Как издавна празднуют Троицу: Православные традиции и языческие верования

Православные христиане сегодня, 27 мая, отмечают День Святой Троицы, или, сокращенно, Троицу – один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников.

Стоит отметить, что у него не одно, а множество имен. Так, некоторые называют Троицу праздником Сошествия Святого Духа, или Духов день. Собственно, из этих названий уже становится понятно, с каким именно событием связано это торжество - с описанным в Библии сошествием на землю Святого Духа, которое предвещал Иисус Христос и которое показало, а заодно и доказало триединство Бога, то есть существование трех Лиц единосущного Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

Однако есть у Троицы и третье название - Пятидесятница. Оно указывает не на суть праздника, а на дату его празднования - пятидесятый день после Пасхи, к которой, как известно, привязаны многие христианские торжества. Стало быть, как и светлое Христово Воскресение, Троица является переходящим праздником.

К слову, католики также отмечают День Святой Троицы, однако не на пятидесятый день после Пасхи, а в следующее воскресенье после него. Признают праздник и большинство протестантов. Не признают, к примеру, Свидетели Иеговы.

При этом у празднования Троицы в Украине есть еще и свои особенности - этот день в стране официально объявлен выходным. То есть в этом году из-за того, что он выпадает на воскресенье, следующий за ним понедельник, 28 мая, также утвержден выходным.

История становления праздника

Считается, что День Святой Троицы решили установить как праздник апостолы – ученики Христовы. Он должен был не дать забыть о событии, которое произошло с ними в Сионской горнице, которая позже станет первым храмом Божьим, на пятидесятый день молитв после Воскресения Иисуса Христа.

Согласно библейским сказаниям, именно тогда в лучах света на апостолов сошел Святой Дух, открыв им знание разных языков, дар исцеления и пророчества, тем самым доказав триединство Бога.

В этот же день прошла самая первая проповедь, после которой к христианству присоединилось более 3 тыс. человек, что положило начало строительству на земле Царства Божия.

Затем ученики Христовы понесли Слово Божие по миру, повествовали о жизни Иисуса Христа, его мучительной смерти за грехи всего человечества и воскресение из мертвых.

Официально День Святой Троицы как праздник был закреплен церковью в 381 году в Константинополе после проведения II Вселенского собора, на котором впервые сформулировали учение о Триединстве Бога.

Особенности праздничного богослужения

На Троицу в православных храмах исполняется одна из самых торжественных и красивых служб в году, а после божественной литургии, которая начинается позже обычного, совершают сразу же вечерню в память о схождении Святого Духа на учеников Иисуса.

В церковь в этот день ходят с ветками березы, клена или дуба, а также с полевыми цветами. Затем их несут домой, засушивают и сохраняют за иконами. Также ветви оставляют возле окон и дверей.

Примечательно, что в День Святой Троицы с древних времен также принято украшать зеленью и сами храмы. Считается, что именно так была убрана и Сионская горница, где Дух Святой в день Пятидесятницы сошел на апостолов.

Помимо этого, зелень в храмах и домах напоминает и о священной дубраве Мамре, где патриарх Авраам удостоился принять Триединого Бога под видом трех странников, а также указывает верующим на таинственное обновление душ силою Святого Духа и служит призывом к духовному обновлению.

К слову, из-за этого в народе Троицу называют Зеленым воскресеньем или Зелеными святками.

Священнослужители на Троицу используют облачения зеленого цвета.

Народные обычаи на Троицу

Перед Троицей принято проводить тщательную уборку: комнаты помимо прочего хозяйки украшают цветами, молодой травой и зелеными ветками, что символизирует пришедшую весну, процветание и продолжение жизни. Чаще всего для такого украшения домов используют ветки березы, дуба, рябины, клена, траву аира, мяту, мелису и др.

Также в этот день готовятся угощения на праздничную трапезу для близких людей и родственников. В частности, блюда из яиц, молока, свежей зелени, домашней птицы и рыбы. Принято печь караваи, пироги и блины.

Этот же день считается родительской субботой, поэтому многие ходят на кладбище – помянуть родственников. В старину верили, что, если кто-то не попадал в канун Троицы на кладбище, он зазывал к себе умерших, а они в свою очередь вскоре уведут кого-нибудь из дома (то есть родственник умрет).

Непосредственно в Зеленое воскресенье после утренней службы начинались массовые народные гулянья, песнопения, хороводы, активные игры и конкурсы на воздухе. В некоторых уголках Украины эти традиции сохранились по сей день.

К примеру, очень популярным ранее был обряд "вождения тополя". Девушки выбирали между собой одну на тополь, украшали ее бусами, лентами и цветами, лицо завязывали платком, руки привязывали к палке и так водили по селу с громкими песнями. Каждый хозяин радушно встречал процессию и, принимая от нее добрые пожелания (главным образом, приплода скота и хорошего урожая), щедро одаривал участников обряда сладостями.

Приметы и верования в Пятидесятницу

Одно из главных верований на Троицу связано, естественно, с зеленью, которой украшали дома и храмы. Троицкие травы, как уже упоминалось, сушили и впоследствии использовали как лекарство и средство от разных бед. Согласно приметам, такая зелень также охраняет дом от грозы.

Особую силу имели и сухари от троицкого каравая. Их хранили до свадьбы и добавляли в свадебный пирог молодоженам в знак счастья и любви.

К слову, самых свадеб на Троицу никогда не гуляли, а сватанье, наоборот, поощряли. Считалось, если на Троицу посватаются, а на Покров поженятся, значит, жизнь у этих супругов будет долгой, счастливой, в любви и согласии.

Старые женщины в Зеленое воскресенье ходили на кладбище обметать могилы березовыми вениками – считалось, что злые духи отступают при этом, а умершие радуются и содействуют миру, согласию и богатству во всей деревне.

Из сельскохозяйственных примет можно отметить широко известные "дождевые": дождь на Троицу – к урожаю, к грибам, к теплой погоде, без заморозка.

А вот следующий день после Троицы считался днем духов, в который земля справляла именины, поэтому на ней также не работали, а поутру ходили на поиски кладов. Люди верили, что в свои именины хорошему человеку земля обязательно откроет что-то ценное.

Гадания в Зеленое воскресенье

На Троицу, как и на многие другие православные праздники, девушки гадали на судьбу и суженого. Так, самым распространенным гаданием было "завивание" березки.

Суть его в том, что в канун Троицы девушки уходили в лес, наклоняли верхушки молодых березок и сплетали из веточек венок – "завивали". Если по приходе на Троицу к своей березке девушка видела, что она "развилась" или завяла – хорошего ждать не придется. Если осталась прежней – будет и свадьба, и любимый суженый, и богатство в доме.

Помимо этого, на Троицу, как и на Ивана Купала, было принято плести венки. Этим занимались девушки в компании, мужчин не допускали к себе. Если парень видел чей-то венок, это было плохой приметой, "сглазом" девушки.

Затем с ними девушки шли к реке и спускали на воду: куда поплыл – оттуда и жених будет, остался у берега – не выйдет девушка замуж. Ну а если утонул – и ей в этом году умереть.

Интересно, что при этом венки не руками снимали с головы, а наклонялись так, чтобы они сами в воду падали.

Чтобы суженый приснился, клали березовые веточки под подушку.

Чего нельзя делать на Троицу

В День Святой Троицы, согласно поверьям, лесные нимфы и русалки гуляют среди живых и пытаются навредить людям, поэтому издавна запрещалось в этот день купаться в водоемах и в одиночку гулять по лесу или в поле.

Кроме этого, как и в любой другой православный праздник, на Троицу не работали: ни в поле, ни в саду, ни в доме. Разрешается только готовить блюда для праздничного стола и ухаживать за скотом.

Также запрещены были негативные мысли, ссоры и обиды.

Как уже упоминалось, еще не советовали венчаться или гулять свадьбу в Зеленое воскресенье, поскольку, согласно приметам, в браке будет всегда кто-то третий.