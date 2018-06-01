Студенты Юридического колледжа посетили подразделение батальона полиции особого назначения

1 июня наша страна отпраздновала День защиты детей. Несколько необычно этот праздник отметили студенты 1 курса Юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия». Руководство университета организовало для будущих юристов экскурсию на территорию подразделения батальона полиции особого назначения. Эта территория полностью закрыта от посторонних людей и носит статус режимного объекта, но благодаря содействию президента Одесской Юридической академии, народного депутата Сергея Кивалова и по случаю Международного дня защиты детей, для юных учащихся Юридического колледжа сделали исключение.

Мы являемся подразделением полиции, которое выполняет специфические задачи и такого рода мероприятия у нас практически не проводятся, но так как сегодня День защиты детей, то мы решили показать, чем и как живёт полиция особенного назначения. Наше подразделение занимается выполнением очень важных задач по охране общественного порядка, задержанию вооружённых преступников и сегодня в честь Дня защиты детей мы открыли свои двери для студентов Юридического колледжа и показали жизнь и работу нашего подразделения во всех направлениях - как проводится работа по охране общественного порядка, задержанию, как ребята тренируются в тире с огнестрельным оружием, как ребята тренируются в спортзале, как работают экипажи по охране порядка в нашем городе и обеспечивают безопасность наших граждан. Сегодня мы увидели, что детям это интересно и некоторые из них обязательно загорятся желанием продолжить это благородное дело – охрану порядка и спокойствия в нашем городе,

- выразил надежду инспектор батальона полиции особенного назначения, капитан полиции Сергей Андреевич Ковтуненко.

Студентов довезли до места экскурсии двумя комфортабельными автобусами, вместе с ними на экскурсию оправилось всё руководство колледжа. Им рассказали об истории формирования данного подразделения полиции, показали и подробно описали весь оружейный арсенал.

Яркие эмоции у ребят вызвало испытание учебной гранаты и знакомство со служебной собакой, которая на заданиях занимается поиском оружия и взрывчатки. Казалось бы, такая грозная немецкая овчарка в руках у опытного кинолога выглядела очень даже миролюбивой и милой, дети с удовольствием гладили и фотографировали её.

Были и показательные выступления – на татами полицейские подразделения показали зрелищные приёмы рукопашного боя, кроме того, студенты смогли увидеть работу служебных собак на задержании убегающего преступника и на задании по поиску спрятанного оружия.

Ребята проявляли большой интерес ко всему происходящему, что вызывало у них неподдельные восторженные эмоции.

Сегодняшняя экскурсия мне очень понравилась, нам рассказали много всего нового, чего я, например, раньше не знала. Было очень интересно, когда нам рассказывали об оружии, я не знала, что существует так много разновидностей оружия, также мне было интересно наблюдать за показательными боями. Очень неожиданным оказался взрыв учебной гранаты, признаться честно, я даже немного испугалась,

- с восторгом поделилась впечатлениями студентка Юридического колледжа Александра.

Это моя первая выездная экскурсия именно от Юридического колледжа, мне всё очень понравилось, а больше всего - боевые искусства и стрельба в тире. Очень интересны сами приёмы, которые нам показывали, а также очень впечатлило количество оружия, теперь я уверен – общественный порядок в нашем городе в надёжных руках,

- добавляет студент Юридического колледжа Михаил.

Также в рамках экскурсии по территории подразделения батальона полиции особенного назначения ребята посетили тир, им показали различные приёмы стрельбы на спецзаданиях. Кульминационной частью экскурсионного маршрута стал спортзал, где тренируются полицейские батальона особенного назначения – студенты были впечатлены интенсивностью силовых тренировок правоохранителей.

По словам директора Юридического колледжа Сергея Стародубова, такие экскурсии не только интересны, но и очень полезны студентам-юристам, ведь они дают возможность увидеть работу правоохранителей в реальной жизни и помогают сделать для себя выбор будущей профессии.

Мы привезли на базу спецподразделения полиции порядка ста студентов 1 курса Юридического колледжа. Главная цель экскурсии – показать детям реалии жизни тех людей, который каждый день охраняют общественный порядок и нашу безопасность, чтобы у них было настоящее представление об их работе. Почему-то в средствах массовой информации очень большое внимание уделяют именно патрульной службе, а те подразделения, которые в буквальном смысле находятся на острие – принимают участие в спецоперациях, в задержании опасных преступников, практически остаются в тени. Хочу выразить огромную благодарность руководству Национального университета «Одесская юридическая академия» и лично его президенту Сергею Васильевичу Кивалову за успешное согласование сегодняшнего мероприятия с начальником полиции Дмитрием Головиным, что дало нам возможность показать детям именно ту картинку, которая есть на самом деле. Я считаю, что это очень важно и очень полезно для студентов Юридического колледжа. В любом случае, часть наших студентов по окончании колледжа обязательно пойдёт продолжать своё обучение в Институте уголовной юстиции и свяжет свою жизнь с правоохранительной деятельностью, и они должны уже сейчас видеть реалии этой профессии. Придя сюда, они увидели здесь сотрудников полиции, которые зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны, и они учатся у них, они берут с них хороший пример,

- подчеркнул директор Юридического колледжа Сергей Стародубов.

Подобные экскурсии для студентов Юридического колледжа, которые знакомят их со спецификой работы подразделений Национальной полиции Украины, станут традиционными. В ближайшее время студенты посетят кинологический центр Главного управления Нацполиции в Одесской области.