Одесские «Личность и событие года»

Единогласно победителем в номинации «Личность года- 2017» признан дирижёр Камерного оркестра Одесской филармонии, заслуженный артист Украины Игорь Шаврук. В его послужном списке — работа с симфоническим оркестром Национального балета в Лондоне, должность главного дирижёра «Москоу Сити балета», дирижёрство оркестрами Будапештской оперы, оркестром радио Ирландии, оркестром оперы Брно, оркестрами в Великобритании и Бразилии. В репертуаре дирижера: 44 оперы, 22 из которых — собственные постановки, 30 балетов, 25 из которых — собственные, 20 симфоний и многое другое. Игорь Шаврук принял участие в десятках крупнейших проектов Одессы.

«Событием года — 2017» стал ремонт ожогового отделения КУ «Одесский областной клинический медицинский центр», проведённый с помощью БФ «Корпорация монстров». Решение о проведении ремонта в областном ожоговом отделении было принято в сентябре 2017 года. До этого ремонт проводился за счет сотрудников учреждения. Изначально стоимость работы оценивали в 250 тысяч гривен, в итоге затраты составили полмиллиона гривен. За пять недель были отремонтированы палата детской реанимации, взрослая реанимация, перевязочная, также были заменены окна, отремонтирован туалет и многое другое. Отремонтированное отделение открылось 7 октября 2017 года.

Призы победителям вручил президент Клуба Михаил Жванецкий. «Женщины всегда готовы на подвиг раньше, чем мужчины. Я очень тронут тем, что вы сделали. Вы — монстры», — сказал Михаил Жванецкий, вручая награду фонду «Корпорация монстров». Руководитель фонда Екатерина Ножевникова отметила, что фонд оказывает помощь людям не для награждения и в большинстве случаев члены организации скептически относятся к различного рода конкурсам, но награда Всемирного клуба одесситов — важное признание.