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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Стартовали подготовительные курсы для учащихся 9-11 классов АНОНС

Категория: Первая полоса / Новости

Стартовали подготовительные курсы для учащихся 9-11 классов АНОНС

Уважаемые учащиеся 9-11 классов, желающие поступить в Юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия»!

Предлагаем вам пройти интенсивные курсы по основам правоведения и украинскому языку для подготовки к успешной сдаче вступительных экзаменов в колледж. Занятия стартуют уже с 4 июня, однако вы можете записаться на курсы на протяжении всей недели.  В общей сложности, срок обучения составит 3 недели и даст возможность в сжатые сроки овладеть всем необходимым материалом для успешной сдачи вступительных экзаменов, а также дальнейшего обучения по выбранной специальности.

Обращаем ваше внимание, что на подготовительных курсах Национального университета «Одесская юридическая академия» читают лекции и ведут семинары специалисты высшего класса с международным опытом преподавания, которые применяют новейшие методики обучения и индивидуальный подход к каждому студенту. 

Для детальной информации обращайтесь в Подготовительное отделение Национального университета «Одесская юридическая академия» по адресу: м. Одеса, ул. Академическая, 2, этаж 2, 210 кабинет или по телефонам (048) 237-61-70, (067) 122-73-11, (097) 588-08-83.



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