Одесская команда примет участие в Высшей лиге Украины по регби-7

Регби, а также его подвид регби-7 является очень популярным во всем мире командным видом спорта, который в 2013 году вошёл в программу Олимпийских игр и получил статус олимпийского вида спорта. В нашей стране регби-7 только начинает набирать свою популярность, однако, несмотря на это, у украинских спортсменов уже есть высокие достижения в этом виде спорта. В прошлом году мы уже писали об успехах одесских регбистов, которые вошли в Национальную сборную Украины по регби. Новый сезон принёс одесситам новые достижения и сегодня мы хотим рассказать о регбийной команде Национального университета «Одесская юридическая академия», которая в этом году примет участие в Высшей Лиге Украины по регби-7.
Команда Национального университета «Одесская юридическая академия» «Наутилус» с начала нынешнего года принимает участие в различных соревнованиях по регби на постоянной основе в рамках дебютного проекта Одесского регбийного союза «Одесская студенческая лига регби-7». Ребята сыграли уже два турнира в марте и апреле, а мае приняли участие в Ежегодных областных студенческих играх среди университетов Одессы и области, где уверенно завоевали бронзу, таким образом, подтвердив результат пришлого года.
Сразу же после межуниверситетских соревнований одесские регбисты отправились на открытый Кубок Запорожской области по регби-7. Поскольку максимальное количество игроков в команде допускало всего 12 человек, а желающих принять участие в Кубке было много, сборная Одесской Юракадемии отправилась на соревнования сразу двумя командными составами. И здесь одесситов ожидал настоящий успех – одна из команд с блестящим результатом завоевала желанный Кубок. Вторая команда, хоть и сыграла немного слабей, также показала вполне достойные результаты. По итогам этих соревнований сборная Национального университета «Одесская юридическая академия» прошла квалификацию по регламенту Федерации регби Украины и получили право принимать участие в Высшей Лиге Украины по регби-7.
Игрок команды «Наутилус» Дмитрий Бровко учиться на 1 курсе судебно-административного факультета и вместе со своими друзьями-однокурсниками отстаивает честь родной alma mater в составе сборной университета по регби. По его словам, совмещать учёбу и спорт совсем не сложно, скорее наоборот, это делает студенческую жизнь более яркой и интересной.
Сейчас команда усиленно тренируется – готовится к первому туру Высшей лиги Украины по регби-7, который состоится уже совсем скоро – 16 июня в городе Ровно.