Ноу-хау против собачек

Одиноко стоящие деревья на тротуарах закрывают приствольными решетками нового типа - они не пропускают пыли и аккуратно закрывают газоны.

Земля вокруг дерева покрывается специальным, экологически приспособленным для этой цели покрытием Elastopave, а сверху устанавливают декоративную решетку. Elastopave – это очень прочное, стабильное, экологически чистое и полностью водопроницаемое покрытие, которое применяется для ландшафтного дизайна.

Всего в историческом центре Одессы произрастает более трех тысяч деревьев. Каждое дерево окружено открытым участком почвы, что в совокупности составляет более 10 тысяч кв. метров открытого грунта в центре города.

Новые решетки - это реализация одного из проектов Общественного бюджета – проекта «Город без пыли», в рамках которого декоративными приствольными решетками закроют лунки вокруг деревьев только на четырех улицах в центре Одессы — Дерибасовской, Екатерининской, Ришельевской и Тираспольской.

Приствольные решетки призваны снизить концентрацию пыли в воздухе, которым дышат одесситы. Проект обойдется бюджету в 5 млн грн.

Подрядная организация ООО «Строительная компания «ГРАДО-СТРОЙ» сначала закрывает лунки экологически чистым и полностью водопроницаемым покрытием Elastopave, а сверху ставит решетки.

Таким образом, деревья защитят и от собачек, которым сложно будет справлять свою нужду. Хотя решетки, скорее всего, их не остановят. Главное, чтобы было на что поднять лапу.