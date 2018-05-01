Одесситка Таиса Пазина – Заслуженный ветеран труда отмечает 80-летие

Юбилей ребёнка войны и участницы боевых действий. Заслуженному ветерану труда Таисе Пазиной исполнилось 80 лет. Большую часть жизни она прослужила на Морском флоте. Работала старшим инспектором службы пожарной безопасности в Одесском морском порту. Накануне праздника Великой Победы с днём рождения ветерана поздравил народный депутат Украины Сергей Кивалов. С Таисой Игоревной они общаются уже много лет и продолжают переписку.
Таиса Игоревна вспоминает свое военное детство. Когда началась война, ей было всего три года. Вместе с родителями и сестрой она жила на улице Разумовской.
У нас в доме был подвал. Когда что-то такое было, мы прятались туда, а потом вылазили. В 44-м, когда пришли наши, я носила им кипяток в Серединский сквер. Мама кипятила чайники, а я бегала, малая была, два чайника в руки и наливала кипяток, а все такие были холодные, голодные, у них кушать было что, а кипятка не было,
Статус участника боевых действий Таиса Игоревна получила уже в 70-х, когда ходила в рейс. Сначала она работала на судне «Измаил», была в Японии.
Но она продолжала плавать, ходила на судах, которые доставляли военный груз в горячие точки. Однажды судно попало в перестрелку в районе Сирии. После этого морякам присвоили статус участников боевых действий.
Сама именинница призналась, что очень обрадовалась визиту Сергея Васильевича. Благодарила за помощь и подарки.
Народный депутат также пригласил Таису Игоревну на компьютерные курсы при Международном гуманитарном университете, куда Таиса Игоревна отправится уже в ближайшее время. Кроме того, она примет участие еще в одном социальном проекте – оказании бесплатной стоматологической помощи.
Стоит добавить, что в праздничный день именинница принимала поздравления от родных и близких. Пришли поздравить ее и учащиеся школы №10 города Одессы.