В Одессе масштабно отпраздновали Международный день защиты детей

Кто больше всех ожидает начала лета? Конечно, дети. Ведь лето – это самые долгие каникулы, отдых на природе, теплое солнце и брызги моря. Не случайно именно в первый день лета отмечается Международный день защиты детей.
Праздник Детства, организованный по инициативе и при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова, состоялся первого июня на крытом спортивном комплексе Национального университета «Одесская юридическая академия». Ребятишек, пришедших на праздник с мамами и папами, ожидало настоящее театрализованное представление.
И если родители с удовольствием наблюдали за происходящим с трибун, то дети стали непосредственными участниками любимой сказки «Русалочка». В подводном царстве Нептуна были свои герои, добрые, и злые: Краб Себастьян, колдунья Урсула, Русалочка… Костюмам аниматоров, успешно справлявшихся с этими ролями, мог бы позавидовать профессиональный театр.
Анна, жительница Приморского района:
Педагог учебно-воспитательного комплекса № 300 Надежда Полищук привела на праздник целую группу своих ребятишек:
И юным участникам спектакля требовалось проявить немалую ловкость, чтобы выполнить все предложенные организаторами задания, увернуться от злой рыбы-акулы, которая так и сновала среди ребят в поисках добычи.
Камилла, 12 лет:
Ребята чувствовали себя настоящими артистами. А какие настоящие артисты без грима? Поэтому на площадке работали художники, которые, умело орудуя кисточками, наносили цветные тату всем желающим. Завтра рисунок легко смоется с помощью мыла, а память о празднике останется в виде фотографий, которые не уставали делать родители малышей.
Яркий детский праздник также был организован при поддержке депутатского корпуса Украинской морской партии Сергея Кивалова.
В промежутках между играми на поле ребята могли полакомиться сладкой ватой, которую виртуозно изготавливали организаторы праздника. А потом от души попрыгать на батуте, соревнуясь, кто лучше, выше и быстрей прыгнет. И все эти развлечения были совершенно бесплатными.
Затем праздник продолжился на территории спортивного комплекса международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого Фонтана. Здесь профкомы Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета организовали для детей праздничный концерт и спортивные соревнования “Весёлые старты”. Для детей городских школ и воспитанников областных детских домов провели спортивные музыкальные разминки, тематические викторины, наградили призами, а также вручили подарки.
Соревнования на открытом стадионе у моря были самыми разнообразными. Бить рекорды никто не принуждал. А вот показать сноровку и умение – пожалуйста.
Организаторы позаботились о поощрительных призах для активных участников. Кроме того, для гостей силами студентов МГУ и НУ «ОЮА» был подготовлен веселый концерт.
На праздник были приглашены и подшефные студентов МГУ из Кодымского района. Это дети, которые по тем или иным причинам лишены родительской опеки. Воспитанники центра социально-психологической реабилитации детей «Буслик» – непременные участники всех вузовских праздников.
Директор Института права, экономики и международных отношений МГУ Константин Громовенко рассказал, как сложилась эта дружба:
А вот что рассказала директор Центра Наталья Патковская:
Отметим, что накануне празднования Дня защиты детей студенты Одесской Юракадемии посетили несколько детских домов и школ интернатов, чтобы подарить детям радость праздничное настроение.
А завтра в рамках Международного дня защиты детей при поддержке Украинской морской партии Сергея Кивалова ребятишек Одессы ждет конкурс детского рисунка в парке имени М.Горького. Дерзайте, юные художники!