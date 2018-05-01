40 лет назад в Одессе начались съёмки советского телехита «Место встречи изменить нельзя»

10 мая 1978 года на Одесской киностудии начались съёмки телесериала «Место встречи изменить нельзя», ставшего самым популярным телехитом в бывшем СССР.

Культовую ленту, рассказывающую о работе московской милиции в послевоенные годы, режиссер Станислав Говорухин поставил по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия», в основу которого были положены реальные события из жизни.

Съёмки проходили в Одессе и Москве.

Консультантом на съёмках был заместитель министра внутренних дел СССР. Он просил, чтобы капитан Жеглов, роль которого играл Владимир Высоцкий, хотя бы раз показался на экране в милицейской форме. Просьбу необходимо было выполнить, чтобы взамен «спасти» некоторые спорные для советской цензуры сцены: например, сцену, где Жеглов подбрасывает в карман Кирпичу кошелёк. Однако Высоцкий отказался надевать форму, и тогда Говорухин придумал эпизод, где Жеглов стоит у зеркала в кителе. Это и осталось единственным его появлением в милицейском мундире.

Когда снимали финальные сцены в подвале, именно Высоцкий придумал историю с фотографией Вари, приклеенной на дверь среди других карточек.

Высоцкий очень хотел спеть в этом фильме. Но режиссёр Говорухин был категорически против, поскольку считал, что это разрушит образ, и будет уже не капитан Жеглов, а Высоцкий в роли капитана Жеглова.

Съёмки были завершены через год. Трудности с приёмом картины были немалые: многие реплики и жаргонные выражения возмущали комиссию и руководство МВД. Но фильм всё–таки вышел, и его премьера была приурочена ко Дню милиции — с 11 по 16 ноября 1979 года.

Успех картины был невероятным. Отмечалось, что во время его последующих показов снижалось количество преступлений по стране и даже расход воды.

Несмотря на всеобщее признание, сериал не получил наград. Лишь министр внутренних дел вручил его создателям почётные грамоты.

О Владимире Высоцком у всех сотрудников Одесской киностудии остались самые лучшие воспоминания, а в музее кино Одесского отделения Союза кинематографистов Украины хранятся кожаный плащ и шляпа Глеба Жеглова.