Праздник последнего звонка для выпускников Юридического колледжа

Первый день лета порадовал нас отличной солнечной погодой, добавившей праздничного настроения выпускникам Юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия», для которых сегодня прозвучал последний звонок. С самого утра нарядные и радостные выпускники собирались на торжественную линейку.

Начало праздника было ознаменовано поздравительными словами проректора по науке НУ «ОЮА» Галины Алексеевны Ульяновой:

Сегодняшний праздник принято называть последним звонком, но это очень условно, ведь для Вас - молодых, целеустремлённых, полных уверенности в себе выпускников Юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия», это совсем не последний звонок, это громкий звонок, который знаменует собой начало нового жизненного пути – профессионального, личного, поскольку теперь перед Вами открываются очень большие возможности для дальнейшего обучения в нашем университете! А также открываются возможности и для трудоустройства, поскольку за эти годы Вы получили фундаментальные знания, которые обязательно помогут Вам развиваться в дальнейшем. Сегодняшний праздник особенный для меня, поскольку ровно 20 лет назад я поступила в Юридический колледж и являюсь представителем первого его выпуска. Очень приятно и очень радостно видеть тех учителей, которые давали нам знания, вкладывали в нас душу, и сегодня продолжают воспитывать талантливое поколение молодых очаровательных студентов-юристов. Очень важно, что президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов уделяет очень много внимания поддержке молодежи, отстаивает интересы профессиональных училищ и колледжей для того, чтобы дети, оканчивая девятые классы, могли получать раннюю профориентацию, поскольку для них это очень важно и также очень важно то, что создаются все условия для выпускников Юридического колледжа, чтобы они поступали в Одесскую юридическую академию и продолжали развиваться и получать новые знания. Благодаря усилиям президента нашего университета у нас открыт новый, уникальный IТ-центр, оснащенный самыми современными компьютерами – мы даём нашим студентам не только юридические знания, но и создаём условия для того, чтобы студенты развивались в сфере IТ-права, новых технологий, что является просто незаменимым в современных условиях для становления высокопрофессиональных специалистов.

Со словами напутствия и пожеланий к выпускникам обратился Директор Юридического колледжа Одесской Юракадемии Сергей Стародубов, он пожелал ребятам удачного продолжения учёбы и успехов на профессиональном пути.

Сегодня мне, наверное, было вдвойне волнительно провожать своих выпускников, потому что этой мой первый выпуск. Праздник прошёл просто замечательно, можно сказать на одном дыхании. Хочу поблагодарить всех студентов, которые выступали на сегодняшнем празднике, они действительно выступили очень красиво и очень трогательно, они долго готовились к этому дню, репетировали.

— рассказал Сергей Стародубов.

Праздник был отмечен яркими концертными номерами, подготовленными талантливыми студентами Юридического колледжа. Украинские народные песни и танцы, художественная гимнастика, и, конечно же, трогательный школьный вальс, который никого не оставил равнодушным. В завершение праздника выпускники под звуки последнего звонка выпустили в небо более сотни воздушных шаров.

Теперь у них наступает новый, уже по-настоящему взрослый жизненный этап. И как говорит Сергей Стародубов, с полученным в Юридическом колледже багажом знаний и навыков их непременно ждёт успех, как в образовании, так и в профессиональной карьере.

С той подготовкой, которую наши выпускники получили в стенах Юридического колледжа, они могут поступать не только в Национальный университет «Одесская юридическая академия», но и в любой вуз с мировым именем. И я могу с полной уверенностью заявить, что такую подготовку, которую дают у нас в Юридическом колледже, в Одесской Юракадемии, не дают ни в одном университете нашей страны. Это наглядно показали наши призовые, в том числе, первые места на олимпиадах.

Даже через некоторое время после окончания концерта выпускники ещё долго не хотели покидать дворик своего родного колледжа. Они много фотографировались, обнимались, вспоминали самые счастливые моменты учёбы и делились друг с другом планами на будущее. Выпускница Юридического колледжа Юлия Офицерова уже твердо решила, что будет получать высшее образование в Национальном университете «Одесская юридическая академия». Стоит отметить, что выпускники колледжа становятся студентами сразу третьего курса НУ «ОЮА», не сдавая внешнее независимое тестирование.

Я очень рада, что эти три года я проучилась именно в Юридическом колледже, за это время он стал для меня настоящим вторым домом, где всегда помогут и поддержат. Я всегда старалась совмещать учёбу и научную деятельность, участвовать во всех общественных мероприятиях. Я очень благодарна президенту нашего Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Васильевичу Кивалову, за то что, он делаёт всё возможное, чтобы студенты чувствовали себя комфортно, у нас самые лучшие преподаватели, они дают нам действительно необходимые знания, которые мы бы не смогли бы получить, обучаясь в простой школе. Сегодня мы прощаемся с нашим любимым Юридическим колледжем, это очень волнительно, я уже сейчас могу представить себе, как сильно я буду скучать по нему, а поэтому я обязательно буду часто приходить сюда в гости уже в качестве студентки Национального университета «Одесская юридическая академия».

— с волнением рассказала Юлия.

За годы своего существования Юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия», созданный с целью ранней профориентации учащихся и подготовки к поступлению в университет, зарекомендовал себя как успешное учебное заведение с исключительно высоким уровнем образования.