В Одессе пройдут открытые Всеукраинские соревнования по Макотокай каратэ АНОНС

12 мая 2018 г. в Одессе пройдут открытые Всеукраинские соревнования по виду боевого искусства Макотокай каратэ при поддержке народного депутата Украины, президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова. Соревнования проводит ОО «Федерация Макотокай каратэ Украина». В рамках соревнований в спортивном комплексе МГУ пройдут:

- Открытая Всеукраинская техническая олимпиада ОО «ФЕДЕРАЦИЯ МАКОТОКАЙ КАРАТЭ УКРАИНЫ» с Макотокай каратэ в разделах «адаптивной кихон» и «модерн ката» среди младших юношей и младших девушек в возрастных группах 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 лет, среди спортсменов начинающих от 10 до 7 к степени «YOUNG DRAGON MAKOTOKAI KARATE».

- Открытый чемпионат Украины по виду боевого искусства Макотокай каратэ в разделе «контакт кумитэ» среди младших юношей / младших девушек в возрастных группах 8-9,10-11,12-13 лет, юношей / девушек в возрастных группах 14-15 лет, юниоров / юниорок в возрастных группах 16-17 лет «OPEN CHAMPIONSHIP UKRAINIAN OF MAKOTOKAI KARATE» «BLACK SEA».

- Открытый чемпионат Украины по Макотокай каратэ в разделе «модерн кумитэ» среди младших юношей / девушек в возрастных группах 8-9,10-11,12-13 лет, юношей / девушек в возрастных группах 14-15 лет «MAKOTOKAI KARATEGA».

Начало соревнований в 8:30 по адресу, г. Одесса, ул. Новобереговая, 94 в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета. Официальное открытие соревнований в 13:00.