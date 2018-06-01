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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесские аграрии- самые бедные в стране

Категория: Первая полоса / Новости / Экономика и финансы


  По информации директора департамента финансов областной администрации Марины Зинченко, средняя зарплата аграриев Одесской области составляет около 4, 7 тысяч гривен. В то время, как в среднем по стране она составляет почти 6,7 тысяч.

Таким образом, занятые в сельском хозяйстве граждане, проживающие и работающие в Одесской области, получают почти в полтора раза меньше, чем их коллеги в других регионах Украины.

При этом, как особо отметила Марина Зинченко, от такого положения вещей страдают не только сами аграрии, но и местные бюджеты. Ведь основной источник дохода для них составляет налог с доходов физических лиц.



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