В Одессе прошла Спартакиада работников фискальной службы Украины

Солнечным днем первого июня Одесса встречала участников спартакиады работников фискальной службы, съехавшихся со всей Украины. В спортивном празднике приняли участие 700 человек – представителей Государственной налоговой и таможенной служб.
В Одесскую область съехались представители Главных управлений ГФС, Университета Государственной фискальной службы Украины, Университета таможенного дела и финансов, таможен. Конечно, спортсменов на такое значительное спортивное соревнование сопровождали болельщики.
Решение о проведении Спартакиады было принято на заседании Центрального Совета Всеукраинского профессионального союза работников органов государственной фискальной службы и поддержано исполняющим обязанности Председателя Государственной фискальной службы Мирославом Проданом, а также Профессиональным союзом работников таможенных органов Украины.
Старт подобному виду соревнований дан Указом Президента Украины от 9 февраля 2016 года № 42/2016 «О Национальной стратегии по оздоровительной двигательной активности в Украине на период до 2025 года «Двигательная активность - здоровый образ жизни - здоровая нация» и распоряжению КМУ от 09.12.2015 № 1320-р «Об одобрении Концепции Государственной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта на период до 2020 года».
Такие крупные спартакиады не проводились уже долгое время, поэтому нынешняя спортивная встреча является первой подобного уровня.
Каждая команда состоит из 23 человек, участники соревнуются в таких видах спорта как мини-футбол, пляжный волейбол, спорт по поднятию тяжестей, настольный теннис, боулинг, стрельба.
В Одесскую команду вошли 17 мужчин и 6 женщин – сотрудников Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области и Одесской таможни. Самой молодой спортсменке, волейболистке 25 лет, честь команды в соревнованиях по боулингу защищала спортсменка 49 лет.
К участникам Спартакиады, собравшимся в Одессе, обратился начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.
Много добрых и ободряющих слов сказал участникам Спартакиады заслуженный мастер спорта, обладатель золотого мяча по футболу (1986г.) Игорь Биланов
Собравшихся приветствовал и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.
Действительно, тем же вечером была проведена товарищеская встреча между воспитанниками Белгород-Днестровского дома-интерната и взрослыми участниками Спартакиады, причем в игре с большим удовольствием принял участие и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.
Вот так Мирослав Продан рассказывает о прошедшей встрече:
Мирослав Продан самого высокого мнения о спортивных соревнованиях и считает, что ничего подобного не происходило с 2014 года.
В течение трех дней на берегу Черного моря спортсмены демонстрировали свое мастерство в мине-футболе, пляжном волейболе, настольном теннисе, боулинге, стрельбе.
Подведение итогов Спартакиады и награждения победителей состоялось в воскресенье 3 июня.