коллектив кафедры, коллектив университета и, прежде всего, наш уважаемый президент Сергей Васильевич Кивалов отнеслись к этому скромному событию - моему юбилею. Работая в нашем университете, я старался делать всё для того, чтобы авторитет нашего учебного заведения непрерывно рос, и постараюсь делать это и дальше.