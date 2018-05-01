В Одессе появится улица в честь Бориса Литвака

Городские власти согласились переименовать одну из улиц города в честь почётного гражданина Одессы и Одесской области, Героя Украины, создателя Центра реабилитации детей-инвалидов «Будущее», известного как «Дом с ангелом», Бориса Давидовича Литвака.

Напомним, еще в 2016 году инициатором появления в нашем городе улицы Бориса Литвака выступил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Парламентарий обращался к Одесскому городскому голове с просьбой назвать одну из улиц Одессы в честь Бориса Литвака, а также защитника Одессы, Героя Советского Союза Григория Жученко.

В поддержку этой инициативы была организована общегородская масштабная акция, в которой приняли участие активисты Украинской морской партии Сергея Кивалова, молодежных и общественных организаций. Они собрали более пяти тысяч подписей.

Кроме того, в социальной сети Фейсбук неравнодушные одесситы создали страницу, где проходило голосование за то, чтобы переименовывать улицы в честь людей, прославивших наш город.

Вопросы о переименовании улиц были единогласно поддержаны на заседании Историко-топонимической комиссии в Одесском городском совете в 2016 году. Тогда комиссия рекомендовала к переименованию улицу Заславского в честь Бориса Литвака.

15 мая 2018 года мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с родственниками и близкими друзьями Б. Д. Литвака.

В ходе встречи прошло обсуждение вопроса о переименовании улицы Заславского в улицу Бориса Литвака и мнений близких людей о выборе данной улицы.

Сегодня внук Бориса Давидовича и продолжатель его дела в должности заместителя председателя правления благотворительного фонда «Будущее» Алексей Литвак отметил, что семья поддерживает предложение историко-топонимической комиссии. Улица Заславского находится в центре города, пересекается с ул. Базарной, на которой находятся основные строения Центра реабилитации, известного как «Дом с ангелом». Кроме того, Борис Давидович родился недалеко от этого места - в здании по ул. Новосельского, 100.

В ближайшее время пройдут общественные слушания по переименованию улицы Заславского в улицу Бориса Литвака, а также будет предусмотрена разработка проекта благоустройства улицы с установкой соответствующего памятного знака.