Одесситка Таиса Пазина – Заслуженный ветеран труда отмечает 80-летие

Юбилей ребёнка войны и участницы боевых действий. Заслуженному ветерану труда Таисе Пазиной исполнилось 80 лет. Большую часть жизни она прослужила на Морском флоте. Работала старшим инспектором службы пожарной безопасности в Одесском морском порту. Накануне праздника Великой Победы с днём рождения ветерана поздравил народный депутат Украины Сергей Кивалов. С Таисой Игоревной они общаются уже много лет и продолжают переписку.

Очень важно, чтобы мы помнили тех ветеранов, которые внесли свою лепту в развитие города, в развитие его инфраструктуры. Таиса Игоревна 46 лет проработала в порту, она Заслуженный ветеран труда, участник боевых действий, и, знаете, на таких людях и держится наша Одесса. К великому сожалению, на это сегодня практически никто не обращает внимания, но мы не могли пройти мимо и не поздравить этого замечательного человека, эту замечательную женщину, которая своим трудом сделала все, для того, чтобы порт развивался.

- отметил Сергей Кивалов.

Таиса Игоревна вспоминает свое военное детство. Когда началась война, ей было всего три года. Вместе с родителями и сестрой она жила на улице Разумовской.

Отец работал на железной дороге, так же, как и братья мамы, партизанил. Когда в Одессу вошли румыны, подпольщиков сдал провокатор. Маминых братьев расстреляли. А отца Таисы Игоревны спасла бабушка. Уложила, как больного, и фашисты его не тронули - чудом остался жив.

У нас в доме был подвал. Когда что-то такое было, мы прятались туда, а потом вылазили. В 44-м, когда пришли наши, я носила им кипяток в Серединский сквер. Мама кипятила чайники, а я бегала, малая была, два чайника в руки и наливала кипяток, а все такие были холодные, голодные, у них кушать было что, а кипятка не было, - вспоминает Таиса Игоревна.

Статус участника боевых действий Таиса Игоревна получила уже в 70-х, когда ходила в рейс. Сначала она работала на судне «Измаил», была в Японии.

Это были тяжелые годы, думала, немного заработаю, будет жить лучше. Меня не было дома семь месяцев. Вернулась, а муж подал на развод,

- рассказывает Таиса Игоревна.

Но она продолжала плавать, ходила на судах, которые доставляли военный груз в горячие точки. Однажды судно попало в перестрелку в районе Сирии. После этого морякам присвоили статус участников боевых действий.

Один из первых маму с днем рождения поздравил Сергей Васильевич Кивалов, единственный из народных депутатов. Мы очень рады, что он помнит, ведь они много лет знакомы и поддерживают отношения,

- рассказывает сын Таисы Игоревны Сергей.

Сама именинница призналась, что очень обрадовалась визиту Сергея Васильевича. Благодарила за помощь и подарки.

Народный депутат также пригласил Таису Игоревну на компьютерные курсы при Международном гуманитарном университете, куда Таиса Игоревна отправится уже в ближайшее время. Кроме того, она примет участие еще в одном социальном проекте – оказании бесплатной стоматологической помощи.

Стоит добавить, что в праздничный день именинница принимала поздравления от родных и близких. Пришли поздравить ее и учащиеся школы №10 города Одессы.