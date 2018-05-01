В строительстве школы будущего в Одессе применяют самые современные технологии

В Одессе продолжается строительство первой и единственной в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы. На ее возведение и запуск в эксплуатацию затрачены не только колоссальные денежные средства, но и значительные личностные ресурсы. Новая школа станет самой большой в Южной Пальмире. Здесь будет обучаться свыше тысячи детей, а площадь учебных классов составит более десяти тысяч квадратных метров. В составе учебного заведения предусмотрен трехэтажный спортивный комплекс, который смогут посещать учащиеся других одесских школ.

Поскольку речь идет о детях, проектом предусмотрена тройная система антисейсмической защиты здания, а все коридоры и залы имеют аварийные выходы. Толщина стен в новой школе позволяет сохранять помещение теплым в зимнюю пору, а в жару – прохладным. Этому также будет способствовать и ультрасовременная система вентиляции, позволяющая постоянно обновлять воздух в классных аудиториях, имеющих высоту потолков более четырех метров, и при этом абсолютно бесшумная.

В эти дни инициатор строительства школы, народный депутат Украины Сергей Кивалов вместе с руководством строительной фирмы «Стикон» проверил качество выполнения строительных работ.

В первую очередь посетили помещения будущих храмов Сергия Радонежского и Иоанна Богослова, где сейчас стоят станки для резки по мрамору – алтарная часть будет облицована резными мраморными плитами.

В нашей школе храм стал центром, от которого, словно лучи, расходятся коридоры с классными аудиториями. Главная задача – воспитать целостную разносторонне развитую личность, подготовить ребёнка к будущей жизни, к работе, к созданию собственной семьи. И очень большую роль в деле формирования человека как личности играет именно духовное воспитание. Ведь сухие знания без твёрдых моральных установок ничего не значат и не смогут принести человеку пользу. Одесса всегда была крупным центром православия в Украине, именно поэтому факультативно для всех желающих детей в школе будут преподавать Закон Божий. Дети – это наше будущее, а поэтому им нужно прививать истинные христианские ценности, чтобы они дальше несли их в общество. - говорит народный депутат Сергей Кивалов.

Те православные традиции, которые были заложены в веках, сегодня реализуются в строительстве школы. Храмы специально построены в двух архитектурных стилях: нижний храм, в честь Иоанна Богослова, построен в ранневизантийской традиции, хронологически близкой к апостольским временам, а верхний – в честь преподобного Сергия Радонежского – в академическом стиле, для того чтобы детское восприятие умело видеть и различать церковную красоту в ее разнообразных проявлениях.

То, что в самом комплексе школы будут находиться два храма – свидетельствует о том, что основополагающим началом в этой школе будет являться духовность. Человек может быть всесторонне образованным, но если главного начала – духовности – в его душе не будет, то такой человек может быть потерян для общества. Разумеется, в этом храме будет осуществляться приходская жизнь – службы, крещения, венчания. Но главный акцент нами будет сделан на том, что дети будут участвовать в богослужениях: будут и детские хоры, и надеемся возродить практику детских литургий – когда присутствуют, поют, читают писание и часы, пономарят, помогают священнослужителю в алтаре – дети. Тогда храмовое богослужение станет для них не чем-то отдаленным, но всякий ученик сможет прийти и поучаствовать в нем. Участие в жизни храма и совместные паломнические поездки, которые мы планируем проводить, помогут нам всем стать одной большой дружной одесской духовной семьей.

- поясняет настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Сергий Кударенко.

Нужно сказать, что Воскресная школа при Общеобразовательной церковно-приходской школе уже функционирует. Проводится благотворительная деятельность и постоянная работа с детскими домами, детьми с особыми потребностями и сиротами. В частности, уже более десяти лет Сергей Кивалов оказывает всестороннюю поддержку Одесскому дому-интернату для девочек и девушек с особыми потребностями на Макаренко, 20. В свою очередь, воспитанники воскресной школы, студенты Международного гуманитарного университета, Национального университета «Одесская юридическая академия» также очень часто посещают дом-интернат, регулярно организовывают праздничные мероприятия для его воспитанниц.

Целый этаж в строящейся школе будущего выделен под помещения, где будут функционировать музыкальные и вокальные кружки, дети смогут здесь заниматься лепкой, танцами, живописью, причем посещать кружки смогут не только ученики Общеобразовательной церковно-приходской школы, но и другие дети.

Мы имеем богатый опыт в отношении организации учебного процесса, и можно быть уверенным, что здесь образовательный процесс будет отлажен наилучшим образом, чтобы готовить высокообразованных молодых людей. Мы не будем совмещать множество предметов в одну учебную дисциплину, каждая наука, будь то история, география, физика – будет преподаваться отдельно лучшими преподавателями. Мы будем готовить выпускников, обладающих самыми разными талантами. Я верю, что если в нашей стране строится школа – то у страны есть будущее. А моих оппонентов я приглашаю, не ограничиваясь критикой, принять участие в создании нашей школы будущего. Все, кто небезразличен к образовательной системе, могут внести свою лепту, а их имена будут навечно вписаны в историю создания нашего учебного заведения.

Проректор по административной и хозяйственной работе Национального университета «Одесская юридическая академия» Николай Крикливый говорит:

Руководством нашего учебного комплекса проводится воистину колоссальная работа. Близится к завершению полномасштабный объект, предназначенный не только для образования детей, но и для поддержки их физического воспитания и спортивного развития. Расположенный в центре города культурный, учебный и спортивный комплекс будет визитной карточкой нашей Одессы. Занимаясь этим вопросом, я не нашел аналогов этой школе не то что в Украине, но и за рубежом. Открытый спортивный комплекс, где дети смогут играть в волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол – все необходимые для развития детей дисциплины.

О возможностях будущего спортивного комплекса рассказал главный инженер Александр Гуменюк:

Спортивные и тренажерные залы нового учебного заведения будут соответствовать международным требованиям высочайшего уровня, оборудованы тренажерами, спортивными снарядами и антитравматичным покрытием. Душевые, раздевалки, туалетные комнаты - все продумано до мелочей. Направление работы комплекса и подход руководства проявляется в том, чтобы все самое лучшее, самое новое, все передовые технологии, в том числе и энергосберегающие, были внедрены в этот комплекс. Плавательный бассейн на шесть дорожек длиной 25 метров может быть использован не только для нужд школы, но и принимать соревнования всех уровней, вплоть до международных.

В нем устанавливается немецкое оборудование высочайшего класса. Вода в бассейне будет очищаться при помощи новейших фильтров и реактивов, без традиционной хлорки. За здоровье учеников школы можно быть спокойными.

Директор фирмы «Стикон» Леонид Крючков построил немало знаковых объектов в нашем городе, возглавляемая им компания имеет давнюю надежную репутацию.

На сегодняшний день степень готовности объекта не менее 80 процентов. Оставшаяся часть работы будет выполнена в короткие сроки. Думаю, что пройдет совсем немного времени, и возводимый нами комплекс станет знаковым для Украины. Наша компания участвовала в строительстве многих достойных объектов, но масштабность этого комплекса я мог бы сравнить со строительством Спасо-Преображенского собора, который сегодня стал визитной карточкой города, и в который устремляются туристы всех национальностей. Купол нового школьного храма уже сегодня виден из разных районов города, а суммарная площадь объекта – 22 тысячи квадратных метров – говорит сама за себя, вся работа производится с использованием самых современных технологий.

Заместитель директора компании «Стикон» по строительству Петр Кусурсуз рассказал о ходе работ:

Заканчивается монтаж системы вентиляции, выполнены практически все штукатурные работы, завершена разводка системы отопления, установлены оконные конструкции и ведется чистовая отделка.

Остается добавить, что преподаватели в школу будут отбираться на конкурсной основе, причем конкурс еще открыт для новых соискателей. Опытному, любящему детей педагогу всегда найдется место в учебном комплексе.