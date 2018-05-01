В Одессе прошел конгресс по международному и европейскому праву

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» открылся Второй конгресс по международному и европейскому праву, собравший учёных-правоведов, работающих в этой сфере. В течении двух дней представители 26 вузов Украины, Европы, Азии и США обсуждали актуальнейшие вопросы имплементации Соглашения об Ассоциации и дальнейшее развитие отношений между Украиной и Евросоюзом. Следует отметить, что международный конгресс такого уровня состоялся в Украине впервые в прошлом году по инициативе президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова. Отметим, что Одесская Юракадемия является членом Европейской ассоциации университетов, Европейской организации публичного права, Ассоциации европейских юридических факультетов, Института европейского права и Ассоциации современных европейских исследований.

В повестке дня конгресса – рассмотрение важных вопросов гармонизации национального и европейского законодательств и разработка отсутствующих механизмов его действия на территории Украины. Обсуждались также вопросы развития внутреннего права Европейского союза, проблемы реформирования ЕС.

Наш конгресс по международному и европейскому праву проводится второй раз в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия». Это мероприятие становится традиционным. Я вам назову несколько цифр: нам прислали более 100 тезисов, причем представлены различные континенты – Америка, Европа, Азия. Это говорит о том, что о нашем форуме знают в разных странах и, если подсчитать количество иностранных и иногородних участников, то более 60 человек прибыло из разных стран и городов Украины. Мы успели обсудить 2 блока вопросов, и надеемся завтра завершить работу. Очень хорошим знаком является то, что все участники выступают и принимают активное участие в дискуссиях, что говорит о их высокой заинтересованности и мотивации, а также о и высоком уровне работы нашего конгресса. Мы надеемся, что и в следующем году наш университет становится площадкой для обсуждения важнейших вопросов международного и европейского права. Здесь представлены практически все научные школы европейского права в Украине, в частности представлены Львовская, Киевская и Харьковская школа права, т.е. те, которые занимаются вопросами международного и европейского сравнительного права, Турции, Италии, Молдовы, Польши, Германии. Специально на два дня прилетели даже ученые США. Это для нас предмет особой гордости. Те, кто не участвовал лично, откликнулись и прислали свои тезисы, которые вошли в изданный Конгрессом сборник объемом в 400 страниц. Это признание научных традиций, которые заложены Одесской юридической школой. Если говорить о научной составляющей Конгресса, то он имеет ряд направлений: право Европейского Союза, адаптация законодательства Украины к европейским стандартам, отношение международного, европейского и национального права, имеющее большое практическое значение для Украины и право Совета Европы. А Украина, напомню, давно является членом Совета Европы,

- говорит Бехруз Хашматула, заведующий кафедры права ЕС и сравнительного правоведения.

Докладчики конгресса - профессора кафедр международного права украинских и зарубежных вузов. Активно обсуждали актуальные вопросы Брексит, дальнейшее развитие отношений между Украиной и Евросоюзом и другие.

Мне очень нравится Национальный университет «Одесская юридическая академия». Именно поэтому я приезжаю сюда уже не впервые. В докладе, который я сегодня презентовал, рассматривается проблема национализма. Это важный вопрос для многих стран Европейского Союза, - поделился американский адвокат, профессор Нью-Йоркского университета Ян Сейгель.

Сегодняшнее мероприятие является чрезвычайно интересным, и секция, которую я сегодня модерировала, посвященная теоретической и практической имплементации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Мы были в поисках ответов, мы задавали много вопросов. В процессе реализации каким же образом соглашение об ассоциации будет применяться в Украине. Мы пришли к выводу, что чрезвычайно важным сегодня является именно судебная практика, и от этого будет зависеть дальнейшее применение соглашения об ассоциации, - говорил профессор Киевского Национального университета им. Т.Шевченко, Ксения Смирнова.

Сегодняшнее наше мероприятие было посвящено различным вопросам применения международного и европейского права, в частности наша секция была посвящена имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вступившим в силу с 1 сентября 2017 г. В связи с тем, что документ является достаточно обширным: он состоит из двух частей – политической и экономической. Экономическая часть направлена, прежде всего, на защиту частных лиц, физических и юридических, большинство норм порождает обязательства не только для государства, но и для частных лиц, поэтому были затронуты различные вопросы, связанные с защитой частных лиц. Непосредственно были затронуты вопросы применения норм права Европейского союза, именно, директив Европейского союза, рамковые нормативно-правовые акты и регламент ЕС, который имеет прямое действие для государств-членов и сами по себе не имеют юридической силы для Украины. Были затронуты вопросы о возможности применения этих актов в связи с исполнением соглашения об ассоциации. Поднимался также вопрос о защите интеллектуальной собственности в Украине, Мы также имеем коллизии, которые возникают в связи с тем, что нормы национального законодательства одним способом регулируют права и обязанности субъектов гражданского права Украины, а, с другой стороны, в соответствии с соглашением об ассоциации, эти права могут видоизменяться в сторону чаще всего расширения этих прав, что, безусловно, является позитивным моментом,

- говорит кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (г. Харьков) Трагнюк Олеся.

В следующем году конгресс по международному и европейскому праву традиционно пройдет на базе Одесской Юракадемии. Подобные мероприятия выступают платформой для обмена опытом между учеными со всего мира и помогают исследовать глобальные международные проблемы.