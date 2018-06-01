Сергей Кивалов высказался о депутатской неприкосновенности

СМИ сообщили, что 6 июня Конституционный Суд признал конституционным законопроект 6773 о снятии депутатской неприкосновенности. Документ был подан парламентом и подписан 158 народными депутатами летом прошлого года.

История борьбы за отмену депутатской неприкосновенности насчитывает более двух десятков лет. Она началась едва ли не на следующий день после принятия Конституции Украины 28 июня 1996 года. Статья 80 Конституции гласила: " Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность". Официальная мотивация необходимости данной статьи – защита парламентариев от возможного произвола правоохранительных органов, судебной и исполнительной власти и политических преследований.

С того времени десятками депутатов от оппозиции и власти, министров и экс-министров, общественными деятелями, экспертами и президентами было сделано сотни заявлений о необходимости уравнять всех перед законом, отменив норму 80-й статьи. Были подготовлены десятки соответствующих законопроектов. Но воз и ныне там!

И вот Конституционный Суд признал конституционным законопроект 6773 о снятии депутатской неприкосновенности. Документ был подан парламентом и подписан 158 народными депутатами летом прошлого года.

Документом отменяется неприкосновенность народных депутатов. При этом в Конституции будет оставлена норма о том, что нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.



Безусловно, такое решение КСУ можно только приветствовать. Однако, это не означает автоматической отмены депутатской неприкосновенности. – говорит народный депутат Сергей Кивалов. - Соблюдение соответствующей процедуры затребует определённого времени, поскольку для реализации такого решения необходимо будет внести изменения в 80 статью Конституции, которой и гарантируется неприкосновенность депутатам парламента.

Как депутат ВРУ шести созывов, могу с уверенностью утверждать, что для деятельности народного депутата Украины не нужен "иммунитет" в виде депутатской неприкосновенности. Если речь идёт о политическом иммунитете, то он возможен только в рамках функционального. То есть, только в тот момент, когда депутат выполняет свои прямые депутатские обязательства,

Иммунитет нужен только тому депутату, который не разделяет бизнес и политику и пользуется неприкосновенностью для защиты своих частных бизнес-интересов. А, зачастую, идет в политику, чтобы развивать свой бизнес. На мой взгляд, это преступление,

Если все-таки дойдет до голосования, то я, конечно же, проголосую за снятие депутатской неприкосновенности,

- Сергей Кивалов напомнил, что всегда выступал за снятие депутатской неприкосновенности.- отметил политик.- заявил Сергей Кивалов.Напомним, что в 2015 году КСУ уже принимал решение относительно отмены депутатской неприкосновенности. Тогда суд признал соответствующий законопроект отвечающим Конституции, однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.