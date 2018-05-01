Сергей Кивалов: ВР ввела европейские стандарты защиты авторских прав

В настоящее время соблюдение правил в сфере интеллектуальной собственности является одним из главных показателей развития общества.

И сегодня Верховная Рада Украины сделала важный стратегический шаг на пути реформирования системы - приняла во втором чтении и в целом проект Закона «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав» № 7466. Как указали авторы документа в пояснительной записке, законопроект разработан с целью реформирования системы коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав и пресечения незаконной деятельности организаций коллективного управления.

Принятие Закона «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав» будет способствовать обеспечению прав и законных интересов субъектов авторского права и очень важно для улучшения имиджа Украины на международной арене. — прокомментировал принятие закона народный депутат Сергей Кивалов. — Необходимость принятия данного закона назрела очень давно, поскольку в регулировании деятельности организаций коллективного управлении имущественными правами субъектов авторского права образовался правовой пробел. А это давало возможность недобросовестным юристам манипулировать нечеткими нормами и злоупотреблять такими пробелами.

Кроме того, принятие этого документа является частью обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом. — продолжил член Комитета по правовой политике и правосудию Сергей Кивалов. — Действие этого закона позволит усовершенствовать процесс управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав. Этот закон дает реальные механизмы защиты авторских прав. Думаю, что теперь воровать достижения чужого труда будет гораздо сложнее и рискованнее, а авторы книг, фильмов, музыки могут вздохнуть с облегчением: у них теперь появился весомый инструмент не только защитить свою интеллектуальную собственность, но и получать справедливые гонорары и роялти. Очень надеюсь, что с помощью этого закона и других, из этой же сферы, которые еще предстоит принять, Украина, наконец-то, избавится от негативного имиджа «пиратской» страны.

— подчеркнул народный депутат-юрист Сергей Кивалов.

Хочу отметить, что ко второму чтению законопроекта мной было подано 15 поправок. Десять из них в ходе рассмотрения профильным Комитетом были одобрены. Основная поправка, которая была учтена Комитетом, касалась сокращения срока выплаты собранного и распределенного вознаграждения организациями коллективного управления с 9 до 6 месяцев. Остальные мои предложения, которые поддержали коллеги, имели технико-юридический характер.

Развитие сферы интеллектуальной собственности, а также активное использование в гражданском обороте произведений науки, литературы и искусства, объектов смежных, патентных и других исключительных прав привело к тому, что в нашем государстве назрела необходимость в специалистах в сфере интеллектуальной собственности. Именно с этой целью был создан Киевский институт интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия».

На сегодняшний день Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» - это единственное учебное заведение, которое занимается подготовкой высококвалифицированных специалистов для государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности и предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. — рассказал президент НУ «ОЮА» Кивалов. — Основным направлением деятельности учебного заведения является специализированное совершенствование образования и профессиональной подготовки лиц в сфере интеллектуальной собственности, научной, научно-технической и инновационной деятельности. Хочу подчеркнуть, что Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» активно развивает международное сотрудничество в сфере образовательной деятельности. Так, недавно Киевским институтом интеллектуальной собственности был подписан Меморандум о сотрудничестве между университетом и «Ведомством патентов и торговых марок» Азербайджанской Республики.