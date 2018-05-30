Накануне Дня защиты детей в Одессе появилась новая детская спортивная площадка

На заявленное накануне открытие детской площадки на Педагогической, 46, собралось немало народу с окрестных домов. Тут тебе и качели-карусели, и песочница для самых маленьких, и удобный, с деревянным покрытием, спортивный центр, и горка. Отныне многие дети из близлежащих домов имеют возможность провести свой досуг весело и безопасно. Открытие современной площадки состоялось накануне Международного дня защиты детей по инициативе Украинской морской партии Сергея Кивалова.

В этот день ребятам предложили еще и прыжки на батуте – заветная мечта девчонок и мальчишек. Каков же был восторг ребятни, когда они увидели, что к ним в гости приехали клоуны. Игры сменяли одна другую, и они нравились не только малышне, а и взрослым, так азартно развлекали маленьких гостей веселые клоуны Маша и Жека. Здесь были и шуточные бои, и серьезные соревнования на выносливость и смекалку, и, конечно, песни, веселые танцы и хороводы. Плыли над ребятами «волшебные» мыльные пузыри, которые создавали атмосферу праздника, летели вверх к небу, белые надувные шары.

Я убеждена, что дети - наше будущее. Чем больше времени мы будем уделять детям сегодня, тем меньше времени и денег мы завтра потратим на борьбу с организованной преступностью, с негативными явлениями. Работая с нашими детьми нужно вкладывать всё самое доброе, лучшее, светлое, знания, различные возможности в деток. Это первоочередная задача, которую ставлю я перед собой и которую ставит перед собой Украинская морская партия Сергея Кивалова, - говорит глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете Светлана Осауленко.

Родители рады инициативе подарить детям площадку для игр.

Здесь площадка очень нужна, вокруг несколько девятиэтажек, есть малыши до двух лет и старше ребята, а им фактически некуда было пойти. Да, площадка была старая, в ужасном состоянии, раньше мы с ребенком обходили ее стороной, а теперь гуляем здесь с удовольствием. Спасибо большое Сергею Васильевичу Кивалову за такой подарок для наших детей! – говорит жительница района Галина.

Мне эта площадка очень нравится, на Фонтане она единственная такая крепкая, сделанная из хороших материалов. Я гуляю здесь с удовольствием со своим братиком. Мне она очень нравится, и вместо того, чтобы ходить по улицам, лучше приходить сюда,

- поделилась Елизавета.

Это очень здорово, что поставили новую площадку, мы старую не любили, а теперь приходим сюда с друзьями часто, играем, даже не хочется уходить. Здесь классно, спасибо вам большое,

– по-детски непосредственно восклицает девочка Надежда.

Праздник удался на славу.

Дети уже успели проверить новую площадку и остались довольны. Говорят - наконец появилось место у дома, где они могут веселиться и играть. В рамках целевой программы Украинская морская партия продолжит устанавливать подобные площадки во всех районах города.