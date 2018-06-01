В Одессе прошла Спартакиада работников фискальной службы Украины

Солнечным днем первого июня Одесса встречала участников спартакиады работников фискальной службы, съехавшихся со всей Украины. В спортивном празднике приняли участие 700 человек – представителей Государственной налоговой и таможенной служб.

В Одесскую область съехались представители Главных управлений ГФС, Университета Государственной фискальной службы Украины, Университета таможенного дела и финансов, таможен. Конечно, спортсменов на такое значительное спортивное соревнование сопровождали болельщики.

Решение о проведении Спартакиады было принято на заседании Центрального Совета Всеукраинского профессионального союза работников органов государственной фискальной службы и поддержано исполняющим обязанности Председателя Государственной фискальной службы Мирославом Проданом, а также Профессиональным союзом работников таможенных органов Украины.

Старт подобному виду соревнований дан Указом Президента Украины от 9 февраля 2016 года № 42/2016 «О Национальной стратегии по оздоровительной двигательной активности в Украине на период до 2025 года «Двигательная активность - здоровый образ жизни - здоровая нация» и распоряжению КМУ от 09.12.2015 № 1320-р «Об одобрении Концепции Государственной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта на период до 2020 года».

Такие крупные спартакиады не проводились уже долгое время, поэтому нынешняя спортивная встреча является первой подобного уровня.

Каждая команда состоит из 23 человек, участники соревнуются в таких видах спорта как мини-футбол, пляжный волейбол, спорт по поднятию тяжестей, настольный теннис, боулинг, стрельба.

В Одесскую команду вошли 17 мужчин и 6 женщин – сотрудников Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области и Одесской таможни. Самой молодой спортсменке, волейболистке 25 лет, честь команды в соревнованиях по боулингу защищала спортсменка 49 лет.

К участникам Спартакиады, собравшимся в Одессе, обратился начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Я рад приветствовать вас на одесской земле. Нам очень приятно, что именно Одещина стала местом проведения Первой Спартакиады Государственной фискальной службы. Это событие стало знаковым не только для фискальной службы, но и для всего Одесского региона.

— сказал Глеб Милютин.

Много добрых и ободряющих слов сказал участникам Спартакиады заслуженный мастер спорта, обладатель золотого мяча по футболу (1986г.) Игорь Биланов

Собравшихся приветствовал и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

Сегодня мы возобновляем формат Спартакиады. Первая Всеукраинская Спартакиада Государственной фискальной службы стартовала в Одессе! В спортивных соревнованиях участвуют свыше 700 работников органов ГФС из всех регионов Украины. Примечательно, что наша спортивная встреча проходит в Международный день защиты детей. Здесь присутствуют наши гости, подшефные Одесской таможни ГФС – воспитанники Белгород-Днестровского дома-интерната. Мы подготовили им подарки и сегодня встретимся в футбольном товарищеском матче.

— сказал Мирослав Продан.

Действительно, тем же вечером была проведена товарищеская встреча между воспитанниками Белгород-Днестровского дома-интерната и взрослыми участниками Спартакиады, причем в игре с большим удовольствием принял участие и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

Вот так Мирослав Продан рассказывает о прошедшей встрече:

Этими выходными в Одессе проводим Всеукраинскую спартакиаду ГФС. Свыше 700 наших коллег из всех регионов участвуют в соревнованиях. Играем в мини-футбол, пляжный волейбол, настольный теннис, боулинг. Также соревнуемся в стрельбе и гиревом спорте. Вчера вспомнил молодость да и сам играл в футбол с ребятами из подшефного Одесской таможне Белгород-Днестровского детского дома-интерната. Получил море эмоций!!! Сыграли вничью. Считаю, что это чудесный Team building. Это больше, чем просто спортивно-массовая работа и дань здоровому образу жизни. Спорт нас собирает и усиливает внутреннее единство, объединяет работников фискальных органов в крепкую команду. А еще – это возможность отдохнуть от рабочих будней, пообщаться, подыхать свежим воздухом. Будем проводить такие соревнования ежегодно!

Мирослав Продан самого высокого мнения о спортивных соревнованиях и считает, что ничего подобного не происходило с 2014 года.

Это наша общая победа. Главное, что сегодня мы возрождаем авторитет службы перед налогоплательщиками и обществом. Это встреча также дает нам возможность пообщаться, подышать свежим воздухом, отвлечься от будней. В дальнейшем мы будем проводить Спартакиаду ежегодно.

— уверен он.

В течение трех дней на берегу Черного моря спортсмены демонстрировали свое мастерство в мине-футболе, пляжном волейболе, настольном теннисе, боулинге, стрельбе.

Подведение итогов Спартакиады и награждения победителей состоялось в воскресенье 3 июня.