Студенты Одесской Юракадемии провели благотворительный киновечер «Море рядом»

Студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» организовали благотворительную акцию в помощь учащихся школы-интерната.

Панорамой морского заката студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции, а также сотрудники и преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия» и другие одесситы любовались на берегу 8-й станции Большого Фонтана. Этот пляж, облагороженный усилиями руководства Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета, стал излюбленным местом прогулок и отдыха горожан. Появилась набережная, уютные аллеи, зеленые зоны. Вот здесь на одной из аллей ребята обустроили «кинозал» под открытым небом.

Фильм для кинопросмотра студенты выбирали путем голосования. Здесь они установили аппаратуру – кинопроектор, динамики. Украсили «кинозал» под открытым небом – электрогирлянами. Была организована и фотозона: ну, как не сделать сэлфи на фоне плещущихся волн.

Идея киновечера на берегу моря принадлежит активу нашего факультета, — рассказала глава профкома и студентка четвертого курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Маргарита Бендюга. — В холодное время года мы тоже проводим благотворительные вечера и акции, но в закрытых помещениях. А в погожие майские дни так тянет провести досуг на берегу моря. И мы совместили полезное с приятным.

Особенно приятно проводить его здесь, на набережной на 8-й станции Большого Фонтана, которая приобрела такой цветущий ухоженный вид благодаря стараниям нашего президента Сергея Васильевича Кивалова. Теперь здесь неизменно проходят субботники, и студенты нашего вуза высаживают деревья и кустарники, благоустраивают территорию, чтобы здесь было приятно отдыхать, гулять, любоваться рассветами и закатами. Имея такой ресурс, как не провести здесь киновечер?! А после кинопросмотра немного задержимся, чтобы не оставлять после себя мусор.

Здесь, в самом деле, очень красиво и ухоженно, цветут высаженные цветы, радует молодая листва, ухожены газоны, все убрано. И студенты это ценят и порядок неизменно поддерживают.

Для всех участников киновечера его организаторы предлагали красивые безалкогольные коктейли, сладкую вату, пакеты с попкорном и сладкими палочками. Выглядело все заманчиво и аппетитно. А вырученные от фуршета деньги пойдут на благие цели. Студенты намерены приобрести подарки для воспитанников детского дома № 87 по ул. Львовской, № 5, в котором они – частые гости, а также помочь школе-интернату №7 для детей с последствиями полиомиелита и церебрального паралича.

У нас очень инициативный студенческий совет и профком. Их идею благотворительной акции «Море рядом» поддержал президент нашего вуза Сергей Васильевич Кивалов. Формат вечера очень демократичный и неформальный. И, несмотря на то, что экзаменационная сессия в самом разгаре, многие студенты отозвались и пришли провести вечер у моря. Развитие творческого духа очень важно. Как важно воспитывать не только хороших юристов, но и, прежде всего, хороших людей. Это позиция нашего руководства. — говорит декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин.

Получилось ярко, красиво. Попали в точку с идеей, местом и временем. Отбоя от желающих поучаствовать в благотворительном киновечере и оставить свой благотворительный взнос – не было.

Вот что думает по этому поводу сами студенты:

Я здесь потому, что хочу участвовать в благотворительной акции. Кроме того, это прекрасная возможность пообщаться со своими однокурсниками в неформальной обстановке, побыть на природе, посмотреть замечательный фильм. И еще потому что – море рядом. — заметил студент четвертого курса Дмитрий Разумейко:

А член Студсовета, студентка пятого курса Людмила Могил сказала:

Я родилась в Одессе, и для меня море значит очень много. Плохое настроение – иду к морю. Хорошее настроение – иду к морю. Переживаю бурные эмоции – иду к морю. Море – неотъемлемая часть моей жизни. Это то место, где можно побыть со своими мыслями, уединиться, перезарядиться, провести время с друзьями. Вот как сегодня.

Студентка третьего курса Анна-Мария Любонь уверена:

Море и Одесса – понятия неотъемлемые. Мы решили, что если осуществить нашу идею не где-нибудь, а на берегу моря, то успех ей обеспечен. На берегу моря мы проводим спортивные соревнования, пикники, концерты, а теперь – и благотворительные акции. Руководство вуза нас поддержало.

На средства, которые были собраны, студенты хотели бы купить фрукты, сладости, медикаменты, средства гигиены и другие вещи первой необходимости. Но предварительно они намерены связаться с директорами учреждений, чтобы посоветоваться, что в первую очередь необходимо ребятишкам.

Кроме этого студенты-юристы организуют сбор необходимых вещей, книг и игрушек. Это давняя традиция – студенты каждого факультета Одесской Юракадемии шефствуют над детскими домами и интернатами Одессы, регулярно посещая ребятишек и оказывая им поддержку и помощь. Будущие юристы приезжают к воспитанникам детских домов в День святого Николая, в дни новогодних каникул, Международный день защиты детей, в другие праздники и просто среди будней.

Это не единственная акция и инициатива актива факультета.

Декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин рассказал:

Мы регулярно устраиваем велосоревнования, катаемся на коньках, организуем пикники. В прошлую субботу мы вместе катались на роликах в парке Шевченко. В понедельник в рамках Недели Здоровья мы меняли сигареты на конфеты. И в дальнейшем будем организовывать такие акции и мероприятия для того, чтобы сделать досуг студентов еще более интересным и насыщенным!