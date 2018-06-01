Одесская команда примет участие в Высшей лиге Украины по регби-7

Регби, а также его подвид регби-7 является очень популярным во всем мире командным видом спорта, который в 2013 году вошёл в программу Олимпийских игр и получил статус олимпийского вида спорта. В нашей стране регби-7 только начинает набирать свою популярность, однако, несмотря на это, у украинских спортсменов уже есть высокие достижения в этом виде спорта. В прошлом году мы уже писали об успехах одесских регбистов, которые вошли в Национальную сборную Украины по регби. Новый сезон принёс одесситам новые достижения и сегодня мы хотим рассказать о регбийной команде Национального университета «Одесская юридическая академия», которая в этом году примет участие в Высшей Лиге Украины по регби-7.

Команда Национального университета «Одесская юридическая академия» «Наутилус» с начала нынешнего года принимает участие в различных соревнованиях по регби на постоянной основе в рамках дебютного проекта Одесского регбийного союза «Одесская студенческая лига регби-7». Ребята сыграли уже два турнира в марте и апреле, а мае приняли участие в Ежегодных областных студенческих играх среди университетов Одессы и области, где уверенно завоевали бронзу, таким образом, подтвердив результат пришлого года.

Перед нами стояла задача - сыграть как минимум не хуже, чем в прошлом году, а в идеале, конечно же, лучше. Однако по причине того, что многие ключевые игроки нашей команды недавно выпустились из нашего университета, нам пока что не удалось превзойти свой прошлогодний результат. Тем не менее, участие в студенческих играх, даже не взирая на результат, всё равно было очень полезным для наших ребят, поскольку большая часть игроков нашей команды - это студенты первых и вторых курсов – совсем ещё юные спортсмены и данные соревнования стали для них хорошей тренировкой перед будущими стартами более высокого уровня.

— рассказывает тренер регбийной команды «Наутилус», мастер спорта Украины по регби, доцент кафедры конституционного права НУ «ОЮА» Роман Коваленко.

Сразу же после межуниверситетских соревнований одесские регбисты отправились на открытый Кубок Запорожской области по регби-7. Поскольку максимальное количество игроков в команде допускало всего 12 человек, а желающих принять участие в Кубке было много, сборная Одесской Юракадемии отправилась на соревнования сразу двумя командными составами. И здесь одесситов ожидал настоящий успех – одна из команд с блестящим результатом завоевала желанный Кубок. Вторая команда, хоть и сыграла немного слабей, также показала вполне достойные результаты. По итогам этих соревнований сборная Национального университета «Одесская юридическая академия» прошла квалификацию по регламенту Федерации регби Украины и получили право принимать участие в Высшей Лиге Украины по регби-7.

Известная пословица гласит: в здоровом теле – здоровый дух, и мы полностью согласны с этим принципом и всячески стараемся воплощать его в нашем университете. Студенты должны иметь возможность развиваться разносторонне – наряду с учёбой всегда должны иметь место физическая активность и спорт. И я очень рад, что у нас созданы для этого все необходимые условия – есть спортивная база, где мы занимаемся, к тому же, президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов всячески поддерживает нас, преподаватели очень уважительно относятся к студентам-спортсменам и всё, что от нас требуется – это усиленно тренироваться и приносить хорошие спортивные результаты нашему университету и нашему городу, с чем мы пока что успешно справляемся.

— выразил уверенность Роман Коваленко.

Игрок команды «Наутилус» Дмитрий Бровко учиться на 1 курсе судебно-административного факультета и вместе со своими друзьями-однокурсниками отстаивает честь родной alma mater в составе сборной университета по регби. По его словам, совмещать учёбу и спорт совсем не сложно, скорее наоборот, это делает студенческую жизнь более яркой и интересной.

Когда я только поступил в академию, я узнал, что набирается регбийная команда. Мы с друзьями проявили инициативу, стали интенсивно заниматься регби и уже успели съездить на несколько соревнований. В особенности запомнилась поездка в Запорожье, откуда мы привезли домой Кубок за первое место. Занятия регби для меня больше чем просто хобби, оно занимает достаточно большую часть свободного времени. Но с другой стороны, занимаясь регби, я чувствую себя более здоровым, постоянно поддерживаю себя в хорошей физической форме, а поэтому более уверен в себе и в своих силах. На самом деле заниматься спортом – это классно, это интересно и это делает студенческую жизнь по-настоящему запоминающейся, тем более, что в нашей команде мои лучшие студенческие друзья. У нас есть отличное место для тренировок – мы тренируемся на стадионе прямо возле университета.

— рассказал о своей игре в команде Одесской Юракадемии регбист Дмитрий Бровко.

Сейчас команда усиленно тренируется – готовится к первому туру Высшей лиги Украины по регби-7, который состоится уже совсем скоро – 16 июня в городе Ровно.