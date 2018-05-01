В областном управлении статистики зафиксировали сокращение покупательской активности у одесситов

Номинальные объёмы розничной торговли в Одесской области за 2017 год составили 47 миллиардов гривен.

Об этом сообщает региональное управление статистики.

В ведомстве констатировали, что по сравнению с прошлым годом объёмы розничной торговли выросли на 6,5%. Однако на самом деле это не совсем так.

В 2016 году объёмы розничной торговли в области составили 43,6 миллиарда гривен, т.е. номинально рост наблюдается. Однако следует учитывать, что инфляция в 2017 году составила 13,7%, т.е. 43,6 миллиарда гривен 2016 года соответствуют примерно 49 миллиардам гривен 2017. Так что фактический объём розничной торговли в 47 миллиардов гривен - это не рост, а фактически сокращение покупательской активности.