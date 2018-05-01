День матери в Украине: История и традиции очередного нового праздника

Сегодня 13 мая, в Украине отмечают одну из самых светлых дат в календаре – День матери. И хотя праздник не является государственным (дополнительный выходной в понедельник не предвидится), за последние годы все больше украинцев планируют этот день заранее, стараясь поздравить родного человека по-особенному, не так, как в другие дни года. Откуда же и когда появился этот праздник, когда его начали отмечать в Украине…

Когда отмечают День матери

В разных странах этот день выпадает на разные даты. В 85 странах мира, включая Украину, День матери отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник выпал на 13 мая.

История возникновения праздника Дня матери

Похожий праздник существовал у древних греков – это был день чествования богини Реи, матери всех богов. А в древнем Риме отмечали день богини-матери Кибелы. Празднование длилось три дня в марте.

Кельты чествовали богиню Бриджит – воинственную женщину, которая совместила в себе хрупкость и невероятную силу. Британцы еще с XVII века устраивали "Материнское воскресенье". Это было четвертое воскресенье поста, во время которого местные чествовали своих матерей. Когда начались викторианские времена, дети из бедных семей часто работали далеко от родни. В течение года их отпускали домой только на один день, поэтому они пытались принести своим мамам или бабушкам маленькие подарочки, например, букет цветов.

Официальная история праздника берет свое начало в 1914 году в США. Именно там 8 мая впервые на государственном уровне отметили День матери. Однако идея возникла в стране еще в 1872 году. Тогда пацифистка Джулия Ворд захотела внедрить день, который бы символически объединял всех матерей в борьбе за мир. Она устраивала митинги и демонстрации, но государство так и не отреагировало на ее инициативу.

И уже в следующем веке ее эстафету подхватила Анна Джарвис. Хотя и больше по личным мотивам. Женщина в письмах в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам просила учредить праздник Дня матери в память о своей маме Мэри, которая была известной общественной деятельницей, боролась за развитие сферы здравоохранения в США и преждевременно умерла. Женщине все-таки удалось добиться своего.

В 1910 году штат Вирджиния первый признал День матери официальным праздником, а четыре года спустя президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 85 стран.

Праздник День матери в Украине

Среди украинской общины День матери впервые организовал Союз украинок Канады в 1928 году. В следующем году этот праздник отмечался уже и в Львове. Инициатором торжеств была редактор еженедельника "Женская судьба" Елена Киселевская.

В 1929 году Союз украинок инициировала внедрение этого праздника в Тернопольской области.

В 1939 году, когда Западная Украина была присоединена к Украинской ССР, праздник запретила советская власть, так как на нашей территории женским днём официально был признан день 8 Марта.

10 мая 1999 года указом президента Украины было установлено, что День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.

Традиции и обычаи праздника Дня матери

День матери отмечают во второе воскресенье мая, который считается месяцем Пречистой Девы Марии, к которой обращаются христиане, прося заступничества и помощи. В отличие от 8 марта – Международного женского дня – когда поздравляют представительниц женского пола разного возраста, сегодня принято поздравлять исключительно матерей, а также беременных женщин.

В некоторых странах — например, в США и Австралии – на День матери прикалывают к одежде цветок гвоздики. Цветная гвоздика означает, что мама еще жива, а белая – что ее уже нет на этом свете.

В этот день дети традиционно дарят цветы, конфеты, открытки, изделия, сделанные своими руками, посвящают стихи или песни.

Например, в Мексике на День матери в церквях на католических мессах обязательно выполняют особую песню: "Las mañanitas", после чего устраивают праздничные обеды. В Австрии во второе воскресенье мая во всех ресторанах появляется специальное меню для мам.

В некоторых странах также устраивают благотворительные акции в домах престарелых.

Все традиции сводятся только к тому, чтобы дети уделили как можно больше внимания своим матерям, поблагодарили их за все и провели этот день с ними вместе.

По материалам 112.ua