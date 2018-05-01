Правительство Украины утвердило приватизационную программу на нынешний год

В ней указаны двадцать шесть объектов, восемнадцать из которых находятся в управлении Фонда Госимущества Украины. В том числе, и Одесский Припортовый завод, который пытаются приватизировать вот уже на протяжении почти трех лет.

Причем, как рассказал заместитель директора предприятия Николай Щуриков «…за это время стартовая цена ОПЗ сократилась в десять раз!»

Помимо объектов, находящихся в ведении ФГУ, три объекта из приватизационного списка управляются Министерством экономики, два -министерством агрополитики, и по одному- министерствами энергетики, Минздравом и Кабинетом министров.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман особо подчеркнул, что «…под приватизацию идут только те предприятия, которые для Украины не являются стратегическими. Стратегические предприятия остаются в управлении государства. А на остальные должны прийти эффективные частные собственники!»

Отметим, что в число таких «не стратегических предприятий Правительство вновь включило и знаменитый ОПЗ. Который не только является одним из крупнейших в Восточной Европе производителем аммиака и карбамида, но и имеет специальный аммиакопровод. Всего же за счет приватизации Правительство планирует заработать 21,3 миллиарда гривен.