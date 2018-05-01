Одессу посетила китайская делегация во главе с замминиста юстиции КНР

Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетила делегация Министерства юстиции Китайской Народной Республики во главе с заместителем Министра юстиции КНР господином Лю Жэнью. На встрече присутствовали члены профессорско-преподавательского состава университета, представители Украинской академии медиации, Одесской областной группы медиации и Одесского центра семейной медиации. Целью визита китайской делегации было обсуждение вопросов развития медиации, модернизации системы пробации, а также функционирование институтов судебных экспертиз. Целью рабочего визита делегации является укрепление украинско-китайского сотрудничества в правовой сфере в области развития системы альтернативного решения споров (медиации), модернизации систем пробации, а также функционированию институтов судебной экспертизы. Круглый стол был посвящен обсуждению развития системы медиации в Украине и в Китае.
С китайской стороны также участвовали Генеральный директор Департамента руководства работой с широкими слоями населения Министерства юстиции КНР Ло Хоужу, заместитель генерального Директора Департамента международного сотрудничества Министерства юстиции КНР Чжан Сяомин, заместитель генерального Директора Департамента юстиции провинции Фуджиань Чэн Цян, сотрудники Министерства юстиции КНР Жэнь Цзэган и Ду Яньжань, а также вице-консул Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе Ван Чи.
Вице-президент Украинской академии медиации Луиза Романадзе сказала:
Отметим, что активную позицию в продвижении системы медиации в нашей стране занимает народный депутат Украины Сергей Кивалов. Об актуальности системы и важности принятия процессуально-правовых документов, обеспечивающих ее работу, народный депутат говорил не один раз.
На данный момент в Верховной Раде был представлен и передан на рассмотрение в профильный комитет законопроект о медиации. Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступил с альтернативным законопроектом о медиации. Депутаты поддержали основной проект закона в первом чтении. Специалистами было рекомендовано доработать проект с учетом всех возникших замечаний. В проекте, который на сегодняшний день готовится ко второму чтению и находится на рассмотрении в профильном комитете по правосудию, учтены 90 процентов предложений альтернативного законопроекта о медиации народного депутата Сергея Кивалова.
На сегодняшний день в Одессе существует 3 организации, которые занимаются медиацией: наша Одесская Областная Группа медиации, существующая 24 года, Украинская академия медиации, которая существует 5 лет и «Одесский центр семейной медиации» Игоря Ларина, который существует всего несколько месяцев. Существует реестр медиаторов, куда вносятся обученные и прошедшие квалификацию медиаторы.
Глава Одесской областной группы медиации Инна Терещенко говорит:
Вице-Министр юстиции КНР Лю Женью подробно рассказал о том, как обстоит дело с медиацией в КНР. По его словам, медиация является важной компонентой системы юстиции в Китае и имеет длительную историю. В 2010 г. на сессии Всекитайского собрания народных представителей был принят закон о медиации. Появился институт народных медиаторов, которых насчитывается на сегодня 3 миллиона 690 тыс. человек и более 780 тыс. организаций, занимающихся медиацией, которые покрываю всю территорию КНР от мегаполисов до самых бедных сел.
Далее господин Лю Женью сказал, что раньше бытовые споры, такие как драка соседей, конфликт в семье и т.д. не представляли сложных переговорных ситуаций. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась. По мере стремительного развития общества потребности жителей Китая также изменились. Если конфликты в отношениях «человек-человек» решались быстро, то, сегодня изменился как субъект, так и объект медиации — они стали сложнее. Как например, конфликты в отношениях человека как физического лица с юридическим лицом, или в сфере транспорта, логистики, торговли через интернет, туризма.
Господин Лю Чженьюй также рассказал, что в Китае широко развивается электронная медиация в условиях научно-технического прогресса, плодами которого широко пользуется население.
Развернулась дискуссия о том, каким должен быть квалификационный стандарт для медиаторов: 40 часов, как в США или 90 часов, как в Европе. Господин Лю Чженьюй сказал, что, как и в Украине, в КНР не существует единого квалификационного стандарта — он еще не устоялся: в разных провинциях — по-разному — от 28, 32 и до 50 часов.
Начальник Управления внешних связей Министерства юстиции Украины Оксана Рейтер заявила в конце круглого стола, что объективно практика медиации находит все больше сторонников в Украине, но осведомленность о ней все еще очень низка и из-за отсутствия закона, т.е. правовой базы и поддержки со стороны государства эта область во многом еще остается волонтерской.
Впервые посетив Одесскую Юракадемию, заместитель Министра юстиции КНР господин Лю Жэнь отметил высокий уровень подготовки специалистов в Национальном университете «Одесская юридическая академия».
Стоит почеркнуть, что подобные встречи способствуют укреплению украинского-китайского сотрудничества и улучшению правового регулирования отдельных правовых институтов благодаря взаимному обмену опытом.