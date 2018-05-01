Студенты Одесской Юракадемии провели благотворительный киновечер «Море рядом»

Студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» организовали благотворительную акцию в помощь учащихся школы-интерната.
Панорамой морского заката студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции, а также сотрудники и преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия» и другие одесситы любовались на берегу 8-й станции Большого Фонтана. Этот пляж, облагороженный усилиями руководства Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета, стал излюбленным местом прогулок и отдыха горожан. Появилась набережная, уютные аллеи, зеленые зоны. Вот здесь на одной из аллей ребята обустроили «кинозал» под открытым небом.
Фильм для кинопросмотра студенты выбирали путем голосования. Здесь они установили аппаратуру – кинопроектор, динамики. Украсили «кинозал» под открытым небом – электрогирлянами. Была организована и фотозона: ну, как не сделать сэлфи на фоне плещущихся волн.
Особенно приятно проводить его здесь, на набережной на 8-й станции Большого Фонтана, которая приобрела такой цветущий ухоженный вид благодаря стараниям нашего президента Сергея Васильевича Кивалова. Теперь здесь неизменно проходят субботники, и студенты нашего вуза высаживают деревья и кустарники, благоустраивают территорию, чтобы здесь было приятно отдыхать, гулять, любоваться рассветами и закатами. Имея такой ресурс, как не провести здесь киновечер?! А после кинопросмотра немного задержимся, чтобы не оставлять после себя мусор.
Здесь, в самом деле, очень красиво и ухоженно, цветут высаженные цветы, радует молодая листва, ухожены газоны, все убрано. И студенты это ценят и порядок неизменно поддерживают.
Для всех участников киновечера его организаторы предлагали красивые безалкогольные коктейли, сладкую вату, пакеты с попкорном и сладкими палочками. Выглядело все заманчиво и аппетитно. А вырученные от фуршета деньги пойдут на благие цели. Студенты намерены приобрести подарки для воспитанников детского дома № 87 по ул. Львовской, № 5, в котором они – частые гости, а также помочь школе-интернату №7 для детей с последствиями полиомиелита и церебрального паралича.
Получилось ярко, красиво. Попали в точку с идеей, местом и временем. Отбоя от желающих поучаствовать в благотворительном киновечере и оставить свой благотворительный взнос – не было.
Вот что думает по этому поводу сами студенты:
А член Студсовета, студентка пятого курса Людмила Могил сказала:
Студентка третьего курса Анна-Мария Любонь уверена:
На средства, которые были собраны, студенты хотели бы купить фрукты, сладости, медикаменты, средства гигиены и другие вещи первой необходимости. Но предварительно они намерены связаться с директорами учреждений, чтобы посоветоваться, что в первую очередь необходимо ребятишкам.
Кроме этого студенты-юристы организуют сбор необходимых вещей, книг и игрушек. Это давняя традиция – студенты каждого факультета Одесской Юракадемии шефствуют над детскими домами и интернатами Одессы, регулярно посещая ребятишек и оказывая им поддержку и помощь. Будущие юристы приезжают к воспитанникам детских домов в День святого Николая, в дни новогодних каникул, Международный день защиты детей, в другие праздники и просто среди будней.
Это не единственная акция и инициатива актива факультета.
Декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин рассказал: