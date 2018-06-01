Ко Дню защиты детей в Одессе прошла акция «Дети рисуют мир»

В парке им. Горького, по инициативе и при поддержке Украинской морской партии Сергея Кивалова состоялась акция, приуроченная к Международному Дню защиты детей. Конкурс детского рисунка на асфальте «Дети рисуют мир» проходит уже второй год подряд. Свой мир, взлелеянный в детских душах и выраженный в простых и понятных картинах, показали взрослым учащиеся начальных классов четырех школ Малиновского района.
Синее небо, улыбающееся солнце, мама и папа об руку с ребенком, цветы и птицы, - вот тот мир, который хотят видеть вокруг себя дети. Мел в руках в руках ребенка в этом случае оказался способом донести до взрослых самую важную во все времена идею: дети должны жить под мирным и тихим небом, и это тот долг взрослых невинному детству, который никаким иным способом оплатить нельзя.
..А тем временем праздник шел своим чередом: пока вдохновенные художники-конкурсанты завершали последними усердными штрихами свои картины, веселые аниматоры развлекали многочисленную детвору забавами. В небо взлетали под восторженные возгласы сплошным радужным потоком мыльные пузыри, и даже взрослые не могли не удержаться от улыбок, так хорошо было от этого счастливого громкоголосого шума на площадке праздника.
От рисунка к рисунку, подводя итоги, ходило немного обескураженное взрослое жюри, потому что как же можно выделить лучших, если все так хороши? И вот наступил момент награждения. На сцену для получения памятных дипломов и подарков в виде игр и билетов в зоопарк и биопарк поднимались многочисленные номинанты, с рыженькими как солнышко, белыми как лен и черными, как уголь волосами, все очень разные, но объединенные одним общим выражением счастья от победы и от своего мирного безмятежного детства на многонациональной одесской земле.
Говорит участница конкурса Арина Граматик, ученица 3-а класса 32 школы:
Слова девочек дополняет классный руководитель Марина Анатольевна:
В этом году фестиваль традиционно поддержали активисты Молодежной платформы «Будущее».
А в парке все жарче грело солнышко, почти такое же, как на рисунках, конкурсанты делились впечатлениями, а малыши, едва освоившие первые шаги, с восторгом хватали забытые мелки и вносили свою прекрасную лепту в рисунки, кое-кто кружился по сцене под заводную музыку, кто-то бежал за оторвавшимся шариком, и в целом все удивительным образом складывалось в одну прекрасную картину Мира.