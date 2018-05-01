Объявлен первый отборочный этап фестиваля-конкурса «Песни у моря», который проводится по инициативе и при поддержке народного депутата Украины, почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. К участию приглашаются все желающие профессиональные вокалисты, а также аматоры. Исполняются песни об Одессе и море. Отборочный этап пройдет 23 июня в 11:00 в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» по адресу улица Академическая, 2.

30 июня в самом сердце города - Ротонде Городского сада состоится полуфинал конкурса.

А финал традиционно пройдет 7 июля на базе отдыха Одесской Юракадемии в Затоке. Победители будут удостоены ценных наград.

Присоединяйтесь к конкурсу! Это отличная возможность проявить свои таланты!