Студенты Юракадемии посетили единственное в Украине сафари в Одесском Биопарке

Студенческие годы – самая яркая, увлекательная и незабываемая пора в жизни каждого из нас. Лекции, сессии, зачеты, спорт, путешествия и уйма свободного времени, без бремени взрослых проблем.

Но как сделать эти самые приятные часы досуга еще полезными и познавательными, озадачились члены Профкома Студенческого совета Национального университета «Одесская юридическая академия». Так зародилась идея организовать совместную поездку на экскурсию в Одесский биопарк. Президент университета Сергей Кивалов не только одобрил инициативу студентов, но и помог ее осуществить.

И вот жарким майским днем после занятий в большом комфортабельном автобусе активисты университета, члены профкома и студенческого совета, всего, более сорока ребят, активно участвующих в жизни вуза, отправились в биопарк, уникальный заповедник живой природы.

15 июня ему исполнится два года. За это время благоустроенная обширная территория парка стала более зеленой и тенистой, обзаведясь значительным числом зеленых насаждений, и теперь радует не только газонами и лужайками с кустами, которым садовники умело придают формы диких обитателей вольеров, но и коллекцией лиственных деревьев, которые высаживают каждую весну и осень. Пополнилось и число обитателей биопарка. А главное – когда биопарку исполнился один год, здесь появилось единственное в Украине сафари.

Глава Студенческого совета Юлия Шишацкая:

Это первая подобная поездка студентов Юракадемии. Мы как будто окунулись в детство и почувствовали себя детьми. Впечатления самые позитивные. Прекрасная, ухоженная территория, много экзотических животных. И от лица студенчества мы хотим выразить огромную благодарность руководству Одесского биопарка и президенту нашего вуза Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он поддерживает идеи и инициативы студентов. Поездка в биопарк стала для нас подарком. А у нас есть мотивация – расти дальше, достигать новых высот и побед.

В биопарке для студентов была организована интересная экскурсия, во время которой ребята поближе познакомились с дикими обитателями лесов, прерий и джунглей, узнали их повадки и привычки, понаблюдали, как и чем их потчуют. Бенгальские белые тигры Нема и Братислава не спешили на зов работников, чтобы полакомиться отборными кусками мяса. Мол, мы еще не успели проголодаться. Но потом снизошли и испробовали подношения. А вот амурских тигров, как и полярных волков, дважды приглашать к трапезе не пришлось. Косолапые мишки оказались не плотоядными: они с удовольствием лакомились дольками спелых дынь.

Сегодня городские дети растут с гаджетами, за учебниками и компьютерами, и при этом не представляют, как выглядят животные. Я не раз был свидетелем того, как дети, увидев в первый раз жирафа, поражены и восклицают: «Я знал, что жираф большой, но что настолько большой, даже представить не мог!»

Мы стараемся содержать редких животных. У нас живут белые бенгальские тигры, белые львы, шимпанзе.

Есть жирафы редкого подвида Василек и Василиса. Этих уникальных животных нет ни в Одесском, ни в Николаевском зоопарках.

А сейчас мы строим новый вольер, и в течение месяца там появится наш новый питомец. А кто это будет – пока сюрприз. Но мы обязательно пригласим всех горожан и гостей нашего город, чтобы разделить с нами эту радость, – рассказал директор биопарка Дмитрий Александров.

После осмотра животных в вольерах, студенты-юристы отправились на сафари, экскурсию на специальном автомобиле с опытным гидом. Просторная ландшафтная зона, где животные чувствуют себя, как дома, для безопасности самих обитателей, разделена на две части – для хищников и для копытных. Площадь территории – три гектара, но в скором времени ее обещают еще увеличить. Погружение в атмосферу дикой природы, когда животных можно наблюдать в их естественной среде обитания на минимальном расстоянии, дарит незабываемые ощущения. Буйволы, бизоны, африканские коровы, ламы, верблюды, куланы мирно паслись или прятались в тени деревьев от полуденного зноя. По этой же причине нашему гиду в пробковом шлеме долго пришлось уговаривать пообедать царей природы – львов. Но наши ожидания были с лихвой оправданы. Когда, казалось уже, что ожидания напрасны, львица Гера неожиданно пробудилась ото сна и подошла к нам. Она не только соблаговолила поесть, но и показала себя во всей красе, вытянувшись на зарешеченном автобусе, в паре сантиметров от наших изумленных лиц. А когда машина тронулась, Гера решила с нами прокатиться и мирно улеглась на ступеньке. За ее вояжем обеспокоенно следил свысока, устроившись на пригорке, лев Раджа. Хищники благосклоннно отнеслись к нашему пребыванию, и поездка прошла без эксцессов.

Самые яркие моменты нашего пребывания – это, конечно, сафари. Увидеть так близко львицу, которой понравилось общаться настолько, что она прокатилась с нами на машины, – незабываемое зрелище. Хотелось ее погладить, до того была мила эта большая кошка. Но кротость и добродушие хищника, конечно же, обманчивы,

– поделилась впечатлениями профорг факультета журналистики Иванна Герасимчук.

Студент Института уголовной юстиции Владислав Кривешко:

Впечатления самые яркие и позитивные. От сафари просто восторг. Ведь на территории Украины больше нигде не увидишь редких диких животных в условиях, приближенных к их естественной среде обитания.

Большинство обитателей биопарка – это молодые животные. Им проще приспособиться к новым условиям жизни. И условия эти очень достойные. В биопарке чисто, красиво, просторно. А, главное: животные получают полноценный рацион питания и потому выглядят упитанно и ухоженно, не вызывая к себе жалости. Не удивительно, что в таких условиях питомцы молодого биопарка уже дают потомство. В прошлом году здесь родился малыш у белых тигров. Содержать девочку в одном вольере с родителями было нельзя, и ее передали Львовскому зоопарку. А в обмен Одесский биопарк обзавелся прекрасным молодым леопардом. У новичка непростой характер. Он злопамятен и еще не освоился на новом месте. Но это дело времени, уверены сотрудники биопарка.

Все наши животные контактные. Ведь их тут любят. О нашем биопарке знают уже не только в Украине, но и в Европе. С наступлением теплых дней в биопарке царит оживление. И, приезжая к нам издалека, гости должны видеть ухоженных животных, чистую красивую территорию и профессиональный персонал. Хочу напомнить: биопарк работает с десяти утра и до конца светового дня. А всю необходимую информацию можно получить на нашем сайте, – с гордостью говорит директор биопарка Дмитрий Александров.

Глава профкома факультета психологии, политологии и социологии Эдуард Колин уверен:

Наш Одесский биопарк – один из лучших в Украине. Его посещение вызывает столько позитивных эмоций, что их трудно передать словами. Думаю, каждый человек должен побывать тут хотя бы раз и проникнуться этой атмосферой. Все студенты очень благодарны и руководству биопарка, и руководству вуза за предоставленную возможность.

С ним солидарен Петр Каминский, студент пятого курса НУ «ОЮА»:

Сегодня был очень насыщенный день. Очень интересно и увлекательно увидеть настоящий мир диких животных, то, как они живут в гармонии с природой, узнать об их нраве и повадках.

Глава профкома факультета международно-правовых отношений Виктория Колодейчук не скрывала эмоций:

Бесплатное сафари и экскурсия по биопарку – это ли не радость! Так как я тут впервые, меня все приводило в неописуемый восторг. Особенно на сафари, когда дикие животные, свободно гуляющие, подходили к нам, и их можно было наблюдать в непосредственной близости.

Словом, путешествие в мир дикой природы стало для студентов НУ «ОЮА» увлекательным приключением в череде учебных будней.