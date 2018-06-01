«Зелёная миля» в Одессе: студенты приняли участие во Всеукраинском забеге

В этом году первый день лета был отмечен целым рядом важных и интересных событий. Помимо традиционных детских праздников, посвящённых Международному дню защиты детей, в разных регионах Украины состоялись спортивные забеги под общим названием «Зелёная миля». Среди организаторов – Министерство образования и науки Украины, спортивный студенческий союз и Национальный олимпийский комитет. Участники мероприятия – студенческая молодёжь. Для участия в мероприятии нужно было иметь лишь желание и справку о надлежащем состоянии здоровья от врача. Само название забега «Зелёная миля» неслучайно, ведь его основная цель – пропаганда охраны окружающей среды ну и конечно же, популяризация спорта и здорового образа жизни среди студенческой молодёжи.

В Одессе инициативу участия в «Зелёной миле» также поддержали студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Забег проходил в одном из самых зелёных мест нашего города – парке Победы. Участники должны были пробежать одну сухопутную милю (это расстояние равно 1,609 км. – прим. автора), маршрут пролегал по главной аллее парка – вдоль озера через центральный мост.

Я учусь в Международном гуманитарном университете, и когда узнала о том, что в первый день лета будет проводиться забег в парке Победы, я ни минуты не думая, решила в нём участвовать. Вот только недавно слышала от своей мамы, а она у меня врач, что чуть ли не главная причина многих болезней и плохого самочувствия на сегодняшний день – это низкая физическая активность. И действительно, люди работают в офисах, где целый день сидят за столом, добираются на работу и домой на автомобилях, а весь вечер проводят за гаджетами. И это касается не только взрослых работающих людей, но и многих школьников и студентов. И как хорошо, что в нашем университете всё совсем по-другому. У нас очень развитая спортивная база, в прошлом году открылся после ремонта наш обновлённый спортивный стадион, который находится во дворе нашего университета. А ещё у нас есть прекрасный спортивный комплекс прямо на берегу моря - на 8-й станции Большого фонтана, мы там часто занимаемся. И благодаря такой хорошей физической подготовке, сегодня бежать «Зелёную милю» было совсем не трудно,

– поделилась впечатлениями студентка Международного гуманитарного университета Юлия.

Хотел бы поблагодарить организаторов за то, что сделали для нас первый день лета очень насыщенным и запоминающимся. Также хотел бы поблагодарить президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова, который создаёт в нашем университете атмосферу уважения к спорту и здоровому образу жизни. На мой взгляд, такие мероприятия должны проводиться в нашем городе как можно чаще, ведь они призывают молодёжь оторваться от гаджетов и заняться действительно полезным для здоровья делом,

- уверен студент Одесской Юракадемии Александр Невмывака.

Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета регулярно принимают активное участие в различных общегородских и всеукраинских спортивных стратах. Любовь к спорту и желание вести здоровый образ жизни здесь прививают с самого первого курса. А развитая спортивная база обоих университетов и традиции проведения различных университетских спортивных соревнований, в том числе ежегодной Спартакиады, помогают студентам всегда быть в тонусе и поддерживать себя в хорошей физической форме.

Признаться честно, когда я училась в школе, я не очень любила уроки физкультуры, мне они казались какими-то одинаковыми и скучными – каждый раз одинаковые упражнения, нормативы. Но когда я поступила Юридическую академию, я поняла, что занятия по физическому воспитанию могут проходить очень интересно и насыщенно – мы играем и в волейбол, и в настольный теннис, активно занимаемся в тренажёрном зале, а в теплое время года занимаемся в этом прекрасном парке – проводим разминку, бегаем, занимаемся спортивной ходьбой. Маршрут, по которому мы сегодня бежали, мне очень хорошо знаком – я регулярно здесь бегаю в свободное время. И когда ты занимаешься спортом, пусть даже не профессионально, а лично для себя, как это сейчас делаю я, это всё равно даёт хорошие результаты – ты чувствуешь себя здоровым, бодрым и главное, более уверенным в себе,

- рассказала студентка Юридической академии Марина.

Всего во всеукраинском забеге «Зелёная миля», который состоялся в Одессе приняли участие 242 студента, представляющие 15 учреждений высшего образования.