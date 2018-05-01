В меню одесских школ внесли изменения

В одесской мэрии прошло заседание постоянной комиссии по организации питания в медицинских учреждениях, учебных заведениях, детских домах и столовых для малообеспеченных граждан.
Комиссия приступила к работе в обновленном составе. Так, новыми руководителями группы стали заместители городского головы Павел Вугельман и Светлана Бедрега.
В свою очередь, Светлана Бердрега отметила, что во время работы важно свести к минимуму жалобы, как потребителей, так и поставщиков еды. Также, комиссия должна развивать те успехи, которые уже достигнуты.
В ходе заседания члены комиссии обсудили меню учеников в 1-4 классах. На сегодняшний день большое количество пищи в учебных заведениях выбрасываются, притом, что город тратит на еду крупные средства. Дети получают стандартный завтрак, утвержденный госпотребслужбой, однако многие школьники отказываются от него.
Проанализировав ситуацию в других странах, а также прислушавшись к рекомендациям врачей, в меню детей на одну неделю внедрили молочные каши с фруктами. К удивлению, такая еда пришлась по вкусу многим ученикам. Идея на примере одной школы отменно себя показала, в том числе и с экономической точки зрения, а потому такое питание предложили ввести во всех школах.
В конечном итоге всем профильным департаментам поручено рассмотреть меню, чтобы сопоставить вкусовые качества, оценить влияние на здоровье детей, а также составить новый список блюд на обед для льготников и детей из малообеспеченных семей, чтобы в дальнейшем решить, стоит ли внедрять новое меню.