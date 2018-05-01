Одесса стала центром развития политологии и социологии в Украине

Национальная университет «Одесская юридическая академия» принимает в своих стенах Всеукраинскую Олимпиаду, второй ее этап, самое масштабное событие в мире политологии и социологии.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошел финальный тур Всеукраинской олимпиады по социологии и политологии. Более 150 студентов из 63 университетов из разных областей Украины приняли участие в олимпиаде. Подобная олимпиада ранее в Украине не проводилась. В первый день состоялся научный семинар по социологии в Одесском доме ученых.

Декан факультета психологии, политологии и социологии Денис Яковлев:

Нужно отметить, в нашем вузе, благодаря усилиям его президента Сергея Кивалова, созданы лучшие условия для подготовки не только юристов, но и специалистов в различных областях знаний, в том числе, политологов и социологов. Так, месяц назад в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся второй этап Олимпиады по политологии. В ней участвовали 78 политологов со всей страны. И в общекомандном зачете объективно победила команда НУ «ОЮА». Это ли не показатель высокого уровня подготовки в университете!

Член жюри, доктор социологических наук профессор университета (г. Запорожье) Яна Зоська говорит, что впечатления у нее самые лучшие:

Олимпиада способствует популяризации важных дисциплин. Студенты, принимающие в ней участие, повышают свои знания, эрудицию, контакты. Особенно для нас приятно, что нынешняя Всеукраинская олимпиада проходит в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия». Я думаю, это самое правильное решение, способное представить Одессу в наиболее благоприятном свете. Здесь очень академичная атмосфера, способствующая проведению таких важных событий на самом высоком уровне.

Что очень важно – во Всеукраинской Олимпиаде оцениваются знания в социологии и политологии непрофессионалов.

Я уверен: какие бы специальности не осваивали студенты в своих учебных заведениях – от оператора атомной установки до врача, агронома, преподавателя средней школы, – чрезвычайно важно на хорошем уровне обладать знаниями, которые дает политология и социология, – отметил ректор Одесского национального университета имени И.Мечникова, профессор, председатель Апелляционной комиссии Всеукраинской олимпиады Игорь Коваль. — Это науки о взаимоотношениях внутри общества, о том, как работает государство, гражданский сектор. Сегодня это особенно важно для Украины, в которой мы все еще строим демократическую страну. И от поколения молодых во многом зависит, какой эта страна будет. Сегодня мы все имеем много претензий к власти, к тому, как организовано и как работает государство. А, зная базовые положения политической и социологической науки, вместе мы сможем построить по-настоящему демократическую процветающую Украину.

И в самом деле, когда к власти в стране приходит инженер, физик или историк, важно чтобы он имел базовые знания по социологии и политологии.

Этого же мнения придерживается председатель жюри Олимпиады – заведующий кафедрой политических наук Киевского национального университета строительства и архитектуры профессор Евгений Перегуда:

Наш университет выпускает, в первую очередь, архитекторов. Но чтобы понимать, каким образом работают механизмы и тенденции формирования градостроительства, развитие наших городов, необходимо знать, как развивается общество и использовать политологические и социологические знания. Это очень значимое мероприятие. Участвовать в Олимпиаде изъявили желание несколько десятков наших студентов. Но сюда приехали только трое победителей первого тура.

Олимпиада является очень важной как для социологического, так и политологического общества. Поскольку молодёжь, которая учится на бакалаврате может ещё получить возможность отслеживать и другие сферы научных знаний.

— поделилась профессор Львовского университета имени И.Франка Наталья Ковалевская.

Если говорить словами известного английского социолога Энтони Гидденса, то именно социология даёт ответы на вопросы почему люди влюбляются и женятся, почему отправляются на войну, почему образуют партии, движения. На все эти вопросы может дать ответы социология. Поэтому социологическая составляющая образования для лидера просто необходима.

— поделилась Елена Лисеенко, Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского.

В Олимпиаде принимают участие будущие педагоги, психологи, юристы, слушающие курсы политологии и социологии.

Для нас важна популяризация этих наук, ведь гуманитарные дисциплины дают возможность расширять мировоззрение молодых людей. И они, таким образом, могут исследовать современное общество. К сожалению, на эти дисциплины выделяется не так много часов в вузах, как хотелось бы. И с помощью Олимпиады мы хотим донести до руководства наших министерств и высших учебных заведений, насколько важно включать эти предметы в учебные программы.

— уверена профессор кафедры социологии Львовского национального университета имени И.Франко Наталья Ковалевская.

Первый тур второго этапа Всеукраинской олимпиады был чисто теоретическим. В прекрасных условиях IT-центра Одесской юридической академии ребята отвечали на тестовые задания. Во втором туре участникам были предложены эмпирические исследования. Политологам предстояло найти способы решения одного из международных конфликтов, существующих сегодня в мире. А социологам нужно было разработать социологические программы и предложить вопросы для социологической анкеты, связанные с современными проблемами, связанными с молодежью, образованием, культурой...

Уровень участников был очень высок. И конкурентная борьба шла за каждый балл.

Участница Олимпиады Виктория Ващук призналась:

Участие в Олимпиаде для меня это возможность проявить свои знания, самоутвердиться. Это достойная ступень, этап моей жизни, когда открываются новые двери. И я постаралась проявить себя как можно лучше.

Моя специальность – «морское право». И в будущей профессии отдаю предпочтение морской сфере. Одесса – город у моря, и здесь для меня есть перспективы.

Студент четвертого курса Харьковского национального университета имени В.Каразина Руслан Зерницкий, будучи студентом-политологом, юноша показал отличные результаты в социологии и приехал в Одессу, чтобы попробовать свои силы среди лучших из лучших:

Для меня это возможность доказать себе, что я могу проявить свои способности и в другой важнейшей научной области, и что я – «универсальный боец».

По результатам олимпиады среди победителей - команды Национального университета «Одесская юридическая академия», Дрогобычского педагогического университета имени Франко, Харьковского национального университета имени Каразина, Львовской политехники, Киевского национального университета строительства и архитектуры, а также Киевской политехники. Таким образом, Одесса снова подтвердила свой статус центра развития политологии и социологии.