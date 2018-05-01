Мингарелли: Украина по многим причинам сейчас не имеет перспективы членства в Евросоюзе.

Об этом на заседании круглого стола "Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы" заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, передает "Униан".

Турция с Балканскими странами - это единственные страны, которые ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Они имеют четкую перспективу членства в ЕС. В случае Украины нет перспективы членства в ЕС,

- сказал посол.

По его словам, цель Соглашения об ассоциации Украина-ЕС заключается в том, чтобы способствовать политической ассоциации и экономической интеграции, но оно не дает перспективы членства в ЕС.

Это является большим разочарованием для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС, но сейчас в силу ряда причин Евросоюз не имел возможности предложить эту перспективу,

- подчеркнул он.

Напомним, что в 2014 году после Революции достоинства Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В течение 2014-2017 гг. Соглашение ратифицировали Верховная Рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.

1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС вступило в силу. Позже Петр Порошенко отмечал, что Соглашение выполнено только на 15%.