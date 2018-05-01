В канун Троицы в парках Одессы проходит «зелёный» фестиваль

С 25 по 27 мая в Одессе будет проходить фестиваль садово-парковой культуры.

Как сообщили в мэрии, в настоящее время открыты выставки зелёных насаждений и инсталляции цветов по всему городу: в Городском саду (улица Дерибасовская), в парке Шевченко (улица Маразлиевская, 1), в парке санатория имени Горького (Фонтанская дорога, 165) и Одесском зоопарке (Новощепной ряд, 25).

«Наш фестиваль демонстрирует красоту стилей ландшафта и радость общения с природой в черте города. Мы украсили Горсад, другие парки Одессы в декоративном стиле, показали, как можно сделать жизнь в городе уютнее… Ведь растения оказывают не только эстетическое воздействие на человека, но и благотворно влияют на его здоровье и самочувствие», — говорит организатор фестиваля Виктория Якименко.

По мнению организаторов фестиваля, зеленые растения — это не только фильтр вредных веществ, но и источник полезных для здоровья соединений, в особенности на берегу моря.

Кроме того, в ботаническом саду Одесского национального университета имени Мечникова (Французский бульвар, 87) бурно цветут его экзотические обитатели.