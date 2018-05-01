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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Ноу-хау против собачек

Категория: Первая полоса / Новости


Ноу-хау против собачек

Одиноко стоящие деревья на тротуарах закрывают приствольными решетками нового типа - они не пропускают пыли и аккуратно закрывают газоны.

Земля вокруг дерева покрывается специальным, экологически приспособленным для этой цели покрытием Elastopave, а сверху устанавливают декоративную решетку. Elastopave – это очень прочное, стабильное, экологически чистое и полностью водопроницаемое покрытие, которое применяется для ландшафтного дизайна.

Всего в историческом центре Одессы произрастает более трех тысяч деревьев. Каждое дерево окружено открытым участком почвы, что в совокупности составляет более 10 тысяч кв. метров открытого грунта в центре города.

Новые решетки - это реализация одного из проектов Общественного бюджета – проекта «Город без пыли», в рамках которого декоративными приствольными решетками закроют лунки вокруг деревьев только на четырех улицах в центре Одессы — Дерибасовской, Екатерининской, Ришельевской и Тираспольской.

Приствольные решетки призваны снизить концентрацию пыли в воздухе, которым дышат одесситы. Проект обойдется бюджету в 5 млн грн.

Подрядная организация ООО «Строительная компания «ГРАДО-СТРОЙ» сначала закрывает лунки экологически чистым и полностью водопроницаемым покрытием Elastopave, а сверху ставит решетки.

Таким образом, деревья защитят и от собачек, которым сложно будет справлять свою нужду. Хотя решетки, скорее всего, их не остановят. Главное, чтобы было на что поднять лапу.

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Ноу-хау против собачек
Ноу-хау против собачек
Ноу-хау против собачек
Ноу-хау против собачек
Ноу-хау против собачек
Ноу-хау против собачек
Ноу-хау против собачек
Ноу-хау против собачек
Ноу-хау против собачек
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