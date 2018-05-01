Одессу посетила китайская делегация во главе с замминиста юстиции КНР

Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетила делегация Министерства юстиции Китайской Народной Республики во главе с заместителем Министра юстиции КНР господином Лю Жэнью. На встрече присутствовали члены профессорско-преподавательского состава университета, представители Украинской академии медиации, Одесской областной группы медиации и Одесского центра семейной медиации. Целью визита китайской делегации было обсуждение вопросов развития медиации, модернизации системы пробации, а также функционирование институтов судебных экспертиз. Целью рабочего визита делегации является укрепление украинско-китайского сотрудничества в правовой сфере в области развития системы альтернативного решения споров (медиации), модернизации систем пробации, а также функционированию институтов судебной экспертизы. Круглый стол был посвящен обсуждению развития системы медиации в Украине и в Китае.

С китайской стороны также участвовали Генеральный директор Департамента руководства работой с широкими слоями населения Министерства юстиции КНР Ло Хоужу, заместитель генерального Директора Департамента международного сотрудничества Министерства юстиции КНР Чжан Сяомин, заместитель генерального Директора Департамента юстиции провинции Фуджиань Чэн Цян, сотрудники Министерства юстиции КНР Жэнь Цзэган и Ду Яньжань, а также вице-консул Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе Ван Чи.

У нас ситуация с китайской стороной практически одинаковая в сфере развития медиации. Мы, Минюст, общаемся с Китаем уже несколько лет довольно плодотворно, есть много сфер для общения. Мы бы хотели продолжить сотрудничество и очень эффективный диалог у нас получается в сфере реформирования пенитенциарной системы. В Китае это довольно сильная структура, система развитая. И особо у них развита система пробации, - говорит начальник Управления внешних связей Министерства юстиции Украины Оксана Рейтер.

Вице-президент Украинской академии медиации Луиза Романадзе сказала:

Сегодня существует Национальная ассоциация медиаторов Украины, куда добровольно изъявили желание вступить 115 человек - членов, что составляет примерно 20% от общего числа медиаторов в Украине. Мы разрабатываем стандарты, в том числе и в области образования. Мы стремимся к тому, чтобы стандарт был единым по Украине. Недавно состоялся большой тур по Украине. Мы разработали моральный кодекс медиатора нашей Ассоциации. Но свой внутренний кодекс медиатора имеют также и все остальные организации, что усложняет дело унификации стандартов.

Отметим, что активную позицию в продвижении системы медиации в нашей стране занимает народный депутат Украины Сергей Кивалов. Об актуальности системы и важности принятия процессуально-правовых документов, обеспечивающих ее работу, народный депутат говорил не один раз.

На данный момент в Верховной Раде был представлен и передан на рассмотрение в профильный комитет законопроект о медиации. Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступил с альтернативным законопроектом о медиации. Депутаты поддержали основной проект закона в первом чтении. Специалистами было рекомендовано доработать проект с учетом всех возникших замечаний. В проекте, который на сегодняшний день готовится ко второму чтению и находится на рассмотрении в профильном комитете по правосудию, учтены 90 процентов предложений альтернативного законопроекта о медиации народного депутата Сергея Кивалова.

На сегодняшний день в Одессе существует 3 организации, которые занимаются медиацией: наша Одесская Областная Группа медиации, существующая 24 года, Украинская академия медиации, которая существует 5 лет и «Одесский центр семейной медиации» Игоря Ларина, который существует всего несколько месяцев. Существует реестр медиаторов, куда вносятся обученные и прошедшие квалификацию медиаторы.

Глава Одесской областной группы медиации Инна Терещенко говорит:

Сегодня подавляющее большинство споров в Украине разрешаются в судебном порядке. При этом стороны конфликта не учитывают, что при судебном разбирательстве выносится решение в интересах только одной стороны, интересы же другой зачастую остаются неудовлетворенными. А ведь с помощью неформальных подходов, базирующихся на взаимной заинтересованности сторон, эффективное решение возникших проблем возможно и без доведения дела до судебного рассмотрения. Речь идет о медиации как о внесудебном урегулировании споров. Медиация – относительно новое для нас понятие. Альтернативный способ решения споров, в котором третье лицо – специалист, выступающий в роли посредника, — помогает конфликтующим сторонам прийти к согласию. Соблюдая при этом нейтралитет, непредубежденность и конфиденциальность. С каждым годом в Украине медиация набирает популярность. И во многом, как убеждены специалисты, это связано с тем, что без посредника людям, и нередко - близким, все тяжелее найти общий язык. Специалисты рассказывают, проблема коммуникации в современном обществе действительно существует, и нередко близкие люди не могут найти между собой общий язык, да и попросту не знают, о чем говорить. Самое важное в общении – понимать и слышать собеседника, но нередко этого бывает трудно достичь. Самое важное в общении – понимать и слышать собеседника.

Вице-Министр юстиции КНР Лю Женью подробно рассказал о том, как обстоит дело с медиацией в КНР. По его словам, медиация является важной компонентой системы юстиции в Китае и имеет длительную историю. В 2010 г. на сессии Всекитайского собрания народных представителей был принят закон о медиации. Появился институт народных медиаторов, которых насчитывается на сегодня 3 миллиона 690 тыс. человек и более 780 тыс. организаций, занимающихся медиацией, которые покрываю всю территорию КНР от мегаполисов до самых бедных сел.

Везде, где живут люди, есть народные медиаторы. Эта структура очень популярна среди простых китайцев и пользуется очень высоким уровнем доверия, т.к. люди не идут в суды. На множестве сайтов есть огромные списки медиаторов и вся информация о них — телефоны, адреса офисов и т.д. Институт народных медиаторов — неотъемлемая часть жизни самих китайцев. Главный принцип медиации в КНР — абсолютная добровольность (суды не предлагают медиацию как в Европе). За медиацию денег не берут, т.к. этот процесс очень прост, и считается, что она не создает себестоимости. Но так как народные медиаторы не берут оплаты с населения, то государство им оплачивает компенсацию за работу, - отметил Лю Женью.

Далее господин Лю Женью сказал, что раньше бытовые споры, такие как драка соседей, конфликт в семье и т.д. не представляли сложных переговорных ситуаций. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась. По мере стремительного развития общества потребности жителей Китая также изменились. Если конфликты в отношениях «человек-человек» решались быстро, то, сегодня изменился как субъект, так и объект медиации — они стали сложнее. Как например, конфликты в отношениях человека как физического лица с юридическим лицом, или в сфере транспорта, логистики, торговли через интернет, туризма.

Медиация стала более профессиональной, специализированной. Пока у нас в Китае нет кафедр или факультетов медиации, которые мы только планируем открывать, но читаются отдельные курсы по этой специальности на ряде факультетов. У нас проходят тренинги на уровне Всекитайской ассоциации медиаторов и в каждой провинции отдельно. Мы нуждаемся в высокой квалификации наших медиаторов.

Господин Лю Чженьюй также рассказал, что в Китае широко развивается электронная медиация в условиях научно-технического прогресса, плодами которого широко пользуется население.

У нас повсеместно используется эта система — через интернет и даже через телефон с камерой, который позволяет нам видеть лица друг друга и плодотворно решать все споры. У нас есть программы, которые превращают наговоренный текст аудио в печатный договор. Когда вы живете в одной провинции, а купили товар по интернету в другой провинции, которая отстоит от первой на 2000 км., и это оказался не тот товар, который вам необходим, то ясно, что очень неудобно и дорого собираться вместе в одном месте для проведения медиации. Люди созваниваются по скайпу, т.к. гаджеты есть сегодня почти у каждого.

Развернулась дискуссия о том, каким должен быть квалификационный стандарт для медиаторов: 40 часов, как в США или 90 часов, как в Европе. Господин Лю Чженьюй сказал, что, как и в Украине, в КНР не существует единого квалификационного стандарта — он еще не устоялся: в разных провинциях — по-разному — от 28, 32 и до 50 часов.

Начальник Управления внешних связей Министерства юстиции Украины Оксана Рейтер заявила в конце круглого стола, что объективно практика медиации находит все больше сторонников в Украине, но осведомленность о ней все еще очень низка и из-за отсутствия закона, т.е. правовой базы и поддержки со стороны государства эта область во многом еще остается волонтерской.

В европейской практике суды сами обеспечивают медиацию, чем включают ее в общее процессуально-правовое поле. Когда у нас будет принят закон о медиации, то суд будет переправлять дела на медиацию как стандартную европейскую процедуру, и только тогда медиатор сможет получать зарплату за свой достаточно нелегкий труд. С министерством юстиции КНР в ходе визита делегации был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере медиации, а также в сфере пробации и развития и реформирования пенитенциарной системы Украины. Система пробации — предотвращения преступлений. В Китае живет так много людей, что если они все совершат преступления, то их просто некуда будет посадить — тюрем на всех не хватит. Поэтому китайцы на сегодня лидеры в этой сфере и у них нам есть чему поучиться.

Впервые посетив Одесскую Юракадемию, заместитель Министра юстиции КНР господин Лю Жэнь отметил высокий уровень подготовки специалистов в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Это университет очень высокого уровня. Я знаю, что здесь осуществляют подготовку большого количества высококвалифицированных специалистов, которые прославили вуз в Украине и на международной арене. Кроме того, я знаю, что здесь также учатся студенты из других стран. А выпускники университета сегодня работают в ведущих международных организациях и компаниях, - поделился Лю Женью.

Стоит почеркнуть, что подобные встречи способствуют укреплению украинского-китайского сотрудничества и улучшению правового регулирования отдельных правовых институтов благодаря взаимному обмену опытом.