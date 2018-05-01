В Одесской Юракадемии прошел праздничный концерт для ветеранов

«Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня…»

Эта песня из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» заставляет трепетать сердца даже людей, никогда не видавших войны и появившихся на свет много позже. А чего уж говорить о ветеранах, переживших все ужасы военного лихолетья. В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся праздничный концерт, посвященный празднику великой Победы – 9 Мая.

Звучали замечательные песни военных лет.

В нарядном зале за праздничными столами, как и полагается в этот день, собрались ветераны войны и труда, участники боевых действий, те, кто не понаслышке знает, какой ценой досталась эта победа нашему народу.

Это уже стало доброй традицией, которую неизменно инициирует и поддерживает президент Одесской Юракадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов, обратившийся к гостям праздника с приветственной речью:

Праздничные концерты к празднику 9 Мая важны не только для ветеранов. Они важны для всего коллектива Национального университета «Одесская юридическая академия». Особенно для студентов. Исполнение песен военных лет в стенах нашего вуза стали доброй традицией, на которой воспитываются наши студенты. Они традиционно принимают участие в сьемках телевизионного проекта «Песни Победы» и организовывают такие концерты для ветеранов. Мы смогли привить им любовь к старшему поколению, к нашей героической истории. И юные исполнители, вокалисты Центра культуры, делают это с большой любовью и воодушевлением. А для всех нас это возможность пообщаться со старшим поколением одесситов. Сейчас некоторые политические силы пытаются свести на нет подвиг наших героев и запретить в празднование 9 мая. Однако этим преступным планам не суждено сбыться. Мы защитили наш праздник! Совершая героические подвиги ради нашего будущего, воины жертвовали самым дорогим, что есть у каждого человека – своей жизнью. Теперь пришла наша очередь бороться за историческую справедливость и вечную память об их неувядающем подвиге.

Сергей Васильевич сердечно поздравил всех с праздником 9 мая и пожелал нашим ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни, мирного неба нашей стране, благополучия и счастья ее гражданам.

На подвиге ветеранов войны училось не одно последующее поколение наших граждан. Председатель Одесского областного союза ветеранов Афганистана Афанасий Радукан:

Этот праздник 9 Мая для нас, воинов-афганцев – святой день. Мы учились на традициях наших ветеранов. Боевой дух воинов-интернационалистов связан с нашими героями, которые победили фашизм. Наши отцы и деды выиграли тут войну. А сегодня хотят как-то это перекроить, переиграть. К счастью, есть такие люди, как Сергей Васильевич Кивалов, для которых память о героическом подвиге нашего народа священна. Ежегодно он собирает ветеранов войны и труда, организовывает им праздники. И это застолье, общение друг с другом дает им задор и желание продолжать жить, нести правду о войне и подвиге нашего народа. Я горжусь, что эти традиции продолжаются. Ведь студенты растут с правильным пониманием, впитывают эту правду со студенческой скамьи и понесут их дальше.

Благодарность ветеранам и восхищение их мужеством и героизмом выразил председатель объединения ветеранов-подводников Одессе и Одесской области Владимир Белоусюк:

Для меня это великий праздник. Воевал мой дед, воевал мой отец. Отец дошел до Берлина, остался там комендантом, прожил шесть лет. Там я и родился. Служили и мои дети. Наш народ, наши воины защитили мир от коричневой чумы, этой заразы – фашизма. И мы должны всегда чтить их подвиг. Я рад, что этот день мы празднуем в стенах Одесской юридической академии. Сергей Васильевич Кивалов всегда поддерживает наших ветеранов. Вот недавно у нас гостили сорок ветеранов войны из Болгарии. Мы вместе возложили цветы к памятнику Неизвестному Матросу и подарили нашим гостям памятные подарки, которые приготовило для них руководство Академии, за что мы благодарим. Многие из наших ветеранов являются членами Украинской морской партии Сергея Кивалова. Это, на мой взгляд, единственный депутат и партийный лидер, который последовательно отстаивает и интересы ветеранов, и в целом одесситов, бережно относится к нашей истории. Хочу пожелать всем здоровья, любви, а главное – мира.

Если говорить о сегодняшнем дне как о празднике, то это священный праздник. Именно в этот день закончилась самая кровопролитная, самая жестокая война, которая была на белом свете. И вы знаете ветераны флота благодарны Сергею Васильевичу, что он всегда помнит о нас, о всех ветеранах города Одессы, - отметил глава ветеранского объединения Черноморского морского пароходства Олег Пастернак.

Очень красивый концерт мы сегодня посетили! Вот эти ребята настолько задушевны, знают тематику войны, все песни фронтовые поют, сейчас эти песни редко услышишь, мы наслаждаемся, это приятно. Спасибо большое за приглашение. Мы очень благодарны! - говорит Представитель Одесского городского совета ветеранов Николай Климко.

Гости праздника радовались общению друг с другом, слушали задушевные песни военных лет, порой не в силах сдержать слезы, подпевали солистам, а порой пускались в пляс, забыв о возрасте и недугах.

И пусть так будет еще долгие годы... С праздником всех, друзья! С Днем Победы!