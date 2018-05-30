В Одессе масштабно отпраздновали Международный день защиты детей

Кто больше всех ожидает начала лета? Конечно, дети. Ведь лето – это самые долгие каникулы, отдых на природе, теплое солнце и брызги моря. Не случайно именно в первый день лета отмечается Международный день защиты детей.

Праздник Детства, организованный по инициативе и при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова, состоялся первого июня на крытом спортивном комплексе Национального университета «Одесская юридическая академия». Ребятишек, пришедших на праздник с мамами и папами, ожидало настоящее театрализованное представление.

И если родители с удовольствием наблюдали за происходящим с трибун, то дети стали непосредственными участниками любимой сказки «Русалочка». В подводном царстве Нептуна были свои герои, добрые, и злые: Краб Себастьян, колдунья Урсула, Русалочка… Костюмам аниматоров, успешно справлявшихся с этими ролями, мог бы позавидовать профессиональный театр.

Анна, жительница Приморского района:

Мы с детьми попали сюда совершенно случайно. Шли мимо, услышали музыку, зашли, увидели такое веселье и оказались в эпицентре праздника. Спасибо организаторам!

Педагог учебно-воспитательного комплекса № 300 Надежда Полищук привела на праздник целую группу своих ребятишек:

Мы в полном восторге. Море эмоций! Спасибо организаторам праздника за прекрасную возможность повеселиться. Побольше бы таких веселых радостных дней. Детям этого очень не хватает. Детство быстро проходит. А вот такой день им запомнится надолго.

И юным участникам спектакля требовалось проявить немалую ловкость, чтобы выполнить все предложенные организаторами задания, увернуться от злой рыбы-акулы, которая так и сновала среди ребят в поисках добычи.

Камилла, 12 лет:

Спасибо за такой прекрасный праздник, который нам подарили! За вкуснейшую сладкую вату, за спектакль, за радость, которую нам подарили.

Ребята чувствовали себя настоящими артистами. А какие настоящие артисты без грима? Поэтому на площадке работали художники, которые, умело орудуя кисточками, наносили цветные тату всем желающим. Завтра рисунок легко смоется с помощью мыла, а память о празднике останется в виде фотографий, которые не уставали делать родители малышей.

Яркий детский праздник также был организован при поддержке депутатского корпуса Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Этот детский праздник в Приморском районе объединил жителей всех четырех районов города. Им здесь интересно, весело, много разных локаций, работают аниматоры. И это не однодневная акция. Позиция нашего лидера Сергея Кивалова такова, что дети должны чувствовать себя защищенными и в нашем городе, и в нашем государстве не только в праздники, но и в будни, говорит депутат Одесского горсовета фракции УМП Владимир Корниенко.

От нас, взрослых зависит, чтобы дети были счастливы и жили в прекрасном мире. Поэтому, как всегда, ежегодно Украинская морская партия проводит детские акции, — заметил Алексей Кисловский. — Я думаю, все должны стараться помочь ближним, тем более, детям, которые всегда нуждаются в нашей помощи и поддержке.

В промежутках между играми на поле ребята могли полакомиться сладкой ватой, которую виртуозно изготавливали организаторы праздника. А потом от души попрыгать на батуте, соревнуясь, кто лучше, выше и быстрей прыгнет. И все эти развлечения были совершенно бесплатными.

Помимо всех прочих хороших дел – ремонта подъездов, установки окон, различных социальных проектов, которыми известна Украинская морская партия, мы делаем и праздники нашим детям, — заметил приехавший на детский праздник депутат Одесского горсовета (фракция УМП Сергея Кивалова) Вадим Подгородинский. — И, я уверен, они, в свою очередь, будут нести этот позитивный заряд по жизни и также будут делать добро, творить хорошие дела.

Затем праздник продолжился на территории спортивного комплекса международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого Фонтана. Здесь профкомы Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета организовали для детей праздничный концерт и спортивные соревнования “Весёлые старты”. Для детей городских школ и воспитанников областных детских домов провели спортивные музыкальные разминки, тематические викторины, наградили призами, а также вручили подарки.

Соревнования на открытом стадионе у моря были самыми разнообразными. Бить рекорды никто не принуждал. А вот показать сноровку и умение – пожалуйста.

Спортивные мероприятия, конкурсы и соревнования – это, прежде всего, польза для здоровья. А кроме того, это общение, возможность для нас совместно провести время.

— рассказал студент Одесской юридической академии Александр Жовтан.

Организаторы позаботились о поощрительных призах для активных участников. Кроме того, для гостей силами студентов МГУ и НУ «ОЮА» был подготовлен веселый концерт.

Уже много лет в первый день начала лета в университете отмечается Международный день защиты детей, — сообщил ректор МГУ Анатолий Крыжановский. — Мы рады принимать в этот день всех ребят. На День открытых дверей к нам приходят выпускники школ. А сегодня к нам пришли первоклашки, ученики средних и старших классов, все на равных. Мы рады открыть свои двери и показать детям пример прекрасной организации досуга, здорового образа жизни.

На праздник были приглашены и подшефные студентов МГУ из Кодымского района. Это дети, которые по тем или иным причинам лишены родительской опеки. Воспитанники центра социально-психологической реабилитации детей «Буслик» – непременные участники всех вузовских праздников.

Директор Института права, экономики и международных отношений МГУ Константин Громовенко рассказал, как сложилась эта дружба:

В этот центр на севере нашей области, в четырех часах езды в сторону от киевской трассы, никогда не наведывались благотворители и спонсоры. И когда мы туда впервые попали, и у детей, и у воспитателей округлились глаза: оказывается, кому-то они небезразличны и кто-то хочет с ними дружить и о них заботиться. А нам хотелось правильно воспитывать нашу молодежь. И, без преувеличения, студенты плакали, впервые попав туда.

А вот что рассказала директор Центра Наталья Патковская:

Мы очень благодарны президенту Международного гуманитарного университета, народному депутату Украины Сергею Васильевичу Кивалову, который не забывает о нас. Забота о детях у него не на словах, а на деле. О наших детях студенты знают, о них заботятся. И нашей дружбе уже более десяти лет.

Отметим, что накануне празднования Дня защиты детей студенты Одесской Юракадемии посетили несколько детских домов и школ интернатов, чтобы подарить детям радость праздничное настроение.

А завтра в рамках Международного дня защиты детей при поддержке Украинской морской партии Сергея Кивалова ребятишек Одессы ждет конкурс детского рисунка в парке имени М.Горького. Дерзайте, юные художники!