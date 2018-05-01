«Возрождение поэзии-2018»: фестиваль объединил участников со всей Украины и из-за рубежа

В стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова и Украинской морской партии состоялся третий Всеукраинский литературный фестиваль «Возрождение поэзии-2018». Очень знаковое явление, что художники Слова собрались в городе с богатейшими литературными традициями, давшим миру талантливейших писателей и поэтов или ставшим вдохновением для обретших в нем пристанище. Этой весной новые «звезды» и «звездочки» зажглись в третий раз на литературном небосклоне Одессы в рамках проводимого конкурса.

Фестиваль «Возрождение Поэзии» проводится с 2016 года, по инициативе Всеукраинской общественной организации «Информ-Культрасцвет» и направлен, по словам организаторов, на развитие и возрождение украинского языка, поэзии, литературы, популяризацию украинской книги, активизацию творческой инициативы среди национальных авторов; выявление новых современных литературных направлений, поддержку как известных, так и неизвестных поэтов и прозаиков, юных литературных дарований среди школьников и студентов. Фестиваль также ставит задачей объединять под своей эгидой поэтов, писателей, литераторов, которые говорят и пишут на разных языках, но связаны общей идеей творчества, литературой и культурным диалогом. На форум съехались творческие пишущие люди из Винницы, Кривого Рога, Львова, Киева, Николаевской области и Закарпатья. Не осталась в стороне и украинская диаспора: были представлены работы авторов, проживающих в Испании, Польше и Германии.

Авторские произведения могли быть поданы на конкурс по следующим номинациям: «Волшебная Одесса», «Поет душа моя об Украине», литературные переводы, «Скрижали души», где авторы на свое усмотрения представили произведения духовно-философского характера, любовную лирику, свои размышления и чувства о современном мире и своем месте в нем. Так же в конкурсной программе могли принять участие чтецы-декламаторы и исполнители авторской песни.

Наш фестиваль – один из крупномасштабных проектов Украины, в котором могут принять участие все литераторы, вне зависимости от возраста, литературных направлений и жанров. У нас есть очень талантливые авторы, которые пишут «для себя» и наша задача дать им возможность заявить о себе, помочь раскрыться. Конкурс существует третий год и традиционно проходит под патронатом народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова, который всегда поддерживает талантливых и инициативных людей в разных сферах - культуре, спорте, науке, и мы очень рады, что с каждым годом к фестивалю присоединяется все больше участников, причем уже и из-за рубежа. Хотя фестиваль направлен, в первую очередь, на популяризацию украинской литературы и языка, отрадно, что свое место в нем находят авторы, пишущие на разных языках, даже на японском, как одна из членов нашего жюри, Светлана Федорчук.

Также мы приветствуем появление в нашем литературном пространстве представителей самых разных жанров. Это не только собственно поэзия, но и проза, литературные переводы, сценарии. Лучшие произведения будут отобраны по итогам работы жюри и изданы в ежегодном литературном альманахе. Нам очень хочется показать, насколько талантливы современные украинские авторы, и литература нашего времени вполне достойно продолжает славные традиции классиков, при этом оставаясь современной и новаторской. Поэзия – наше сокровище и нам очень хочется сделать эти сокровища самым широким достоянием, выведя наш конкурс на национальный уровень,

- рассказывает Елена Полищук, основатель и организатор фестиваля «Возрождение поэзии», президент ВОО «Информ - КУЛЬТРАСЦВЕТ».

Впечатлениями делятся участники фестиваля:

Я с большим удовольствием нахожусь здесь. Одесса – это всегда новые открытия, чудесные люди. Я – автор двух лирических сборников и представлю на фестивале 7 своих стихов о любви,

- рассказывает Анна Киссо, тележурналистка из Винницы.

Бугаенко Карина, юная поэтесса из Первомайска:

Мне 18 лет, я начинающий автор. Узнала о конкурсе буквально на днях и уже принимаю в нем участие, представляя несколько стихотворений, самых лучших для меня. Жду положительных эмоций!

О фестивале говорит Руслана Мельничук, поэтесса из Винницы, член Союза писателей Украины, автор трех поэтических сборников:

В прошлом году принимала участие в конкурсе «Возрождение Поэзии – 2017» и стала лауреатом второй степени. Мне настолько понравилась атмосфера фестиваля, что я снова решала вернуться в гостеприимную Одессу и в этом году. Планирую принимать участие в 2-х номинациях. Я считаю, что есть три вещи, про которые, в принципе, стоит писать: это любовь, Бог и вера, всепоглощающая тотальная вера в себя, жизнь, в справедливость, добро. Про это я и пишу свои стихи.

Оценивать работы участников будет компетентное жюри, члены которого выступили с приветственной речью к участникам фестиваля со сцены, пожелав литераторам победы и вдохновения.

На церемонии открытия также присутствовал депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Владимир Корниенко:

Третий год подряд в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» при поддержке Сергея Васильевича Кивалова проводится этот прекрасный литературный форум и радует, что количество участников с каждым годом растет, и что интерес к украинской литературе шагнул за предел нашей страны. В прошлом году, кроме украинских литераторов в конкурсе принимали участие представители Чехии, в этом году география расширилась, и очень приятно видеть, что у конкурса есть большой потенциал. Однозначным достоинством фестиваля есть то, что в литературное творчество вовлечены и юные таланты, и зрелые авторы. И благодаря таким событиям Одесса снова подтверждает свое заслуженное звание культурной столицы, что дает всем нам повод для гордости.

Итоги конкурса жюри подведет 5 июня 2018 года, результатом станет издание литературного альманаха-ежегодника с произведениями, которые будут оценены как лучшие в своих номинациях. В рамках Всеукраинского фестиваля «Возрождение поэзии - 2018» также пройдут литературно-музыкальные вечера в клубах и библиотеках г. Одессы.