Ко Дню защиты детей в Одессе прошла акция «Дети рисуют мир»

В парке им. Горького, по инициативе и при поддержке Украинской морской партии Сергея Кивалова состоялась акция, приуроченная к Международному Дню защиты детей. Конкурс детского рисунка на асфальте «Дети рисуют мир» проходит уже второй год подряд. Свой мир, взлелеянный в детских душах и выраженный в простых и понятных картинах, показали взрослым учащиеся начальных классов четырех школ Малиновского района.

Синее небо, улыбающееся солнце, мама и папа об руку с ребенком, цветы и птицы, - вот тот мир, который хотят видеть вокруг себя дети. Мел в руках в руках ребенка в этом случае оказался способом донести до взрослых самую важную во все времена идею: дети должны жить под мирным и тихим небом, и это тот долг взрослых невинному детству, который никаким иным способом оплатить нельзя.

Мы проводим этот праздник-конкурс уже второй год, и дети дают возможность взрослым увидеть мир своими глазами. Сегодня тема Мира стоит крайне остро на фоне всех и внешне-, и внутреннеполитических событий, и тем ценнее становится мирное и счастливое детство наших детей. Кроме того, этот фестиваль – прекрасная возможность для ребят раскрыть свой творческий потенциал, отдохнуть, встретиться с друзьями, развлечься. Здесь сегодня будут проводиться и концерт, и игровые конкурсы. — говорит депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете Владимир Корниенко.

..А тем временем праздник шел своим чередом: пока вдохновенные художники-конкурсанты завершали последними усердными штрихами свои картины, веселые аниматоры развлекали многочисленную детвору забавами. В небо взлетали под восторженные возгласы сплошным радужным потоком мыльные пузыри, и даже взрослые не могли не удержаться от улыбок, так хорошо было от этого счастливого громкоголосого шума на площадке праздника.

От рисунка к рисунку, подводя итоги, ходило немного обескураженное взрослое жюри, потому что как же можно выделить лучших, если все так хороши? И вот наступил момент награждения. На сцену для получения памятных дипломов и подарков в виде игр и билетов в зоопарк и биопарк поднимались многочисленные номинанты, с рыженькими как солнышко, белыми как лен и черными, как уголь волосами, все очень разные, но объединенные одним общим выражением счастья от победы и от своего мирного безмятежного детства на многонациональной одесской земле.

Говорит участница конкурса Арина Граматик, ученица 3-а класса 32 школы:

Мы с моей подругой Настей изобразили мир таким, как мы его видим: счастливым и добрым!

Слова девочек дополняет классный руководитель Марина Анатольевна:

Видите, какой у нас счастливый мир, - и солнышко, и цветы – все со смайликами! И все дети у нас – очень творческие!

В этом году фестиваль традиционно поддержали активисты Молодежной платформы «Будущее».

Глядя на счастливые детские лица, понимаем, ради кого в этой стране мы должны стремиться к мирной и созидательной жизни. Тема мира крайне актуальна, страна не может идти вперед и развиваться, пока в ней есть война. Ее прекращения хотят абсолютно все, от самого маленького до самого взрослого, и восстановление мира видится нам самой важной задачей. Страна должна вернуться к нормальной жизни, к такой, как на рисунках наших детей.

— говорит глава Молодежной платформы «Будущее» Владимир Сивак.

А в парке все жарче грело солнышко, почти такое же, как на рисунках, конкурсанты делились впечатлениями, а малыши, едва освоившие первые шаги, с восторгом хватали забытые мелки и вносили свою прекрасную лепту в рисунки, кое-кто кружился по сцене под заводную музыку, кто-то бежал за оторвавшимся шариком, и в целом все удивительным образом складывалось в одну прекрасную картину Мира.