В меню одесских школ внесли изменения

В одесской мэрии прошло заседание постоянной комиссии по организации питания в медицинских учреждениях, учебных заведениях, детских домах и столовых для малообеспеченных граждан.

Комиссия приступила к работе в обновленном составе. Так, новыми руководителями группы стали заместители городского головы Павел Вугельман и Светлана Бедрега.

Основные направления нашей деятельности - это контроль над соблюдением условий договоров, проведение проверок, обеспечение контроля над использованием финансовых средств выделяемых на питание. Мы должны обеспечить своевременное и качественное питание в коммунальных учреждениях,

– подчеркнул Павел Вугельман.

В свою очередь, Светлана Бердрега отметила, что во время работы важно свести к минимуму жалобы, как потребителей, так и поставщиков еды. Также, комиссия должна развивать те успехи, которые уже достигнуты.

Не так давно питание в наших медицинских учреждениях практически отсутствовало, за редким исключением. Сегодня мы восстановили его во всех учреждениях, на что выделяются значительные средства. И вопросы такого рода мы должны жестко контролировать,

– рассказала заместитель городского головы.

В ходе заседания члены комиссии обсудили меню учеников в 1-4 классах. На сегодняшний день большое количество пищи в учебных заведениях выбрасываются, притом, что город тратит на еду крупные средства. Дети получают стандартный завтрак, утвержденный госпотребслужбой, однако многие школьники отказываются от него.

Проанализировав ситуацию в других странах, а также прислушавшись к рекомендациям врачей, в меню детей на одну неделю внедрили молочные каши с фруктами. К удивлению, такая еда пришлась по вкусу многим ученикам. Идея на примере одной школы отменно себя показала, в том числе и с экономической точки зрения, а потому такое питание предложили ввести во всех школах.

Впереди у нас три летних месяца и мы проработаем этот вопрос, привлекая к нему врачей, чтобы знать, как это может повлиять на здоровье детей. Пока, сравнивая меню горячего завтрака с кашей, я бы проголосовала за второй вариант,

– рассказала директор департамента науки и образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

В конечном итоге всем профильным департаментам поручено рассмотреть меню, чтобы сопоставить вкусовые качества, оценить влияние на здоровье детей, а также составить новый список блюд на обед для льготников и детей из малообеспеченных семей, чтобы в дальнейшем решить, стоит ли внедрять новое меню.