Сергей Кивалов поздравил одесситов с праздником Великой Победы!

Однако, этим преступным планам не суждено сбыться. Мы защитили наш праздник! Совершая отважные подвиги ради нашего будущего, воины жертвовали самым дорогим, что есть у каждого человека – своей жизнью. Теперь пришла наша очередь бороться за историческую справедливость и вечную память о Победе. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами и никому не дадим преуменьшить значение их великого подвига! Эти люди прошли на войне настоящий ад, но не сломались и не пали духом. Вернувшись с фронта, они неустанно трудились и за считанные годы отстроили разрушенную войной страну.
С каждым годом ветераны уходят, а у нас остаётся всё меньше времени отблагодарить их за мир и свободу, которые они нам подарили. В этот великий праздник от всего сердца хочу пожелать им крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!
Дорогие друзья! От чистого сердца поздравляю Вас с праздником 9 мая! Мирного неба нашей стране, благополучия и счастья Вам и Вашим близким!