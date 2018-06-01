Бразильское джиу-джитсу к Международному дню защиты детей

В Международный день защиты детей маленькие граждане Украины не только получали подарки и смотрели концерты, но и смогли поучаствовать в соревнованиях. Так, в крытом спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялся Всеукраинский чемпионат по бразильскому джиу-джитсу, специально приуроченный к «детскому дню». Организатором чемпионата выступила Украинская ассоциация бразильского джиу-джитсу.

Несмотря на то, что соревнования были посвящены детскому празднику, схватки между юными спортсменами оказались совсем не детскими. 360 участников в возрасте от 4 до 18 лет из разных областей Украины: Харьковской, Киевской, Ивано-Франковской, Херсонской, Николаевской и Одесской сражались за звание чемпионов и призы от Украинской ассоциации бразильского джиу-джитсу.

Соревнования проводились по олимпийской системе, — объясняет президент Всеукраинской ассоциации бразильского джиу-джитсу Сергей Пасичный, — до двух проигрышей. После того, как все посоревновались в своих группах, лучшие смогли сразиться еще и за звание абсолютных чемпионов. Отдельно хотелось бы поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова за предоставленную возможность провести соревнования на спортивной площадке европейского уровня. В Одессе площадка такого уровня единственная.

Спортивная площадка действительно замечательная. Особенно летом, она сочетает в себе крытое пространство и свежий воздух. Дети и родители очень довольны.

— поддерживает мнение о крытом спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» вице-президент Всеукраинской ассоциации джиу-джитсу Геннадий Мохиня.

В итоге, абсолютным чемпионом в категории до 66 килограмм стал Сергей Мережкин из села Котовка Одесской области. А в категории «66 плюс» — его же односельчанин Евгений Беневский. Особо хотелось бы отметить, что оба этих спортсмена — студенты Юридического колледжа Одесской Юракадемии.

Абсолютной чемпионкой среди девочек стала школьница из села Первомай Одесской области Алина Пигнастая.

Маленькая участница соревнований Вероника говорит, что ей очень нравится побеждать и что очень удобно тренироваться на татами.

Спортивный комплекс Национального университета «Одесская юридическая академия» традиционно является площадкой для проведения престижных спортивных соревнований. Практически каждую неделю здесь проходят спортивные первенства всеукраинского и международного уровней.