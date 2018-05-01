Сергей Кивалов поздравил одесситов с праздником Великой Победы!

9 мая – один из наиболее знаменательных дней в нашей истории. Ровно 73 года назад наш народ одержал Великую Победу в самой кровопролитной войне за всю историю человечества. Нацистская Германия капитулировала и вместе с ней рухнул чудовищный гитлеровский режим, жертвами которого стали более 70 миллионов ни в чём ни повинных людей по всему миру. Наши доблестные воины-освободители ценой своих жизней остановили эту машину смерти, и на родной земле вновь воцарились мир и спокойствие. Сейчас некоторые политические силы пытаются нивелировать подвиг героев и запретить празднование 9 мая.

Однако, этим преступным планам не суждено сбыться. Мы защитили наш праздник! Совершая отважные подвиги ради нашего будущего, воины жертвовали самым дорогим, что есть у каждого человека – своей жизнью. Теперь пришла наша очередь бороться за историческую справедливость и вечную память о Победе. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами и никому не дадим преуменьшить значение их великого подвига! Эти люди прошли на войне настоящий ад, но не сломались и не пали духом. Вернувшись с фронта, они неустанно трудились и за считанные годы отстроили разрушенную войной страну.

С каждым годом ветераны уходят, а у нас остаётся всё меньше времени отблагодарить их за мир и свободу, которые они нам подарили. В этот великий праздник от всего сердца хочу пожелать им крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!

Дорогие друзья! От чистого сердца поздравляю Вас с праздником 9 мая! Мирного неба нашей стране, благополучия и счастья Вам и Вашим близким! – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.