В День вышиванки студенты Одесской Юракадемии организовали флешмоб

Ежегодно, с 2006 года, в Украине отмечается День вышиванки. Идея, ставшая новой культурной традицией, была поддержана во всех регионах Украины, как дань истории и один из путей популяризации украинской культуры. Вот уже на протяжении 12 лет в третий четверг мая улицы украинских городов становятся ярче и красочнее от самых разнообразных цветов и силуэтов льняных и шелковых, покрытых разноцветными стежками, нарядных рубашек и платьев, узоры и фасоны которых сегодня не стесняются заимствовать самые именитые дизайнеры планеты.

Надо сказать, что традиции украшать вышивкой как одежду, так и текстильные предметы обихода не одна сотня лет. Этнологи и искусствоведы считают, что традиционные орнаменты вышивки исполнены глубоких символов, своеобразных культурных и сакральных кодов, где зашифрованы и родовые символы, и событийная канва человеческой жизни, и ее основные вехи, и все то, что могло символизировать благополучие и судьбу в целом. В разных областях Украины было принято свое сочетание цветов, от черно-белой гаммы до цветного и цветочного изобилия. Тем богаче сегодня сокровищница идей для современной интерпретации вышивки, вышиванки как национального достояния. Все больше украинцев отдают предпочтение этой одежде, как современной, исторической и этничной одновременно. Символично, что один из символов украинской культуры, украинских традиций с тысячелетней историей не только не потерял своей актуальности, но и стал эстетическим выражением украинской аутентичности.

В этот день повсеместно проводятся парады вышиванок, конкурсы на самую красивую вышиванку как в Украине, так и в странах, где многочислена украинская диаспора. Поэтому увидеть в Торонто или Милане с особым шиком надетую с остромодными вещами вышиванку становится все более привычным делом в этот день.

Запестрел вышитыми цветами, птицами и характерным орнаментом и наш город в этот день. К многочисленным праздничным мероприятиям, проводимым в День вышиванки, примкнули и торжества, организованные в Национальном университете «Одесская юридическая академия» факультетом гражданской и хозяйственной юстиции. Более 300 студентов поддержали рожденную некогда в студенческой среде традицию отмечать Международный День вышиванки. В Одесской Юракадемии учатся студенты из разных областей страны, представители всех народностей, населяющих Украину, и всем им близка и понятна культура и история нашего государства. Знать свои корни, свои истоки, свой язык и традиции - абсолютная норма любого цивилизованного общества, а здоровый патриотизм – признак зрелого гражданства, где второй признак – созидание и труд во благо родины.

Поддержал праздничное настроение и традиционное костюмированное действо и декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ ОЮА Денис Колодин:

В прошлом году по инициативе студентов, которую поддержал президент Одесской Юракадемии Сергей Васильевич Кивалов, был проведен флэшмоб. Он прошёл очень успешно, поэтому стал традицией. Это очень позитивное мероприятие — оно объединяет и сплачивает всех, особенно в непростое время для нашего государства. Здесь собрались все вместе — студенты с Запада и Востока, Юга и Севера, всех их объединила одна идея — та нация, которая чтит традиции, имеет будущее и перспективы.

Своими впечатлениями поделилась Анна-Мария Любунь, студентка 3 курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ ОЮА:

Я приехала в Одессу учиться из Львова и безгранично люблю наш город. Международный День вышиванки у нас на факультете празднуют уже не первый год, это очень красивая традиция. Я очень рада этому, потому что считаю, что сила народа в его традициях и его единстве. Когда мы готовим этот праздник – мы вкладываем в него душу, потому что вышиванка для нас – символ единения, любви к краю, узоры на которой у каждого из нас отражают наши личности, в них – наш генетический код, зашифрованная история поколений. В этих стежках отражена отдельная традиция каждого региона Украины. Праздник, который состоялся у нас, имел совершенно особенную атмосферу, она была и веселой, и приподнятой одновременно: собравшись перед корпусом нашего факультета мы и танцевали под народные песни, и фотографировались на память о незабываемых студенческих годах, и был очень торжественный момент, когда мы, все вместе, воссоздали, как мозаику, Флаг Украины и в небо улетели желто-голубые шары. Это было очень волнительно. Это событие сплотило нас и вдохнуло новые силы для учебы и новых свершений на благо нашего государства.

Рассказ о состоявшемся торжестве продолжила студентка 3 курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции Сорочинская Елизавета:

Нам хочется выразить огромную благодарность Президенту нашего университета, Сергею Васильевичу Кивалову, по чьей инициативе и поддержке состоялся сегодняшний праздник, за то, что нас, молодое поколение, приобщают к таким культурным событиям, ведь это наши традиции и наши корни. Лично для меня вышиванка – это очень ценное воспоминание о моей прабабушке, которая своими руками украшала не только одежду, но и платки, скатерти, рушники. Вроде бы это так просто – надеть рубашку с вышитыми узорами на работу или учебу, а насколько тепло становится на душе! И насколько приятно видеть эти прекрасные, полные тепла, вещи на людях моего возраста и быть гордой от того, что и наше поколение чтит свою историю и свою культуру.

Итоги сказанному подвел Богдан Фасий, кандидат юридических наук, замдекана факультета гражданской и хозяйственно юстиции:

Мы очень рады, что такая традиция празднования Международного дня вышиванки появилась на нашем факультете. Нам со студентами удалось организовать отличный праздник с народными танцами, взлетающими в небо шарами и замечательной видеосъемкой буквально с небес всего праздника, при помощи квадрокоптера. В этом году к нам примкнуло еще больше студентов, все пришли в красивых вышиванках, это значит, что они считают себя частью нашей украинской культуры, частью своей страны, и являются той силой, которая впоследствии определит ее будущее. И очень символично, что все 300 человек как один подняли в руках цвета украинского флага как символ веры в свою страну, в ее будущее. Это символ того, что будущее, буквально, в руках у молодого поколения. И то, что они знают свои корни, лишь придаст им больше сил и уверенности на пути созидания и служения своей стране и своему народу.