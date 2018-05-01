Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Сегодня православные христиане отмечают один из 12 важнейших в году праздников, которые именуют двунадесятыми. Этот праздник имеет несколько названий – Троица, День сошествия Святого Духа, Пятидесятница, и каждое из этих названий находит своё объяснение в церковных преданиях. Считается, что праздник в честь Святой Троицы установили апостолы, чтобы таким образом закрепить в памяти людей событие, произошедшее на пятидесятый день после Вознесения Господня. Согласно библейским сказаниям, ученики Иисуса Христа пятьдесят дней подряд молились в Сионской горнице, когда на них с небес спустился Святой Дух и это событие показало и доказало триединство Бога Отца, Сына и Святого Духа. После сошествия Святого Духа апостолы чудесным образом научились исцелять и пророчествовать, а ещё заговорили на разных языках: знание языков им было дано, чтобы нести Слово Божие по миру. Далее они отправились странствовать по всему свету, проповедуя людям о земном житии Иисуса Христа и его мученической смерти за грехи всего человечества. И лишь в 381 году от Рождества Христова праздник сошествия Святого Духа получил свой официальный статус – на II Вселенском соборе, который проходил в Константинополе, было сформулировано учение о Святой Троице и утверждён догмат о триединстве Господа Бога.

На наших землях День Святой Троицы стали отмечать в конце XIII – начале XIV веков. В этот день служба в храме по традиции включает в себя Божественную литургию и Великую вечерню. На Троицу храмы принято украшать свежей зеленью: на пол обычно кладут свежескошенную траву, иконы украшают весенними цветами и молодыми ветвями деревьев.

Дорогие верующие, от чистого сердца поздравляю Вас с праздником Святой Троицы! Пусть этот светлый весенний праздник подарит Вам искреннюю радость, душевное тепло и умиротворение! Ангел-хранитель оберегает от всех бед и несчастий, а истинная вера озаряет Ваш жизненный путь! - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.