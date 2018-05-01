Одесская область – как пример гендерного равенства

По степени равенства полов Одесская область может быть примером для всей Украины. Во всяком случае, на уровне региональной власти.

Как сообщил в ходе общения с вице-премьером Геннадием Зубко губернатор Одесской области Максим Степанов, в то время как в других регионах число женщин в органах власти не превышает сорока процентов, в Одесской областной администрации их число уже перевалило за шестьдесят пять процентов.

И по мнению Геннадия Зубко, пример с Одесского региона следует брать не только местным, но и государственным органам власти.

Ведь, по его словам, в Украине сложилась тенденция, что «…чем выше орган представительской власти, чем больше у него ресурсов и возможностей, тем меньше в нем представлено женщин».

Так, скажем, в парламенте число женщин-депутатов не превышает 12,5%. А среди глав городов областного значения – менее 10%.

По мнению вице-премьера, это положение нужно менять. С тем, чтобы выйти хотя бы на принятый в Европе показатель в 30-35%.

Для этого чиновник предлагает ввести соответствующее квотирование и наказывать за его несоблюдение.